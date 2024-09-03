感講你知：建良好關係 培養孩子抗逆力

抗逆力（resilience）是一種幫助孩子在逆境中保持心理穩定並迅速恢復的能力，它需要後天培養。風險因素如學業壓力、朋友衝突和家庭問題，可能削弱孩子的心理安全感；而保護因素，如家庭支持、朋輩友誼和積極的學校環境，則為孩子提供應對挑戰的資源。

持續訓練如同鍛煉肌肉

培養抗逆力如同鍛煉肌肉，需要持續的練習和調適。擁有抗逆力的孩子能在挑戰中迅速調整心態，並找到解決問題的有效方法。

要培養孩子的抗逆力，家長和教師扮演關鍵角色。以下是一些具體建議：

1. 經營關係，培養孩子歸屬感

良好的親子及師生關係是培養抗逆力的基石。我們可以與孩子建立緊密的情感聯繫，讓他們感受到家庭和學校的溫暖和歸屬感，這能讓孩子在面對挑戰時感受到支持。例如，每天花時間與孩子分享感受，或安排班級經營活動來增強聯繫；需要的話，也可以借助「感受需要卡」等簡單工具。這些互動有助於孩子感受被關愛，從而增強情感穩定。

2. 鼓勵正向行為，培養同理心

當孩子展現出積極行為時，我們可以及時表揚，這能增強孩子的自信心。我們還可以通過日常對話，讓孩子理解同理心的重要，並鼓勵他們多站在他人角度思考問題。這些教育有助孩子更好地理解和關心他人，並在面對人際挑戰時更有應對能力。

3. 擴大同理心範圍

同理心不僅限於熟悉的人群，還應包括對陌生人和社會弱勢群體的關懷。我們可以利用新聞報道或社會事件來與孩子討論這些問題，幫助他們理解他人所遭遇的困境，並思考如何提供幫助。這樣能增強孩子的同理心，並讓他們更好地理解自己在社會的角色，在關心世界的過程中增強抗逆力。

SEL助自我管理人際關係

在培養抗逆力的過程中，在學校推行的社交情意教育（social and emotional learning，SEL）扮演着重要角色。SEL幫助孩子發展自我意識、自我管理、社會意識、人際關係及解難能力，這些核心能力對學業成功和抗逆力的提升至關重要。接受系統性SEL教育的孩子能夠更好地管理情緒，解決人際問題，並在面對挑戰時保持積極的心態。JUST FEEL致力透過「感講夥伴學校計劃」，以全校參與方式推動社交情意教育，旨在通過培育孩子的同理心和抗逆力，幫助他們在學校和生活中更好地應對挑戰。

隨着新學年的開始，我們也在香港多間「夥伴小學」推廣班級經營，這與教育局《4Rs精神健康約章》的呼籲和信念不謀而合。教育局副秘書長蘇婉儀早前發表的文章指出，班主任在維護學生身心健康方面的角色至關重要，特別是在學期初，通過班本活動幫助學生互相認識，提升聯繫感，並且教師應多主動關心學生的情緒，建立互信。我們的工作正是響應這一號召，透過強化師生之間的溝通和信任，為學生築起更堅固的心理安全網。

在這個充滿挑戰的世界，抗逆力是孩子成長中不可或缺的一部分。教師和家長可通過提供情感支持、鼓勵正向行為，以及擴大孩子同理心來幫助他們建立強大的心理安全感。抗逆力不僅是應對困難的工具，更是孩子邁向幸福生活的重要基石。我們可以攜手幫助孩子在學業之外，獲得這筆寶貴的心理財富。

文：郭梓樂（「JUST FEEL 感講」共同創辦人）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第517期]