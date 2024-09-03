增添父能量：愛在青春期——爸爸的獨特角色

以往大小兒子如要在周末外出，筆者都一定會陪伴在側。但最近大兒子突然對我說：「今次我自行外出就可以，爸爸你不用陪我了！」我當刻的心情五味雜陳，幸好太太安慰我：「他長大了！我們作為父母的要學習放手。」我亦盡力在兒子出發前溫馨提示，提醒他要攜帶手機、八達通等。經過此次事件，我感覺到自己的爸爸角色正逐漸轉變。究竟爸爸在孩子步入青春期後應該如何繼續發揮獨特角色，成為孩子成長路上的堅強後盾？筆者有以下3點溫馨提示：

1. 陪伴勝過說教

青春期的孩子往往對父母的說教反感，甚至產生叛逆心理。他們渴望的是爸爸的陪伴和理解。在電影中，主角的爸爸雖然不了解女兒的內心世界，但仍主動與她溝通，並給予適當的建議。例如當主角感到焦慮和自卑時，爸爸溫和地說：「親愛的，你一點都不糟糕，你只是在改變。」這句話不僅讓主角感到被理解和毫無條件地接納，也給予她力量和信心。爸爸可靜靜地坐在孩子一旁，一起看電視、打遊戲機，或者只是散步聊聊生活瑣事，不需要刻意找話題談論，可以先嘗試從孩子的日常生活入手，例如學校的趣事、喜歡的音樂、喜歡的遊戲等。這些都能拉近彼此的距離，讓孩子感受到爸爸的關心和陪伴，建立彼此的連結。這樣孩子才會更願意主動傾訴內心的掙扎和矛盾，讓爸爸適時引導。

2. 引導負面情緒

青春期的孩子，開始形成自己的價值觀和人生觀，他們對周圍的世界產生更多思考和疑問，亦容易產生不同情緒。在電影中，當主角出現不同情緒時，爸爸會耐心地詢問女兒的想法，並給予適當的建議，引導她正確認識和處理自己的情緒。鼓勵爸爸即使面對孩子的負面情緒，亦要盡力以開放、包容的心態和孩子溝通，引導他們正確認識自我，並耐心地解答疑問。爸爸亦可以透過分享自己的成長經歷，傳遞正確的價值觀，鼓勵孩子積極面對青春期的挑戰。

3. 以行動表達愛

青春期是孩子從童年到成年的過渡階段，充滿挑戰和掙扎。請爸爸不要缺席，陪伴孩子走過這個艱辛歷程，成為孩子堅強的後盾。孩子有可能面臨人際交往、情感困擾等問題，爸爸需要耐心地聆聽，並表達無條件的支持，讓孩子感受到父愛。鼓勵爸爸除了用言語表達愛，更要用行動去表達父愛。例如，當孩子需要幫助時，爸爸可及時伸出援手，正如上文所述，我的大兒子容易在細節上出現疏漏，所以我會預先為他的手機充電、確保八達通內有足夠的金額等，希望以行動讓兒子感受到父愛。

電影中的「腦朋友」團隊，需要共同協作才能幫助主角順利度過青春期；而爸爸也需要與孩子共同努力，才能幫助他們健康成長。作為爸爸，我們需要積極與孩子一起面對青春期的挑戰，用愛和理解陪伴孩子成長。請記住，即使孩子步入青春期，你的角色依然重要，你的陪伴和支持，將會成為他們人生道路上的指路明燈。

文：黃格平（兩個兒子的爸爸，喜歡與年輕人探討家庭價值，與好爸爸中心一起塑造新一代爸爸角色）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第517期]