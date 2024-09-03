A苗園圃：「放手」前生活訓練

東京之旅變自理特訓

青春期子女的身高每天增多一些，而他們的心智成長卻未必同步加添。已長得與我身高相若、升中一的小兒子，由於從小起居飲食有工人照顧，其自理能力現在就只如八九歲孩子般，是我們做父母的不是，「自己是雙職媽媽太忙」這句話也是藉口，實在難辭其咎。

今年暑假我決定與小兒二人自由行，到東京闖蕩去。是次旅行對我來說是挑戰，對小兒就是特別訓練課，因為過程不會有爸爸的行程計劃和導航服務，我們要靠自己。

雖說東京是香港人「返鄉下」熱門地，我對它卻陌生，曾有迷失於東京鐵路車站內的經歷。這次，我事先把蒐集了的旅遊資訊整理一下，再與小兒一起商量行程，為他設的第一項生活訓練就是「參與決策」。我將幾個主要東京鐵路路線圖都打印出來，交由小兒尋找每日乘車方向與轉車路線。至於如何從鐵路行走到指定旅遊景點，我把相關資料打好在Google地圖程式後，就交由他帶領步行，過程當然有走錯路，但每次最終他也能完成任務。另外，我向他展示在最後關頭，如何不怕醜地用僅有學會的幾句日語，向當地人成功問路。這是第二項的生活訓練：不要只倚靠別人，自己學習運用工具解決生活難題。

平日小兒放學回家就把除下的衣物如拋豆袋般拋入洗衣籃，毋須處理，小時候還會乖乖幫忙晾和摺衣物，長大了呢？這些工夫就只會留待工人或媽媽做，完全沒有「負責任」的意思。太好了！今次機會來到！第三項的生活訓練內容是：旅行時每日更換的衫褲鞋襪該如何處理？每次踏上3至5日的短途旅程，我習慣帶一兩個大容量的膠或布袋，把每天除下並摺好的髒衣物放進去，我教導小兒照辦，解釋他知道：「在旅行的最後一晚你會非常疲累，再沒力氣執拾髒衣物；同時，你在旅程中所買的物品也將要佔用行李箱空間。假如你每天除下髒衣物後亂放，或沒有摺疊好放入已預備的膠或布袋，那麼你將會很痛苦！因為你要一邊重新整理它們，一邊忍受着酸臭汗味……才能騰出更多行李箱空間放置新買物品。」事情就如我所料的發生，小兒最後明白並接受教導，第一次實踐出此做法。

子女不會一夜長大

小兒常掛在口邊的一句話：「我不懂得做！」打從他讀五六年級的時候，我就刻意去拆毁這歪理，努力為他尋找生活訓練機會，例如：上完游泳班後自己清洗泳褲，把游泳用品放回原位；如遲吃晚飯，要自己清洗碗碟和抹淨餐桌。升中前的暑假，要他養成把要做的事情、要參與的活動，交功課的限期等，都一一記錄在手機日曆表上的習慣；考上英文中學，他要更有系統地認真學習英文，所以需要養成把新認識的英生字記錄在一本溫習簿上的習慣……日常生活訓練機會其實到處都是，子女不會一夜間長大，如果父母沒有預先提供足夠的生活訓練，在他們升上初中便貿然「放手」，期望他們立刻做好時間管理、做事有條理、注重學業等，都是不太實際的想法。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第517期]