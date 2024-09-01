社會實驗：桌上說離散 遊戲記困厄

背景

項目：離散主題桌遊《移民協進會》

目的：以輕鬆形式探討離散議題

人物：來自／來到香港的離散社群、文化研究計劃「離散探索者」

不論種族 離散經歷相似

「偉業獨自在美洲／很多新打算／瑪莉現活在澳洲／天天溫暖」，達明一派的《今天應該很高興》令人想起對上一次香港大量人口遷移，那是1997年以前；今趟，連這首歌的填詞人潘源良亦已移居台灣。1997翌年，想走的走了，要留的留低，「大牛龜」電視徐徐響起喜多郎的音樂Dance of Sarasvati，留在香港的人從《尋找他鄉的故事》了解海外華人的生活點滴，看的總是華人社群。Sarasvati其實是印度教主神梵天的妻子辯才天，不為大眾所見的是，宗教亦恰恰是許多印度教教徒來港的原因。

「離散探索者」總監陳東禹（阿東）還在修讀博士學位時，翻查香港印度廟的網頁資料，發現許多香港印度教徒來自現屬巴基斯坦的信德省。1947年印巴分治，信德省被劃入伊斯蘭教為主的巴基斯坦，信德省的印度教徒便遷徙到世界各地，香港是其中一站。近年香港經歷新一波人口遷移潮，阿東便想起，「他們（南亞裔社群）都經歷了很多跟我們（香港華人社群）幾相似的遭遇」。他續說，定居香港的少數族裔很多時是「少數族裔的少數族裔或少數宗教」，例如港英政府時期俗稱「大頭綠衣」的警察，大多是來自印度北部旁遮普地區的錫克教徒。旁遮普在印巴分治時一分為二，錫克教和錫克族在印度和巴基斯坦都是少數宗教和種族。

以香港華人社群的離散史反照香港的少數族裔，印度人並非千人一面，即使離散社群在香港歷經數代，似乎仍面對適應問題：要不要教下一代自身語言和傳統？如何融入本地文化？在阿東看來，香港少數族裔和移居海外的港人面對的問題類同，「其實大家有很多相似的東西可以分享」。「離散探索者」曾帶團參觀少數宗教的廟宇，也為重慶大廈的街坊繪畫肖像畫，探索本地的離散社群故事；另邊廂蒐集移居海外的香港華人故事，設計成桌上遊戲《移民協進會》。

團隊訪29移民港人 經歷變故事卡

「離散探索者」經理王道顯（Nixon）跟桌遊創作團隊成員採訪29個離開香港的人，訪問方向是離開的原因、決定去留的掙扎，以及在異地的適應問題。Nixon表示，近年許多人離開香港，令他們對離散議題感興趣，遂以桌遊這種較輕鬆的形式，讓大家一同探討。在桌遊裏，玩家扮演某地移民協進會的幹事，他們收獲移民者的需求資料，即是遊戲中的故事卡。每個回合都會翻出一張故事卡，逐一揭露移民者的需求，玩家的職責就是幫助新移民融入當地。

移民者的需求環繞城市設施，《移民協進會》亦像一款城市規劃遊戲，在遊戲版圖上，興建新移民理想的城市。故事卡開始時不會表明移民者的實際需求，只是逐漸表露移民者的身分背景。玩家們在過程中需要推理和討論移民者的真正需求，憑陸續獲得的資訊，合力作出合適的遊戲行動，不然在最後一張故事卡揭開時才行動，便無法趕及遊戲結束前達成移民者的需求。

玩家助謀職 建理想城市

遊戲內容由受訪者的經歷歸納而成，故事卡都是受訪者的真實故事，譬如有的受訪者關注經濟發展，只要找到工作就滿足，若翻出他的故事卡，玩家便要建造商業設施。設施選擇的卡牌同樣來自受訪者故事，創作團隊問他們最懷念或最想回到香港的地方，有的是茶餐廳，有的是滿載夾公仔機的小商場，有的竟然是肉檔——受訪者解釋歐美街市大多售賣包裝好的肉類，跟香港濕街市的肉檔肆無忌憚地擺出生肉和動物內臟完全不同。

