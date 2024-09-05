brand focus：中環概念店 巨型照片吸客 張嘴貓咪走入時尚界

什麼會令一眾「貓迷」停一停、看一看？相信當眼前出現巨型的貓咪照片，必定能吸引他們的目光。明瞭這股心理的Tory Burch，於2024度假系列，把Walter Schels的貓咪照片作為別注系列圖案，為了增添看頭與話題，品牌又找來Humberto Leon（Opening Ceremony聯合創辦人兼Kenzo前聯合創意總監）合作，創作出Animal House概念店，如在洛杉磯Melrose Avenue店舖外牆加入重複出現的大型老鼠照，與內部牆面上填滿的貓咪照片形成對比，透過貓與鼠的遊戲吸引顧客目光。繼洛杉磯、上海、巴黎和東京等地開設主題概念店後，品牌近日亦將近似概念帶到香港，選址中環置地廣場設立期間限定店。

動物照片具人性化感覺

對於多數人而言，也許會對Walter Schels感到陌生。1936年生於德國的Walter Schels，第一份工作從事櫥窗裝飾，1960年代開始攝影工作，憑着溫柔而銳利的影像而聞名，曾為不少藝術家、名人和政界人士拍照。小時候開始拍攝動物的他曾說：「小時候，動物是我的朋友，我感到與牠們很親近。動物不會偽裝，不會疑惑自己美麗與否，更沒有所謂羞愧的概念，就是天性如此。」 對Walter Schels作品一見鍾情的Tory Burch，認為他的照片中有一種人性化的感覺。「他在觀察動物，動物也在看人，照片展現出他對動物的尊重與對人無異，突出動物的獨特個性和情緒。」

黑白設計充滿藝術氣息

在是次聯乘系列中，Tory Burch把一張Walter Schels捕捉貓咪張嘴的瞬間照片，應用於衣服、鞋履和經典袋款，整個別注系列用上黑白色的設計，充滿藝術氣息；而位於置地廣場的期間限定店，當中牆壁亦重複出現這張貓咪張開嘴巴的巨型照片，為店舖裝潢加添戲劇效果。

無獨有偶，獲邀參與是次聯乘的Humberto Leon，投身時裝界之初，亦跟Walter Schels一樣，以商品陳列設計作為起步。談及是次合作，Humberto認為Walter Schels的照片非常搶眼，會讓人停下來駐足欣賞，甚至尋思，他表示：「我知道Tory是藝術的愛好者，所以我想將這一點融入概念店設計，希望讓人感覺像走進展覽，儘管眼前的展品元素不多，但卻有着很強的感染力。」他還委託了墨西哥Chuch Estudio工作室的藝術家Aranza Garcia，為世界各地的限定店，創作了一系列粉紅色陶瓷長櫈和士多啤梨擺設，為店舖增添童趣氣息；配以地板上鋪設的毛絨地氈，更讓人聯想到貓咪喜愛的貓塔質感，呼應期間限定店的主題，讓一眾「貓奴」會心微笑。●

Tory Burch置地廣場期間限定店

地址：中環置地廣場2樓215號舖

營業時間：周一至六，上午10:30至晚上7:30；周日及公眾假期，上午10:30至晚上7:00

日期：即日至2025年1月31日

查詢：9219 6953

編輯：陳淑安

文：劉詩言

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