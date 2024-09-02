明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

醫言有理：成人染第五病 未必有皮疹

【明報專訊】小病毒（parvovirus）感染，又稱第五病﹙fifth disease），大多影響兒童；最近我卻接連遇上了3宗成人個案，年齡介乎50至60歲之間。

55歲陳太發燒一星期，全身出皮疹；驗血顯示貧血，白血球及血小板數量同時大幅下降。骨髓活檢顯示純紅血球再生障礙性貧血（pure red cell aplasia），顯微鏡下見巨型原紅血球（giant proerythroblast）；小病毒IgM抗體及核酸檢測皆呈陽性反應，確診小病毒感染。

病徵溫和 懷孕或致流產

小病毒感染病徵一般溫和，大多自然康復；但免疫力低患者仍須留心，懷孕婦女更要小心。相關病徵包括紅斑、關節炎、骨髓功能障礙、胎兒感染及純紅血球再生障礙性貧血。病童的皮疹又稱傳染性紅斑（erythema infectiosum），先影響臉頰（slapped cheeks rash），隨後軀幹和四肢出現花邊狀皮疹（lacy rash）。成人女性感染小病毒後，易有對稱急性關節炎，影響手、腕、膝和腳的小關節，不一定有皮疹。

小病毒B19型感染可導致短暫骨髓再生障礙（transient marrow aplasia），尤其影響紅血球，引致貧血及相關併發症，本身有缺鐵性貧血的患者較易受影響。免疫力弱的患者，如移植後有愛滋病毒感染，病情可能會較為嚴重。婦女懷孕期間受小病毒感染，易導致流產，小心！

未有針對抗病毒特效藥

IgM抗體呈陽性反應，可確診小病毒感染，血液核酸檢測亦可能探測到病毒基因。IgG抗體呈陽性反應，則只代表先前曾感染病毒，已經有免疫力。

小病毒感染很常見，徵狀通常輕微，甚至完全沒有徵狀，病者一般只需接受紓緩治療。目前尚未有針對小病毒的特效抗病毒藥物，對付嚴重併發症，可考慮靜脈注射免疫球蛋白（intravenous immunoglobulin）。

文︰梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

（行醫逾卅年，依然滿腔熱血）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕第五病 小病毒 健康 梁憲孫 血液及血液腫瘤科專科 醫言有理

上 / 下一篇新聞