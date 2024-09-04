Watch News：坐在陀飛輪上的作家

公元前2300年，安海度亞娜是阿卡德國王薩爾貢（Sargon of Akkad）的女兒，在擔任大祭司期間創作宗教詩歌。後來她被驅逐流放，寫下詩歌《伊南娜頌詞》（Exaltation of Inanna），記錄當時政變的過程，以及祈求伊南娜女神讓她回復大祭司的身分。這首表達個人心聲的詩歌後來成為書吏學校的重要教材，更被複製無數次，至今仍留存了100多份抄本。

品牌與日內瓦大學古代科學系美索不達米亞研究教授Catherine Mittermayer聯手創作這枚18K金腕表，縞瑪瑙表盤上鐫刻了安海度亞娜創作的《神廟讚美詩》（Temple Hymns）詩文。腕表上沒有品牌標誌，而是以蘇美語中代表「白色」和「山」的符號標示。黃金鐫刻而成的安海度亞娜優雅地坐在外置陀飛輪上方，因為她是月神的大祭司，因此12時位置飾有新月；月亮讓人想起公牛的角，故公牛也是月神的常見象徵，表盤3時位置便飾有一頭公牛，下方的秒針刻度環上則蝕刻了1至12的蘇美語數字。●

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文：張曉冬

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