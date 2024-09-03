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副刊
Happy PaMa 教得樂 第517期

Happy Pa Ma

看得起遊戲：走出課室 戶外遊戲

【明報專訊】一群幼稚園學生在上學期間，不留在班房學習，竟然走到球場玩遊戲？

毋須大驚小怪！這一班小朋友是我們推行「種子學校培訓計劃（戶外篇）」計劃中6間幼稚園的受惠學生，所以返學都可以在戶外玩！

我們銳意引領小朋友玩到戶外，蓋因當今的一代戶外玩樂時間嚴重不足。2022年市場研究機構OnePoll的報告顯示，僅有27%的兒童會在戶外玩，但其祖父母輩則高達80%。城市發展的限制及社會對兒童安全日益關注，令兒童戶外遊戲的機會大幅減少。

探索大自然 利身心發展

2017年《幼稚園教育課程指引》以「遊戲為策略」的課程設計中，清晰提及「大自然與生活」的學習範疇——「幼兒天生對事物充滿好奇，透過發展和延續幼兒對大自然的好奇心和探索精神，幫助他們掌握尋找知識的方法……」

我們認同戶外遊戲的重要，更深信可為小朋友帶來不少好處：

˙戶外蘊藏豐富元素 ，如大自然的風、陽光、雨點、樹葉、石頭、昆蟲等，大大擴闊兒童的眼界和經驗

˙當空間足夠，走動的範圍相應擴展，小朋友可自由穿梭，跑得更快、跳得更高，有助刺激體能發展

˙闊大的戶外空間容許大型物資的出現，容納更多小朋友一齊玩，促成人際社交、互動溝通及協商

˙戶外空間的限制相應減少，讓小朋友隨心所欲，盡情投入和抒發感受，有利穩定情緒

˙天更高、地更廣，小朋友的視野更開闊，更能啟發創造力

政府近年積極優化遊樂設施，更撥款鼓勵學校安排幼兒參與更多戶外活動。細看本地的有關規定，如《學前機構辦學手冊》卻未見為室外空間制訂標準，反觀其他地區有明確要求，例如台灣3平方米、東京3.3平方米、澳洲7平方米等。

我們建議從根源入手，興建新幼稚園時，安排設置戶外遊戲空間。根據2023/24的數字，全港1005間幼稚園及幼兒中心，只有385間擁有戶外遊戲場地。香港教育大學「探討參與幼稚園教育計劃之幼稚園的空間」的研究顯示，超過75%受訪幼稚園表示附近設有休憩區/公園，約55%幼稚園更鄰近社區會堂及戶外球場。

既然校內空間不足，我們便試試發掘幼稚園鄰近的公共空間，經先導計劃的牛刀小試後，發現課堂不會主動投入寫字的小朋友，竟然在戶外用石頭代筆，將眼前的學校名字、大廈名稱逐一寫在地上。當推行戶外自由遊戲後，幼稚園生更期待上學，歸屬感因而提升。參與的教師也有深刻反思，見證了只要環境轉變，兒童的行為及心態也會有所不同，所以，即使下雨，也會容許小朋友在戶外玩遊戲，當然需要穿好雨衣啦！

文：黃佩儀（智樂兒童遊樂協會遊戲及遊戲工作服務發展總監）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第517期]

相關字詞﹕戶外活動 親子筆陣 黃佩儀 看得起遊戲

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