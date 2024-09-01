明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

什麼人訪問什麼人：訪葉偉信：好打又如何？拍動作片重在寫人

【明報專訊】【編劇是什麼‧系列五】

跟大家做一個來自編劇書的實驗：若談起武俠小說，你立刻會想到什麼呢？郭靖、黃蓉及陸小鳳等家傳戶曉的人物？但小說的情節呢？你可能已忘得七七八八。同樣，若問及香港的動作電影，情况又會怎樣？你想起的，可能是葉問及信一等角色，只是關於他們的故事情節大概亦已毫無印象。

正如導演/監製/編寫多部如《葉問》、《殺破狼》及《爆裂刑警》等著名動作電影的葉偉信導演（信導）在這次訪問中所言，「打來打去」的場面儘管如表演般精彩好看，但若要作品令觀眾難忘，始終萬變不離其宗：創作令觀眾信服的人物，並讓他們陪大家一同走過電影/人生的喜怒哀樂。

到底應側重炮製好看的事件/情節，還是以描寫人物出發去創作情節，這可說是劇本創作上「有雞先還是有蛋先」的永恆爭論。兩者霎眼看來恍若一體兩面，但就如到底是「為了送飯才吃餸」，抑或「因為吃餸才送飯」這通俗話題一樣，表面看來雖分別不大，但實際還是有着細微差別的。

以動作片而言，既然以「動作」作為吸引觀眾的賣點，加上部分作品更可能在編劇開工前，導演已有預設好要拍的精彩場面，所以相關的創作工作，往往亦傾向以設計情節先行，編劇甚至要為如何將一些預設好的場面合理地串連起來而扭盡六壬，在顧此失彼的影響下，難免將人物描寫放在較次要的位置。

堅持人物為創作重心

不過，想不到的是，善拍動作片的信導卻竟反行其道，堅持以描寫人物作為創作劇本時的重心，因此也成功創作出一齣齣另人難忘的作品。「那些側重拍得很刺激、打得很漂亮的動作電影我不是不喜歡，當表演看也不錯，但我不會很愛這些電影，最多只有一、兩部吧。」信導分享他對動作電影的感受及回憶。

他自言很愛李小龍，但原因不止因為他的「動作比較真實」、「真的很勁」，而是「他電影內的民族感情比一切都要大。」難忘的既然是箇中感情，源頭自然是一個又一個如陳真及唐龍等有血有肉的人物，而非那些拳拳到肉的打鬥場面。「其實拍戲都是在拍角色的感情和情緒。例如一個角色為何打人？（背後）也是與情緒相關，所以也是在描寫角色。」

在信導的創作之中，葉問應是其中一個最令人難忘的角色，這人物之所以能夠如此深入民心，其創作秘訣便是信導為了刻劃他，大量炮製令他不停面對不同家庭問題的劇情，令葉問作出種種能讓觀眾感同身受的情緒反應及抉擇，勾起共鳴。與此同時，信導亦不斷藉情節去反問「好打又怎樣呢」，令劇情並非只是緊張刺激的事件或場面，而是一場又一場描寫葉問雖然可以「打十個」但仍救不了朋友、遇着日軍坦克車亦無奈只能低頭避開等等觸動人心的戲劇。

「我當然要借這人物去展現動作場面，但其實就算葉問改用槍，又或完全不打架，這角色還是成立的。」「成立」的意思，是指戲中人物能令觀眾信服，讓他/她在觀眾心中儼如一個活生生的真人。我記得杜琪峰導演也說過類似的話：只要你令觀眾愛上這人物，之後你「做咩都得」。

那編劇創作時，到底應側重炮製情節還是描寫人物呢？信導記得過去他與已仙遊的名編劇兼老友司徒錦源曾多番討論，信導的結論亦已呼之欲出。他同時提醒創作人，兩者的分別儘管非常微細，但我們卻一定要時常將「寫人物」這三字記掛於心，因為這對編劇怎樣寫劇本、導演怎樣拍一場戲也有着影響。