即使是移民協進會幹事，玩家扮演的角色亦立場各異，譬如全球掀起保存本地文化的風潮，或多或少也有排外情緒，同時也有支持多元的移民協進會幹事。要勝出遊戲，玩家既要達成移民者的需求，也要滿足各自角色卡的勝利條件，如「海外港人協會代表」着重香港特色，遊戲版圖需要多一點具香港特色的設施；「經濟利益派」則要多點商業設施。遊戲分為兩個版本：Game A是不計分的討論版，玩家只要合作，就有機會共同勝利；Game B則是計分的競賽版，最高分的玩家就是贏家。不過似乎Game A更符合現實，畢竟公共利益不是贏家全取（winner-take-all)。

留下的人同樣重要

散落各方的人群，往往淪為一串面目模糊的數字，要將數字變成故事，再由故事變成遊戲，讓玩家體驗移居者的思緒，很考創作者工夫。潘德恩（Ikey）是桌遊創作團隊成員之一，她最深刻的受訪者是一個凍檸茶「成癮者」。他離港前每日都要喝一杯凍檸茶，後來定居花蓮，朋友便介紹一家凍檸茶店給他。異地滋味始終不及家鄉，檸茶茶底是烏龍茶和青茶，並非香港常用的錫蘭紅茶；檸檬則用屏東青檸，不是香港常用的黃檸檬。「最傷心的不是不好喝，而是它很好喝，甚至比起港式茶餐廳的凍檸茶更好喝，但它不是那種味道。」Ikey複述受訪者的想法。一杯凍檸茶也對應「成癮者」的狀態，他因為台灣更重視文字創作而出走，離開香港後，才發現自己書寫的文字離不開香港，記憶卻留在離開前的時空。

另一名受訪者是50多歲的婦女，她跟隨丈夫離港，在異地面對許多生活問題。她不諳英語，無法跟當地人溝通；出入要依賴兒子駕車，生活有許多限制。唯獨附近一間亞洲超市讓她感覺自在，因為員工說上一口流利的廣東話，馬上覺得同聲同氣。今趟香港大量人口遷移，不止華人，還有少數族裔，不過今次桌遊未能記錄下來。阿東提到一位南亞朋友，他在香港土生土長，港大畢業數年後，家人叫他移民至加拿大。他2023年剛抵加拿大，便面對相對獨特的問題——那時，印度政府涉嫌在加拿大剌殺印度錫克族領袖，加拿大公民發起抗議運動，印度裔族群成為眾矢之的。

集齊老中青玩家 分享感受

Nixon說：「這個boardgame（桌遊）不是鼓勵大家移民，我們完全是另外一個想法，是怎樣幫這個case（案例）的人融入當地。」單看上述例子，不同年齡和族裔的移居者已有不同需求，將心比心，我們如何幫助在地的離散社群？看他人，也在看自己，「離散的人，他有個名字叫『離散』，但是留下的人同樣受離散影響。親友走了，同學、朋友都走了，然後我（留下的人）沒有名字的，我是沉默的一群」，阿東說。故此Nixon強調，《移民協進會》的重點不在輸贏，而是玩家透過遊戲說出幾年來的感受，無論是自己抑或身邊人的經歷。他提及有次桌遊工作坊集齊老中青玩家，「離散」打破代溝，變成他們共同分享的題目。

記者玩了一次《移民協進會》，最後當然跟其他玩家一同勝出，不過有人對遊戲玩法還是有點疑惑，覺得遊戲機制有改善空間 ，另外討論如何勝出遊戲好像多於討論故事卡主人翁的景况。

創作團隊製作《移民協進會》時訪問受訪者，最後都問到一個問題：如果有一天要離開香港，你最想在外地看回香港什麼景物？移居時萬般帶不走，地景就是其中之一，有人說冬菇亭，從前在中環上班的人答高樓大廈。記者玩的那場遊戲結束後，遊戲主持人問起類似問題，好幾個人的答案都跟海有關。也許沒看過海的人，會想看海，看過海的人，會掛念那一片海。

文˙ 嚴嘉栢

{ 圖 }馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 周淑樺

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