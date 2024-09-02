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人生下半場

健康

養生帖：給照顧者送上保健湯水茶飲

【明報專訊】從醫多年，我不時參加一些慢性病患組織的活動，無論是成人發病為主的强直性脊柱炎，還是多見於兒童的脊髓肌肉萎縮症等，在由衷敬佩患者勇敢與病魔鬥爭之餘，我更感慨家屬和照顧者心理和軀體所承受的壓力之大。

提升人體機能 防不適徵狀

為了照顧病人，照顧者的體力付出超出常人，疲倦、氣短、精力不足，甚至慢性疼痛成為他們的日常狀態。他們不但因照顧病人而久病成醫，也難免積勞成疾。中醫學關注疾病與人體自身的關係，認為疾病可以由內而生，通過提升人體機能，可預防因機能低下而帶來的不適徵狀。

湯水茶飲是日常保健的好方法，可以選用如黃芪、黨參、太子參、白朮、炙甘草等煲雞湯，通過補「氣」提升精力，加强肌肉力量，改善供血；或用杜仲、巴戟天、金毛狗脊、枸杞等，配豬脊骨煲湯，加强補腎強腰壯骨的作用。至於慢性疼痛持續發作，除了與氣虛骨弱有關，有時也因情緒不佳引起，一些人心情低落時口唇會變得紫暗，就是氣滯血瘀的表現，可以選用花類中藥如玫瑰花、玳玳花、桂花等，加上肉桂或薑黃冲茶，再適當加入小量蜂蜜，起到理氣活血止痛的功效。

除了關懷病人，照顧者也應是受關注和照顧的群體，社會應投放更多資源提供支持。特別在減輕精神壓力方面，哪怕每周幾小時讓他們可以抽離照顧病人的環境，放鬆身心，令繃緊的精神和軀體得以緩衝必不可少。這不僅防止他們成為新的病人，還能長遠節省社會醫療資源。

文：董爽（香港大學專業進修學院高級課程主任、註冊中醫）

（中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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