他以《蝙蝠俠：黑夜之神》為例，電影以一場打劫開始，打劫自然是情節/場面，但這場打劫卻不單是小丑帶着一班劫匪闖入銀行搶錢，而是每一個細節、每一個鋪排也充滿個人特色，讓觀眾在享受緊張刺激的打劫情節之餘，同時亦能完全感受小丑這角色的能力與性格，令人對即將發生的劇情充滿期待。

如果創作者是懷着寫人物的想法去寫或去拍這場面，這場打劫的最後一筆/鏡頭，便應落在小丑身上；若是以寫事件為重心，便可能會沒有了這一筆/鏡頭，分別雖然微細，但卻已給觀眾留下了「是在寫小丑」或「是在寫打劫」的不同餘韻。

「到底哪個戲會更好看？」信導反問，是觀眾在看後覺得「這個小丑真厲害」，還是「這場打劫很精彩」？一如我在引子提及的編劇理論，答案肯定是前者，因為往往長留觀眾心中的，也是人物而非情節。

他再舉例：警匪動作片例必有追賊的場面，所以創作時應着重的，是我們有否透過這些事件去描寫角色的性格，例如警察在追到賊人之後會怎樣對待賊人？信導認為，我們應該把握每個情節、每個戲劇動作去描寫角色，讓觀眾更了解他們，令角色變得更有血有肉，亦更立體。

家庭重病 兩大工具寫好角色

總括來說，要寫好一個角色，（其中一個）方法就是要寫好他/她的情感、寫出他/她的特質，繼而牽動觀眾的情緒及投入感，令他們對角色一見難忘。對信導而言，為達相關的效果，「家庭關係」及「重病」正是兩個他經常使用的戲劇工具。以下這場在《葉問3》內講述葉問被另一位詠春高手張天志挑戰，但偏偏又遇上太太患上癌症而分身不暇的好戲，正是展現這兩大元素的一個極佳例子。

電影簡介

《葉問3》（2015）

導演：葉偉信

編劇：黃子桓、陳大利、梁禮彥

故事簡介：

50年代，外籍老闆費蘭奇（邁克泰臣飾）想收購志仁小學的土地牟利，不停指派手下前往騷擾，詠春師傅葉問（甄子丹飾）為保護小學終日留守，不但冷落家庭，更引發連場大戰。詠春高手車夫張天志（張晉飾）亦有協助保護學生，卻因出身低微而被誤會，反招屈辱，成功闖出知名度後決心挑戰葉問，想證明自己乃「詠春正宗」……

