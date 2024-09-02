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健康

澤星寄語：細數家珍

【明報專訊】我在港大醫學院工作不知不覺已32年，很榮幸能與一班「亦師亦友」的好前輩、好同事、好團隊一起推動學院不斷向前發展。其中兩位令人敬佩的教授——楊紫芝及袁國勇，相繼於今年出版自傳，分享其豐富的人生閱歷。這兩位杏林精英對港大醫學院、香港大學以至整個社會均有卓越貢獻，我相信無論醫學院的同事、學生、校友或廣大讀者，都可從他們的故事中獲得啟迪與裨益。

楊紫芝教授是港大醫學院傑出校友、全球內分泌學研究先驅兼權威人物。她於1953年畢業，1959年取得醫學博士學位，因心繫母校，一直留在醫學院任教，1983年成為醫學院歷史上第一位女院長，及後更擔任港大副校長及高級副校長的重要職務。楊教授出生於20世紀上半葉的動盪時代，其人生轉折反映了香港歷史起伏跌宕，當年有機會接受教育的女性仍屬少數，能夠上大學、做醫生的更如鳳毛麟角。

楊教授對醫學教育充滿熱誠，數十年來誨人不倦，不少名醫和教授都曾是她的學生，至今仍堅持每周工作6天，除離港公幹或外遊，從不缺席醫學院畢業典禮、內科學系會議等。我自己有時或因工作繁忙而略現疲態，但楊教授永遠精神奕奕、頭腦清晰，我實在自愧不如。

服務社會熱忱 數十年如一日

袁國勇教授是舉世知名的微生物學家，在研究SARS、中東呼吸綜合徵，以至新冠肺炎等新發傳染病方面厥功至偉，被譽為「醫學界的福爾摩斯」。我閱讀他的自傳時，不禁憶起跟他初次見面的情景。

我在1992年從蘇格蘭回港，加入港大醫學院，同時在瑪麗醫院診症。某天傍晚，急症室接收一名發高燒、雙膝紅腫病人，情况相當危急。我初步估計他受淋球菌感染，即從病人身上提取關節液樣本，趕快拿到實驗室做檢測求證。當時早已過了下班時間，我本以為實驗室裏空無一人，誰知角落裏坐着一位身穿白袍的科學家正埋首工作。我跟他說明來意，他毫不猶豫地答應幫忙，沒多久就有檢測結果，證實了我的推斷——果然是淋球菌感染。袁不僅沒介意我打斷了他的工作，更給我治療建議。

當時我對袁教授的勤快和熱心，留下了深刻印象。他憑着對知識的渴求與實事求是的信念，在醫學研究上取得多項對全球公共衛生影響深遠的成果。

總括而言，楊、袁兩位教授努力不懈、服務社會的熱忱，數十年如一日，實在值得我們借鏡與學習。我衷心推薦他們的自傳，希望給大家——尤其身處逆境的朋友，帶來鼓勵和啟發。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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[健康]

相關字詞﹕健康 港大醫學院院長 港大醫學院 劉澤星 澤星寄語

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