餐桌共學：吃一口檳城艷

【明報專訊】8月初有一個一年一度亞洲城市速寫活動AsiaLink Sketchwalk(ALSW),一連4天的交流,超過500人參與,大部分參加者來自各地的Urban Sketchers(城市速寫者)社群,他們帶着「一畫一世界」(show the world, one drawing at a time)的理念推廣現場寫生,藉速寫來記錄和分享生活。今年ALSW在檳城舉行,我成功撲到一張門票(體驗過搶演唱會票之後,這次太輕鬆了),4天的行程中,我拿着台灣美食作家陳靜宜的著作《啊,這味道:深入馬來西亞市井巷弄,嚐一口有情有味華人小吃》當美食指南,一邊在密集的速寫行程中迷失,一邊貪婪地探索檳城;由於積累的疲累導致睡過頭,結果我錯過了一半速寫活動,對檳城的感受也是意猶未盡,就像面前是一場豐富的盛宴卻只匆匆吃得一口,便回港了。