實物教學勝於紙上談兵 男裝庫藏推動多元設計

不少時裝品牌，特別是奢華品牌均有自家庫藏，既承載品牌DNA靈感，亦幫助設計師在設計新作時不失品牌連貫度，強化品牌定位。很多新品牌藝術或創意總監上任後的首要任務，便是到庫藏取經，例如JW Anderson當年上任Loewe時，便花了1年時間瀏覽庫藏，才推出新系列。品牌以外，坊間的服裝庫藏大都為博物館館藏，作教學用途的不多，而以男裝為本的更少之又少。博物館庫藏與大學庫藏的最大分別，在於博物館庫藏大都以保存為目的，甚少有機會讓人近距離觀賞，可親身觸摸的更少。Westminster Menswear Archive男裝庫藏可說是當中少數。

男裝庫藏的幕後推手是在西敏寺大學擔任教授廿多年的Prof. Andrew Groves。他在2016年創立全球唯一的兩年制純男裝碩士課程，同年申請大學Quintin Hogg Trust撥款作3年資助設立男裝庫藏，庫藏在今年再取得Research England的167,000英鎊（約170萬港元）撥款作5年經費，繼續逐步發展和運作。Groves具時裝行業經驗，曾於1990年代效力Alexander McQueen，其後曾成立個人品牌，歌星如Björk、Suede、Robbie Williams和超模Claudia Schiffer等也是他的顧客；之後轉投教育界，2003年加入西敏寺大學任學士課程主任，前Burberry創作總監Christopher Bailey、現任Coach創作總監Stuart Vevers、2022 LVMH Prize大獎得主Steven Stokey-Daley等均為課程畢業生。

實物更能呈現服裝結構

在電子世代，設計學生要取經，一是到博物館，二是到網上看圖，但實物比平面圖片更有助討論，亦更易觀察服裝結構和細節。Groves在正式成立男裝庫藏前，已開始以實物研究（object-based research practices）為教學方式，當時已有約800件藏品，不單能讓學生近觀，亦能觸摸研究教材。現時庫藏量擴展至約2600件，橫跨275年男裝史。他分享庫藏緣起︰「我們剛開始時以軍服為主，有不少是網購得來。後來覺得與其隨機買入，不如成立具系統的庫藏……然後我發現不少博物館大都有收藏男士軍裝，但日常服和工服則較少。成立初期，我們也思考整個庫藏的視野是什麼。純男裝庫藏成為我們的獨特之處。」他在2017年找來主修男裝歷史並具博物館經驗的Dr. Danielle Sprecher任策劃人，整理並發展整個庫藏。

館外展覽 打破男裝沉悶印象

在英國，服裝設計被視為藝術學院，較少借古為鑑，Groves的實物研究教學則承先啟後，理解前人所作，視服裝設計為演化過程，接觸實物成為最便捷的學習方法。「如你需要設計某種風格（code），必先要理解它。另一重點是，實物參考並不等於抄考，而是如何重新演繹改良。特別是男裝，很多設計元素均與傳統相關，不少服裝剪裁便以非正式軍裝活動服為本。成立男裝庫藏，能整理服裝設計史的重要作品。以實物作討論，製成品本身正好能解釋整個設計過程。」Groves說︰「時裝一詞經常聯繫到女裝，令男士服裝設計演化為人忽略，但正因如此，更突顯成立男裝庫藏的必要。」

整個男裝庫藏主要分兩個部分，一是以時裝品牌劃分，另一部分則是服裝原型（archetype）為本。男裝庫藏舉辦過不同展覽，如呈現男裝「不為人知地」多元化的Invisible Men: An Anthology from the Westminster Menswear Archive（2019）、以足球史為本的Umbro100（2024），呼應抗疫的網上口罩展Undercover（2020）。「我們的藏品很特別，例如有原裝的Hi-Vis鐵路工服，也有設計師版本予學生作對比參考。」庫藏策劃人Sprecher說︰「很多人都會說男裝並非時裝，但到訪過的人也會因為發現男裝如何多元化而感到意外。」●

Westminster Menswear Archive

網址：https://www.mensweararchive.com

文：Dawn Hung

● 實物教學成果

畢業作品 服裝原型變奏

在時裝愈來愈普及的年代，時裝設計不再只着眼於星級設計師。這也是Westminster Menswear Archive的取態，不止收藏名牌，亦有不少日常服。Andrew Groves覺得在實物研究教學前後，「學生設計取態並沒有因為庫藏而轉向，但最大的分別是易於教學。因為學生能直接看到衣服如何製作。我們愈是只在網路上或手機上查看圖像，就愈看不到襯裡，也感覺不到重量。例如一件19世紀的僕人制服外套，它是如此沉重。當我拿起它時，我的第一個想法是：我是僕人，我必須穿這件非常厚重的衣服，但我不可能從照片中看出這一點。實物能更易引起學生對話，而非單向授課」。

大家或以為實物教學變相鼓勵學生「抄考」，但細看6月舉行的西敏寺大學時裝學系男裝碩士學部畢業展（A），雖有以服裝原型為本的設計，抄考成分卻不高，反而有不少有趣設計。如Lujun Yang的Singing in Everywhere系列，有不少變奏乾濕褸款式（B），除了突顯領口設計，亦將乾濕褸作男裝連身裙襬，貼合中性潮流；Malene Aga的AIRBORNE系列（C）則將吹氣設計與夾層服裝結合，在迷彩圖案外加入天然素材和空氣夾層，都是有趣的服裝原型變奏。●

文：Dawn Hung （mr.misterdawn@gmail.com）

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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