感創航道：萬物皆可LBD

我們參加了一次麵包造型體驗班，親身動手做，設計自己的麵包造型，完成後還可以帶走6個製成品與家人分享；我們不止在「做」，也在做中「反思」萬物皆可LBD的題目，在等候麵包發酵及焗麵包時，一起分享和交流。

那透過這次麵包造型體驗班，究竟我們學到什麼呢？

體驗學習 成功在於反思

體驗學習法其實是一個偽命題，因為成功不在於體驗，而在於反思。例如一個人經歷很多次戀愛，並不保證他會成為好的戀人；重點在於每次戀愛中和分手後的反思；做麵包不單是跟隨指示，當中也有豐富的反思空間去沉澱學習。提倡教師必須成為反思實踐者（reflective practitioner）的Donald Schon指出：「反思實踐（reflective practice）是在學習過程中能夠對行動有反思的能力」；Schon更提出3個層次的反思：

1. 行動中的認知（Knowing-in-action）

做麵包其實要掌握很多知識，導師一開始帶出「麵包是否有益的食物」的題目，他指出工廠大量製造的麵包或會缺少完整的發酵過程，以至麵包未能完成分解碳水化合物，減低營養價值；這樣大大提起我們的興趣。他也講解麵粉的特質、製作的不同步驟和功能，以及對麵包師傅角色的理解。例如：原來麵糰是要透過循環不斷地施壓才會固定形狀，單從兩邊拉的話，它是會回彈和縮短的。這些態度、技能和知識的認知都能在製作麵包的行動中得到提升。

2. 行動中的反思（Reflection-in-action）

學習不單是傳授，或是模仿導師所做；也可以有個人化和內化的可能。我們總共製作兩款麵包，每款3個；所以我們都會在短時間內重複做3次相同的事，因此一次會比一次更掌握適當的技巧，但同時每一次都是一個反思的機會，讓自己做得更好。

團隊學習是另一個反思的好機會，因為可以參考同伴，有不明白可以尋求幫助，有人快有人慢，但都是非競爭的友伴，互相加油和打氣。每個人都按自己喜好，加入不同分量的材料，在團隊互動中散發彼此共學的氣氛。

3. 行動後的反思（Reflection-on-action）

行動後，最享受的就是「自食其包」之時，首先是檢視成品有沒有走樣，例如其中一款星形包就有可能出現飛邊的現象，這提供了回饋給製作時黏合力度的反思；吃包時，導師提供了手冲咖啡配搭麵包，在享受成果的同時，也回想自己在過程中做了什麼導致最後的結果；比較不同包的口感、質感和營養價值；最重要是對坊間的麵包忽然產生了一種新的認知，這些也是行動後的反思。

學習成果帶入生活

體驗班會有下課的時間，但當我拿着6個製成品回到家中與家人分享時，這學習的巨輪卻仍在滾動，將我的學習成果帶到生活中的每一個角落；這就是體驗學習法的奧妙之處。

祝願各位教師能在新一個學年成為反思實踐者，為你的教學添上色彩。

文：杜一選（教育大同學校同行者）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by Doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第517期]