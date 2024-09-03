中環燒肉店挑戰引體上升 免費歎和牛

「焼肉ホルモンまっちゃん」是日本奈良一間人氣燒肉店，今次選址中環開設海外第一間分店。引體上升挑戰的內容跟日本稍有分別，在日本，男客人完成10下引體上升，或女客人完成1下，即可挑選餐牌上1000日圓（約53港元）或以下的燒肉一碟。來到香港，男客人如能完成3、6或9下引體上升，或女客人完成2、4、6下引體上升，可按成績獲得和牛舌背、名物和牛混合燒或黑毛和牛里肌肉1碟。不過要在眾目睽睽之下做引體上升，心理壓力頗大，隨時會影響表現。餐廳既然用肌肉為主題，當然不止引體上升挑戰，晚市時段，餐廳會不定期安排肌肉猛男現身與客人互動兼打卡，而餐枱上亦有一把暗藏握力訓練功能的烤肉鉗供大家使用，握力由10至40公斤不等，除非握力夠強，否則最好用回普通烤肉鉗，因為夾幾次已經手軟，到時烤燶食物就尷尬了。

肉類方面，餐廳主打宮崎黑毛和牛，亦會從日本各地引入高質肉類。多款燒肉中，必吃超厚切和牛舌及本日和牛肉盛合，前者肉汁豐富及非常爽彈，超厚切法帶來滿足的口感；後者則有齊當日最優質的牛肉部位，可以嘗試不同味道及咬口的牛肉。飲品方面，推介專為打卡而設的凍結檸檬汽酒，汽酒用了巨大冰杯盛載，再插上一整條經急凍處理的檸檬片，猛灌一口，悶熱感覺即時消散；酸爽清甜口味亦能中和燒肉的油膩感，可以食多幾塊。由於店內只得19個座位，建議先預約。●

焼肉ホルモンまっちゃん

地址：香港中環歌賦街24號

查詢：2727 0013

註：另加一

文：周群雄