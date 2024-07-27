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Happy PaMa 教得樂 第517期

Happy Pa Ma

教大GPS：習字未必需重複抄寫

【明報專訊】教師教學時，有時為了公平及效率，會採用相同的教學方式。這種做法假設同一班學生的學習需要和能力相近，因而相同的教學方式能適用於大部分學生。

然而，現今學生的學習差距很大，學習需要和能力都不一樣，教師不能只因循固有做法，需因應學生個別情况，靈活施行不同的教學方式，以求能達到因材施教之效。這種多元的教學方式，值得教師深思。

以初小默書作為例子，一般學校的做法是，當學生寫錯字時，會要求學生重寫幾次作為改正。教師假設學生只要重複抄寫，就能學會正確字形。然而，倘若我們深入分析學生寫錯字的原因，就會發現重複抄寫未必是適合所有學生的學習方式。筆者以下會舉出幾個常見的寫錯字情况及有效教法：

掌握字形特徵

當學生能大致寫出字形，但由於要寫的字筆畫多，容易漏掉一點，或多加一畫，例如：寫「獻」或「關」字時，遺漏部分筆畫。這些字的字形不易解釋，筆畫繁雜、瑣碎。教學方法主要是幫助學生記憶字形，把一筆一畫牢牢記住，重複抄寫也許是可行的辦法。

另一情况，同樣是漏掉一點一畫，但是由於寫的字形與其他字形相近，學生因而混淆。例如「直」字，有的學生會將中間的3個橫畫，錯寫成兩畫，像「且」那樣；或是寫「展」字，在下面左方多加一撇，像「衣」字。此時，重複抄寫未必是最有效的方法。適切的教學方法是，教師直接指出字形特徵，例如：「有些字中間有兩個橫畫，有些3個，而『直』字是3畫的。」這樣，學生就能明確記得橫畫的數量。

分辨字義義符

此外，如果學生因字音相似而寫錯別字，例如：把「將」字寫成「張」，或「造」字寫為「做」，這時，重複抄寫「將」字多遍，都未必有助學習，學生仍會把「將軍」錯寫成「張軍」。這裏的問題是，學生混淆「將」、「張」兩字的用法。因此，更有效的教學方法是教導學生分辨兩字的字義，並透過學習活動讓學生辨別兩字，例如：組詞練習，［將／張］開，［將／張］軍。只要學生答對練習，就代表他們能掌握字義的分別。

最後的情况是學生誤用義符，例如：「推」字錯寫為「堆」，或「織」錯寫成「識」。寫錯字的原因是由於學生未能理解義符的功能。當學生明白有「提手旁」的字，字義通常與「手的動作」有關，就能依照「推」的意思，猜出義符應是「提手旁」。所以，教師應提醒學生覺察義符的提示功能，例如：請學生判斷「推」、「堆」、「怕」、「拍」等字，哪些與「手的動作」有關。

總的來說，每個學生寫錯字的原因各有不同，教師應針對學生的問題根源，施行多元、適切的教導，才能有效幫助學生學習中文。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第517期]

相關字詞﹕親子筆陣 教大GPS 林浩昌

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