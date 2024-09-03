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副刊
Happy PaMa 教得樂 第517期

Happy Pa Ma

親子筆陣．讀書時節：因為山就在那！

【明報專訊】今年暑假，我帶女兒去西藏。半個月時間，幾千公里路程，雪域高原的風光，看得我們目瞪口呆。西藏和香港屬同一時區，兩地距離不算遠也不算近；在同一國度，彼此文化差異不算大也不算小。不多也不少的陌生感，吸引着我們。回家以後，我們全家彷彿患上「歸程症候群」，總是想念西藏又高又藍的天空和濃濃的酥油香味。但最難忘的，還是當中的珠峰大本營之行。自此，女兒幾乎每天都提起珠穆朗瑪峰，於是，我送她一本《珠峰來信》。

書中展開攀珠峰之旅

《珠峰來信》是孩子能看懂的小說，主角小志是小學生，他有天收到一個不可思議的包裹，裏面有一塊化石、一本筆記和一個指南針。那是小志已經去世的外公託付慢遞郵局，在他10歲生日那天準時派送給他的，以履行祖孫二人一起攀珠峰的約定。外公透過寫信，邀請小志「同遊」珠峰，一場跨越時空的旅程就展開了。小志打開外公寫的筆記，珠峰的故事從地理常識開始——地質、氣候等自然風貌；再到科學知識——活在世界之巔的神奇動植物；還有當地文化——人們的生活、雪人和山神的傳說。讀完這封家書，不知不覺已讀通一本「珠峰小百科」。

外公年輕時是記者，他在信中娓娓道來珠峰的見聞，同時給小志講珠峰攀登者的事迹。小說文風簡潔優美，語言親切流暢，以外公的家書和小志的內心獨白貫穿全文。長輩的「書信體」，資料豐富，描寫細緻，層層遞進，滿足小讀者的好奇心；小志的「獨白體」靠近孩子的心智，抓緊小讀者的關注點，留有空間，讓他們沉澱，思考何謂「珠穆朗瑪」——為何挑戰，為何奮鬥。

珠穆朗瑪峰，海拔8848.86米，一切從大約5000萬年前的板塊相撞而起，所以，珠峰故事，時間特別漫長，空間特別壯闊，比例異於尋常，讓我們訝異於自然的浩瀚，也讓我們敬仰那些在山上留下腳印的人：克服和適應惡劣環境，世代生活在喜瑪拉雅山北麓的藏族人；為登山探險隊默默付出，奔波在珠峰南麓的夏爾巴人，還有那些不惜生死相搏，以實踐夢想的攀山勇士。

天路108彎 蜿蜒顛簸

登山着實不容易！我想起前往珠峰大本營的路上，雖說驅車前往，但暈車加上高原反應，的確難受。尤其經過那條海拔落差近千米，密集分佈百多個急彎的路段——天路108彎，蜿蜒前行，顛簸不堪。咬牙隱忍過去後，我們極目遠眺，聳立在對面的，盡是平均海拔8000米的巍峨雪峰，世界上最著名的幾座高山：珠穆朗瑪峰8848米、洛子峰8516米、馬卡魯峰8463米、卓奥友峰8201米。天之高、地之大，崎嶇又荒涼，卻磅礴而壯麗。語言無力，照片失真，唯有感動和敬畏。那時，我們大概窺探到攀山者的心情。

「因為山就在那。」（Because it's there.）那是珠峰探險家喬治．馬洛里的名言，印在此書的卷首。我們跟着小志讀外公的信，認識到那幾位載入史冊的攀山勇士，他們鍥而不捨地觸碰自身的邊界和人類的極限，無論成功與否，的確創造了某些值得記憶的東西，正是他們冒險的意義所在。

克服恐懼 走向未知

當然，作為普通人，也許我們一輩子都到不了珠峰，我們也沒有必然要成為探險家的理由。但是，別忘了，生活中挑戰無處不在，我們自己就是生活的探險家，要挑戰心中那座珠穆朗瑪——那片未知之地。Because it's there！克服它！只有克服恐懼，走向未知，我們才有機會超越巔峰，變成更好的自己。

我們也別忘了，對於孩子來說，成長的本身就是不停跨越困難和挑戰未知，一路翻山越嶺的過程，途中難免焦慮和孤獨。《珠峰來信》借外公的信和勇士的話勉勵孩子：「不可能」是終點，也可以是起點，取決於我們的選擇：軟弱還是堅強。當困難傲視我們，挑戰我們的時候，要掉頭回家，還是拿着羅盤尋覓目標和確認方向，勇敢地翻越它？

《珠峰來信》令我無比感動，也許和旅行無關，封面這句話即是原因：孩子，那山挺拔堅定，人亦應如是。

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第517期]

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