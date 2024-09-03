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Happy PaMa 教得樂 第517期

Happy Pa Ma

發掘專長：展現「非一般」特質 成功突圍赴美 小太空人拼砌火星 踏上探索之旅

【明報專訊】翻查歷年入圍「萬通保險小太空人訓練計劃」的小學生名單，大部分均來自公認的名校，如今年便有4個就讀於香港培正小學，也有聖保羅書院小學、聖若瑟小學、香港華人基督教聯會真道書院的學生。不過，升讀五年級的周駿騰（Aiden）卻打破這個宿命，他就讀天主教總堂區學校，憑着對太空的熱忱，成為了該校第一個小太空人，連校長宗藹雯也說此小伙子與別不同，盼藉着他的故事，鼓勵其他家長多發掘孩子不同的專長。

文︰顏燕雯

參加「萬通保險小太空人訓練計劃」的小學生需要經過3次遴選，既要提交創意作品展示短片，又要作體能、太空知識及溝通表達能力測試，最後只有20名（今年有21名）準小太空人可與家長接受名譽贊助人及評判的面試，爭取參與美國太空探索之旅的8個席位。競爭如此激烈，少一點實力和毅力，都隨時在中途出局；也因為挑戰度高，不少學校均會推薦有潛質的學生參加，希望他們可在活動中增廣見聞。

拍片以聲音導航介紹火星

天主教總堂區學校今年推薦了3名學生參加，當中2人順利進入50強，10歲的Aiden更是脫穎而出。Aiden從小對太空有興趣，經常閱讀太空相關的書籍，又喜歡玩LEGO，今次的參賽作品便是以LEGO拼砌出火星地圖，展示火星面貌，更拍片以聲音導航介紹火星。Aiden雖然是個標準太空迷，但並非「宅男」，個性活潑的他，熱愛運動，為參加三項鐵人，他堅持每周一次清晨5時起牀練習游水，周六則學單車。

Aiden爸爸Jason說，為了讓兒子建立自信及無畏的精神，幼稚園開始已給他參加不同的活動。剛過去的暑假，Aiden完成美國太空探索之旅後，便緊接到北京參加普通話朗誦比賽，學習生活多姿多采。原來Aiden二年級才插班入讀被喻為「草根國際學校」的天主教總堂區學校，Jason解釋︰「之前Aiden讀的學校，在家附近，但常有默書和測驗，做功課也做到晚上11、12時，加上Aiden求知慾強，又愛用英文思考，傳統學校並不太適合他。後來找到天主教總堂區學校，學校主張每個小朋友都有自己獨特的性格和才能，老師又熟悉每個小朋友性格，兒子讀得很開心。」雖然現在Aiden上學路程比從前遠很多，但Jason指用90分鐘時間換來兩個兒子（Aiden還有一弟弟）6年愉快的小學生涯，非常值得。

校長：讓小朋友表達意見

Aiden在初次遴選，見到其他參賽者後，都有與父母和老師分享說：「那裏很多都是來自名校的學生呢！」校長宗藹雯笑指，該校的確是「非一般」，首先學校擁有40多個不同國籍的學生，各有不同文化背景；其次，學校喜歡以「對話」來讓學生明白和吸收道理與知識，小朋友有很多機會表達自己意見，與老師、同學、家長分享，而不是單向由教師教他們如何讀書。

就是因為這樣「非一般」，宗藹雯表示，該校學生參與這個活動時，面對如此大場面也能輕鬆應對，「如你問我，學校如何替他們備戰，我會說，我們每一日也在備戰，因為學校就是一個學習生活的地方，很多事情每日都在學習，而不是為了一件事而去特別準備。我們只想每個小朋友的特質被發現，使它閃亮」。她希望借助Aiden的經歷告訴其他家長，小朋友不一定要按傳統死讀書才有出路，「我們的下一代更加需要有勇氣去創造自己」。

[Happy PaMa 教得樂 第517期]

相關字詞﹕三項鐵人 天主教總堂區學校 小太空人 萬通保險小太空人訓練計劃

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