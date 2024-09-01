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評影習寫：帝都風情畫：《伊斯坦堡之聲》

【明報專訊】「東西交滙」、「文化混雜」、「海上明珠」……某種耳熟能詳的套語，幾乎讓你以為是在說——但不，他們說的是伊斯坦堡。連批評這種刻板印象的語言都有點似曾相識：「並不是真的那麼天真的說，真的有一個『東方』和『西方』然後在中間我們把它們連繫起上來。那不過是一個歷史大話，由既有的權力結構傳播的廢話。現在喜歡用這種語言的人，就像現時坐在白宮裏的那些，他們喜歡說現在有一個文明上的衝突，蘇聯崩解後某程度上他們極需要一個恐懼的對象……我不相信有由伊斯坦堡到中國或什麼的一個東方，然後有由希臘到洛杉磯的這麼一個西方。」《走過渡橋：伊斯坦堡之聲》（Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul，導演Fatih Akin ，2005年）藉德國前衛樂隊Einstürzende Neubauten成員Alexander Hacke的旁述，探討伊斯坦堡極其多元的音樂場景：除了東西匯聚的陳套外，在這些貫穿老鄂圖曼帝國和現代土耳其共和國的街頭上，可以聽到如何的人民之聲？

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