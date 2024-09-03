明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
專題

FEATURE

公路單車：公路騎乘須遵交通規則 轉彎打手號

【明報專訊】雖然在港踩單車不能像台灣般「環島遊」，但仍有一班富有經驗及技術的單車愛好者鍾情公路單車。三項鐵人運動員黃家灝（Lawrence）是其中一人，他與「蜘蛛女」鄭麗莎最近擔任了Garmin Cycling Club大使，推廣公路單車的樂趣。

由運動用品品牌Garmin成立的Garmin Cycling Club（GCC）遍佈世界各地，繼2022年在台灣成立GCC單車社群，今年終於來到香港，並於早前聯同Rapha Hong Kong完成首場單車活動，參加者踩着公路單車來回港鐵香港站至石澳，全程約58公里。GCC所有活動均為公開招募，有興趣及合資格人士皆可報名參加。

Lawrence踩公路單車有豐富經驗，他指想踩公路，必先了解自己是否具備以下條件：「除了要熟知路面情况，亦要對單車操控熟練；也要跟汽車司機一樣，熟悉交通規則，因為你身處公路，每個動作都會影響其他道路使用者。其次是在公路上踩單車要像駕車一樣，轉彎時要打手號，不是想轉就轉。」

單車須配車尾反光板、響鈴

現時法例規定所有單車須配備車尾反光板及響鈴，然而在基本要求外，Lawrence亦會準備頭盔、風鏡、公路單車鞋，以及可用作檢查時間，顯示所踩路程距離、斜度和速度的碼表等用品。「我不建議一個人踩公路單車，最好一班人有照應，也容易讓其他人察覺。」●

Garmin Cycling Club：

http://www.facebook.com/GarminHongKong

上 / 下一篇新聞