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副刊
Happy PaMa 教得樂 第517期

Happy Pa Ma

民房四寶：在超市上的一堂課

【明報專訊】在新學年的開始，當大部分人把目光和關注放在孩子身上時，作為校長，我亦清楚看見前線教師的需要。每一個學年都是新的，這一點新，會給人帶來興奮與期待，但，無論是新入職還是在職多年的教師，這個時候，內心又總有幾分憂慮與不安。這些感覺的出現不是幻覺，也影響着情緒，離開課的日子愈近，晚上愈難入睡，旁人也察覺自己多了煩躁。

教與學是教師的專業，也因為愛孩子而選上為師之路，即使知道教學的擔子不輕，引領學生的成長不易，卻仍甘心樂意地押上自己的所有來建立孩子的生命。那麼，教師的憂慮與不安來自什麼？來自群體中的彼此關係。別輕看一句因情緒而來的說話，所造成的可以是一個難以癒合的傷口，對聽的人如是，對說的人也如是。教師要取回一顆被情緒掌控的心，是需要額外的力氣，如何得着這份力量？這天，在開學以先，容我給教師們分享一個多年前的故事。

被情緒掌控的心

認識一個老師，他有天到超市買東西，時間有點趕，他很快就把要買的東西放滿手推車，急步往收銀處排隊付款，在他前面的是推着嬰兒車的婆婆，手裏只有一件貨品。在收銀櫃枱的姐姐看來十分年輕，她在逗玩着嬰兒車內不到一歲的小孩，還問婆婆小孩早上在家中的情况。老師在後面看着這一切，怒火湧上心頭，他在趕時間，大家可以多為別人設想一點？櫃枱姐姐不是只需收款嗎？為何要與顧客攀談，逗玩孩子？ 那一刻，老師忽然意識到自己的情緒被憤怒掌控了，知道要先安靜自己的心，婆婆花了他不到5分鐘的時間，他不是不能等待，當他望着姐姐逗玩孩子的時候，孩子也剛巧望着他，並向他笑，他看見孩子的喜樂，也感覺到自己的喜樂。

傾聽他人故事與難處

婆婆付款離開，櫃枱姐姐還向她倆說再見。老師由衷地說：「那個孩子很可愛，笑得很甜。」沒想到，她說：「是的，他是我的兒子，帶着他的是我媽媽。」櫃枱姐姐留意到老師掛着的職員證，續說：「我先生原本也在學校工作，但數月前意外過身，因為要生活，我就在這裏工作，孩子由媽媽照顧。我早上出門口時，他仍未醒來，晚上當我回家時，他已經熟睡，所以這是我唯一可以見到他的機會。」老師感到無比的慚愧，他的心差點兒就被情緒擄去，把憤怒、不快倒在別人身上，聽不到那個年輕母親的故事，生不出對她的憐憫與同情。這個老師，就是年輕時的我。

在學校的環境裏，我們都會遇上不同的人和事，然而，每個人都帶着自己的故事，也有着自己的難處。他們所做的事或許會影響我們原本的計劃，甚至令我們感到不被尊重，但，請好好掌管自己的心，想想在超市上的這一堂課，願你我都可以在靜中得力，享受新學年的每一天。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第517期]

相關字詞﹕親子筆陣 歐偉民 民房四寶

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