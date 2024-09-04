明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Feature

Life & Style

實物教學勝於紙上談兵 男裝庫藏推動多元設計

【明報專訊】在大眾心目中，女裝一向是服裝業和潮流焦點，近年時裝品牌巿場發展更多元，男裝才成為品牌競爭項目——但這可能只是普羅大眾眼中的錯覺。英國University of Westminster（西敏寺大學）時裝學系男裝碩士學部主理的Westminster Menswear Archive（西敏寺男裝庫藏），是不少時裝業內人士的參考庫藏。其豐富的庫藏反映出其實男裝自古以來，都是多元化發展。

不少時裝品牌，特別是奢華品牌均有自家庫藏，既承載品牌DNA靈感，亦幫助設計師在設計新作時不失品牌連貫度，強化品牌定位。很多新品牌藝術或創意總監上任後的首要任務，便是到庫藏取經，例如JW Anderson當年上任Loewe時，便花了1年時間瀏覽庫藏，才推出新系列。品牌以外，坊間的服裝庫藏大都為博物館館藏，作教學用途的不多，而以男裝為本的更少之又少。博物館庫藏與大學庫藏的最大分別，在於博物館庫藏大都以保存為目的，甚少有機會讓人近距離觀賞，可親身觸摸的更少。Westminster Menswear Archive男裝庫藏可說是當中少數。

男裝庫藏的幕後推手是在西敏寺大學擔任教授廿多年的Prof. Andrew Groves。他在2016年創立全球唯一的兩年制純男裝碩士課程，同年申請大學Quintin Hogg Trust撥款作3年資助設立男裝庫藏，庫藏在今年再取得Research England的167,000英鎊（約170萬港元）撥款作5年經費，繼續逐步發展和運作。Groves具時裝行業經驗，曾於1990年代效力Alexander McQueen，其後曾成立個人品牌，歌星如Björk、Suede、Robbie Williams和超模Claudia Schiffer等也是他的顧客；之後轉投教育界，2003年加入西敏寺大學任學士課程主任，前Burberry創作總監Christopher Bailey、現任Coach創作總監Stuart Vevers、2022 LVMH Prize大獎得主Steven Stokey-Daley等均為課程畢業生。

實物更能呈現服裝結構

在電子世代，設計學生要取經，一是到博物館，二是到網上看圖，但實物比平面圖片更有助討論，亦更易觀察服裝結構和細節。Groves在正式成立男裝庫藏前，已開始以實物研究（object-based research practices）為教學方式，當時已有約800件藏品，不單能讓學生近觀，亦能觸摸研究教材。現時庫藏量擴展至約2600件，橫跨275年男裝史。他分享庫藏緣起︰「我們剛開始時以軍服為主，有不少是網購得來。後來覺得與其隨機買入，不如成立具系統的庫藏……然後我發現不少博物館大都有收藏男士軍裝，但日常服和工服則較少。成立初期，我們也思考整個庫藏的視野是什麼。純男裝庫藏成為我們的獨特之處。」他在2017年找來主修男裝歷史並具博物館經驗的Dr. Danielle Sprecher任策劃人，整理並發展整個庫藏。

館外展覽 打破男裝沉悶印象

在英國，服裝設計被視為藝術學院，較少借古為鑑，Groves的實物研究教學則承先啟後，理解前人所作，視服裝設計為演化過程，接觸實物成為最便捷的學習方法。「如你需要設計某種風格（code），必先要理解它。另一重點是，實物參考並不等於抄考，而是如何重新演繹改良。特別是男裝，很多設計元素均與傳統相關，不少服裝剪裁便以非正式軍裝活動服為本。成立男裝庫藏，能整理服裝設計史的重要作品。以實物作討論，製成品本身正好能解釋整個設計過程。」Groves說︰「時裝一詞經常聯繫到女裝，令男士服裝設計演化為人忽略，但正因如此，更突顯成立男裝庫藏的必要。」

整個男裝庫藏主要分兩個部分，一是以時裝品牌劃分，另一部分則是服裝原型（archetype）為本。男裝庫藏舉辦過不同展覽，如呈現男裝「不為人知地」多元化的Invisible Men: An Anthology from the Westminster Menswear Archive（2019）、以足球史為本的Umbro100（2024），呼應抗疫的網上口罩展Undercover（2020）。「我們的藏品很特別，例如有原裝的Hi-Vis鐵路工服，也有設計師版本予學生作對比參考。」庫藏策劃人Sprecher說︰「很多人都會說男裝並非時裝，但到訪過的人也會因為發現男裝如何多元化而感到意外。」●

Westminster Menswear Archive

網址：https://www.mensweararchive.com

文：Dawn Hung

● 實物教學成果

畢業作品 服裝原型變奏

在時裝愈來愈普及的年代，時裝設計不再只着眼於星級設計師。這也是Westminster Menswear Archive的取態，不止收藏名牌，亦有不少日常服。Andrew Groves覺得在實物研究教學前後，「學生設計取態並沒有因為庫藏而轉向，但最大的分別是易於教學。因為學生能直接看到衣服如何製作。我們愈是只在網路上或手機上查看圖像，就愈看不到襯裡，也感覺不到重量。例如一件19世紀的僕人制服外套，它是如此沉重。當我拿起它時，我的第一個想法是：我是僕人，我必須穿這件非常厚重的衣服，但我不可能從照片中看出這一點。實物能更易引起學生對話，而非單向授課」。

大家或以為實物教學變相鼓勵學生「抄考」，但細看6月舉行的西敏寺大學時裝學系男裝碩士學部畢業展（A），雖有以服裝原型為本的設計，抄考成分卻不高，反而有不少有趣設計。如Lujun Yang的Singing in Everywhere系列，有不少變奏乾濕褸款式（B），除了突顯領口設計，亦將乾濕褸作男裝連身裙襬，貼合中性潮流；Malene Aga的AIRBORNE系列（C）則將吹氣設計與夾層服裝結合，在迷彩圖案外加入天然素材和空氣夾層，都是有趣的服裝原型變奏。●

文：Dawn Hung （mr.misterdawn@gmail.com

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕University of Westminister 男裝

上 / 下一篇新聞