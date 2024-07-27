SEN選校：炮循專收SEN生 設10資歷架構課程 校內培訓展潛能 一技之長闖職場

香港現有兩間只收SEN學生的津貼中學，炮台山循道衛理中學（下稱炮循）是其中之一。該校除有一般主流文法中學的核心科目，高中還加設10個校本「資歷架構課程」，涵蓋烘焙、資訊科技、長者護理等多個行業，學校同時與僱主合作，為高中生提供工作實習機會，冀通過6年全方位裝備，助SEN畢業生躋身職場。

同儕間少比較 自信心免受打擊

當SEN子女升中時，許多家長內心都有掙扎，既想他們入讀主流文法中學，又擔心孩子是否應付得到。炮循副校長馮偉健說得比較直白︰「根據我20多年的教學經驗，SEN學生的自信心、學習動機，一般比較低，在初小，有家長的介入，或者勉強幫到學生學習，但很快『見頂』的，去到高小，就算家長再努力，都未必幫到，學生很明顯跟不上。試問連小學課程都應付不到，中學是另一座高山來的，孩子又如何能在主流中學跟得上呢？」

融合教育是好是壞，或許很難一概而論，但在炮循校長沈立平眼中，於專門錄取SEN學生的學校就讀有不少好處。「孩子入到來，不會有太多比較，皆因身邊同學，100%都是有不同限制，他們的自信心不會受打擊，也不用擔心被其他同學搶走所有機會。在一般主流學校，很多活動都會找優秀的同學做代表，但在炮循，不同學生都有不同的機會。」

課程跟教局框架 調廣度深度

炮循在1995年創校，在教育局學校名冊上，屬全日制男女資助中學，全校共有12班，中一至中六各2班。課程結構方面，中一至中三級的必修科目，計有中文、英文、數學、生活與社會科學4個核心科目，以及科學、電腦、科技與生活、中史、宗教、音樂、視藝和體育；而中四至中六級，在中、英、數、公民與社會發展科4個核心科目和術科之上，學校還開設4個選修科目，分別是科技與生活、視藝、職業技能和資訊及通訊科技，讓學生自選兩科修讀。

整體而言，炮循的課程結構和學習範疇跟一般主流中學分別不大，各科目亦同樣參照教育局的課程指引和框架，只是課程的廣度及深度有所調適。訓輔組主任謝國棟以他任教的中文科為例︰「我們不會教文言文的，因為比較難，只教白話文；文章體裁主要教記敘文、描寫文和議論文；至於DSE（中學文憑試）中文科大概要掌握24種修辭技巧，我們以螺旋式教學，初中至高中，同學大約學到10多種。」

全級按能力分3組 照顧特別需要

但論及在照顧學生的學習差異方面，由平日上課到測考，炮循就肯定比一般中學做得更貼心。助理校長歐少梅透露，在主要核心科目，各級都會按學生的能力分成3組去學習。「在孩子正式入學前，老師會先透過中一迎新營的活動，觀察同學各方面的能力，再編配去不同組別，希望能讓不同的同學，都可以從我們的校本課程中得益。」

在評估方面，學校不單採用多元化的評估方式，學生支援組亦會按照個別學生的需要，在評估上作出特別的安排。學生支援組教師陳展豪說：「舉例中文科的考卷，由於炮循是使用電子學習的，所以在評估時，學生便可借助朗讀功能，輔助閱讀文章、題目和作答，減輕他們處理文字的壓力；又例如評估時的座位安排，視障、聽障的同學，甚至乎有些學生是對聲音很敏感的，不可靠近聲源，我們都會照顧他們的特別需要。」

【SEN選校系列（下）】

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第517期]