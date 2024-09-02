醫學滿東華：新降血糖藥更護心腎

SGLT-2抑制劑降血壓兼減重

鈉葡萄糖協同轉運蛋白2（SGLT-2）抑制劑（sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors）為近年新興的糖尿病藥物，包括卡格列淨（canagliflozin）、達格列淨（dapagliflozin）、恩格列淨（empagliflozin）和埃格列淨（ertugliflozin）。此類藥物透過抑制腎臟再回收尿糖的功能，讓多餘糖分經由小便排出，從而減少血液中血糖量，達到降血糖效果。相比傳統降血糖藥，SGLT-2抑制劑不容易引致低血糖。由於鈉與額外水分也會經尿液排出，此藥同時具有降血壓及減重的效果。

SGLT-2抑制劑的發展，最初是為了控制血糖，但隨後研究陸續發現它們還有額外的心腎保護益處，因此成為糖尿病合併心腎疾病患者優先考慮的藥物治療方案。它們可降低心血管相關死亡和因心臟衰竭住院的風險，亦能減緩糖尿病腎病患者的腎功能惡化，並延遲腎衰竭的發生。而且以上好處不僅局限於糖尿病患者，對非糖尿病但有心血管疾病或慢性腎病的患者也有一定保護作用。但對於腎臟功能太差的患者，用藥效果並不理想，因此不建議使用。

副作用方面，SGLT-2抑制劑或會增加生殖泌尿道感染機率，尿量亦有可能增多，長者或同時服用利尿藥人士需留意脫水或低血壓的情况，服藥期間建議補充足夠水分，不可憋尿和須注意個人衛生。

SGLT-2抑制劑為處方藥物，使用前須遵循醫生的專業意見及指示，亦不應擅自停藥。有關糖尿病護理和藥物資訊的詳情可向醫生及藥劑師查詢。

文：邱文珊

（東華三院中銀香港社區藥房註冊藥劑師）

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