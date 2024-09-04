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掐絲琺瑯工藝 勾勒中國宮廷紋樣 表盤上江崖激起浪花

【明報專訊】最近香港故宮文化博物館成為時裝勝地，除了舉辦法國百年時尚展，也成為首位躋身巴黎高訂時裝周的香港時裝設計師 Robert Wu的時裝騷場地。時裝以外，其實鐘表跟故宮同樣關係密切，早在道光時期，清朝皇室已向Vacheron Constantin訂購琺瑯懷表。品牌最近推出的Tribute to Traditional Symbols腕表，便以多種工藝在腕表上重現中國宮廷紋樣。

Tribute to Traditional Symbols腕表屬於Vacheron Constantin的Métiers d'Art系列，顧名思義以工藝為主題。品牌與北京故宮博物院前副研究館員合作，以明清時期宮廷紋樣「海水江崖紋」為設計靈感，帶來「浪湧乾坤」和「月耀河山」兩個款式的限定腕表。

明朝萬曆皇帝的「海水江崖紋」

Métiers d'Art系列已發展了一段不短的時間，在生肖、神獸等領域之外，品牌藝術設計部門持續探索更多中國的傳統文化符號。品牌風格及傳承總監Christian Selmoni表示：「在研究和學習相關背景知識的過程中，設計團隊發現中國帝王龍袍上的裝飾紋路別有天地。」早在新石器時代，表現山水的紋樣就出現在各種不同的藝術品。到宋元時期，山紋和水紋的形態愈來愈傳神，出現不少由兩者組成的山水紋；明朝萬曆皇帝後來命名這種懸崖峭壁伴着澎湃浪花的紋樣為「海水江崖紋」，至明清期間發展更成熟。

「海水江崖紋」呈現波濤洶湧但江崖穩如泰山的意象，代表帝王巍峨不動的威嚴。紋理蘊藏江、山，而「江山」也可解作國家疆域，以此紋理裝飾龍袍下襬，有國土永固的意思。帝王身處「海水江崖紋」衣飾和宮廷建築之中，就像守護國家的興盛和繁榮。Christian表示：「出現在宮廷建築和服飾上的『海水江崖紋』有鮮明濃烈的色彩與線條設計，以蜿蜒曲折的線條描繪浪尖、層疊交錯的圈線表達浪頭，再以端莊挺立的直線繪出山石。我們在腕表上表達這種裝飾紋樣的時候，選擇的工藝技術也需要體現其豐富明艷的色彩和複雜精細的脈絡。」

景泰藍源於中國

兩款腕表採用不同的設計和工藝，「浪湧乾坤」表款以掐絲琺瑯和手工雕刻為主角。在群星閃耀的夜空下，綿延的山巒上長滿了姜芽形狀的植被，海浪擊打着嶙峋礁石。Christian解釋：「在『浪湧乾坤』腕表中選用的掐絲琺瑯工藝，正正緣起於中國，此工藝為表盤設計提供空間，展現多種鮮艷奪目的顏色和繁複的紋飾。」掐絲琺瑯在中國文化中有另一更常見的名字「景泰藍」，因為它在明朝景泰年間盛行。工藝大師以掐絲琺瑯工藝，先勾勒出繁複精美的紋路，再在不同的掐絲空間中加入不同顏色琺瑯塑造圖案。

表盤上的「海水江崖紋」總共使用220根金線匠心製作，多層琺瑯塑造不同顏色和亮度，每層琺瑯均經過窰爐單獨燒製，工藝大師需至少70小時才能製作出斑斕色調。燒製後工匠再作拋光打磨，確保金色掐絲呈現最佳質感，最後再在表面加上半透明琺瑯塗層，為表盤增添閃爍光澤。雕刻大師另外在表圈上加入手工鐫刻的蝙蝠圖案，因為「蝠」與「福」同音，代表吉祥富足。傳統裝飾紋樣中經常出現的5隻蝙蝠圖案，正是「福祿壽喜財」五福臨門的意思。

琺瑯雕刻海浪紋理

「另一款『月耀河山』腕表，突出表現單色表盤上的視覺深度。」Christian說：「工藝大師大量應用琺瑯、珠寶和浮雕工藝，呈現3D立體效果，並以單色平塗上釉加強視覺效果。」

金質表盤分為3個部分，第一部分是象徵大海的表盤背景：由深藍色大明火琺瑯經高溫燒製層疊而成，工匠在琺瑯上雕刻海浪紋理，再以白色琺瑯細緻填滿水紋，這些極薄的琺瑯在細膩背景上塑造出精緻陰影效果，帶來波濤洶湧的畫面。第二部分是山脈上的海浪，手工鑲嵌的明亮式切割鑽石化身成海水。第三部分是右下方的山脈主體，精心鐫刻的金質鑲貼內填琺瑯，銅板雕刻帶來山石質感。表圈採用鑲滿鑽石的設計，跟表盤上的浪花一樣，呼應表款名字中提到的月色。

兩款腕表直徑均為38毫米，各有18K粉紅金或白金表殼款式，配搭品牌自製2460機芯。機芯備40小時動力儲備，獲日內瓦印記認證。22K金擺陀上同樣悉心雕刻海潮翻湧裝飾紋理，與表盤上的「海水江崖紋」呼應。Christian表示，在以往的文明中，不少裝飾藝術工藝也有超凡的技術高度，「但隨着社會工業化和數碼化，其中一些工藝正逐漸銷聲匿迹，作為世代傳承藝術工藝的品牌，Vacheron Constantin希望將這些藝術文化寶藏，通過工藝展現出來。」●

查詢：2585 7272

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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