劇本節錄

第五十二場

葉問陪伴老婆時光，不問世事

時：日 / 夜

日，葉家門外。

人：徐力

徐力一臉緊張，帶着「張天志公開挑戰葉問」的報紙上門找師父，卻無人應門。

……

（第52D場）日，中醫館。

人：葉問、永成、中醫師

病人在外輪候，中醫師正在替永成診治。

中醫師正替永成把脈；葉問在旁陪伴。

……

（第54場）日，社區。

人：報販、街坊

報販忙碌賣紙，人人在搶購，是詠春同門對決的新聞。

報販：號外啊！「詠春鬥詠春，同門爭正宗」！下個月十五日，詠春鬥詠春！

……

（第55場，原第56A場）夜，葉問家。

人：葉問、永成

葉問與永成躺在牀邊，葉問看着笑話書讀出。

葉問：呢個好笑！阿茂帶埋佢老婆嚟飲茶，點知阿茂太周圍同人講話阿茂份人其實得個樣，平時其實好細膽，攪到阿茂鬼咁尷尬，然後拍晒枱咁死撐話：我細膽就唔會敢同你結婚啦！

永成 ：（笑）咁你大唔大膽啊？

葉問 ：（笑）大膽包天啊。

這次兩夫妻一人一本笑話書，輪到永成笑着讀出。

永成：呢個仲好笑啊！知唔知點解上天做女人要做到又靚又蠢？因為將女人做得靚，男人先會鍾意女人；將女人做得蠢，我哋女人先會鍾意你哋男人嘛！

葉問心甜，笑了起來。

「平時葉問陪太太講笑話，這場面有什麼好看呢？觀眾大概只想看他與人開打。」但重病這元素，卻令這平凡的行為變得有情緒、有戲味，「因為生命結束最易觸動人」。信導解釋這元素吸引他的原因。「大部分人都視死亡為一個終結……這種感情觀眾容易理解，我作為創作者也容易切入，亦可以寫出角色怎樣看待生命。」

這場戲描寫的，正是在生老病死面前，再次叩問葉問這角色「好打有什麼用」，而他到底會陪太太走完這最後一段路，還是要跟挑戰者爭奪詠春正宗這名銜，不但是這段戲的張力所在，同時更是透過選擇去對角色的價值觀作出描寫。

「我其實是想續寫《朱麗葉與梁山伯》的。」原來這場戲的靈感來源，乃是源自信導2000年的舊作，它是個關於一名扯皮條遇上一名女癌症康復者的故事，而信導過去曾構思過它的續篇，故事則是圍繞這名女角不幸癌症復發，並由一名中醫陪她走完人生的最後過程，可惜因條件不配合，令電影始終未能誕生，於是信導便決定將相關的想法融入《葉問3》的故事內，讓構思以另一面貌與觀眾見面。

除了重病，「家庭」則是另一個信導常常借用來描寫人物的戲劇工具。有不少人懷疑這可能與他的個性相關，但信導竟自言這其實是一種刻意的「計算」。「我年輕時已觀察出，驚慄片不能就只有驚慄的情節，動作片也不可只有動作，所有電影也必須有故事。」

有故事，即是要有情節，亦即要描寫人物，「但我自己學識有限，可以講什麼題材呢？」於是他便想到借用「家庭」去講故事，因為這是「他不用進修也能明白的一種關係」，同時觀眾亦必然身處在各種家庭關係中，容易產生共鳴。「家庭關係就等於故事的鹽和糖，你必須要落，但好看與否，則視乎它與整體故事的平衡。」

通過「計算」把作品做好

不過，在此要替信導澄清，他所言的計算，並非是指勢利的利益考量，而是「經過認真思考，作出合適的判斷」，並且「在有限的條件下，將事情做到最好」。信導解釋，投資者拿出資金讓創作者開發電影，這始終是一個商業行為，所以創作者必負上盡條件認真製作的責任。他與老友鄭保瑞導演經常強調，「導演及編劇是職業來的」，故我們一定要把作品做好，才能吸引到觀眾捧場，賺取票房。

「每一部作品都是在考牌。」信導分享他作為創作人的心態。「每一部都是在考驗你還有沒有機會拍下一部作品。」這說法聽起來殘酷，但卻是每一個電影創作人面對的現實，加上電影始終是商品，所以我們很少將自己歸類為藝術家。而且，既然是職業，我們創作時也必須面對很多的限制和妥協，甚至通常也是為工作所需而去創作，很少完全發自內心。

說得那麼沒趣，那為何我們又要做下去呢？我自己的面對方法，就是盡量選擇一些有興趣的項目才參與，又或在有限的創作空間中，加插一些自己喜歡的元素，加添樂趣。相比之下，信導的看法還要更嚴苛﹕他認為將自己喜歡的元素滲入作品中，那並非是為了樂趣，而是一種必須的「生存手段」。

「你的作品一定要有與別不同的東西，才有些價值。」信導比喻：假設你的工作是煮牛腩麵，那你的出品一定要比別人好吃，又或湯底比別人特別，才會生意興隆，否則你的店舖如何可屹立不倒？

因此，對信導而言，創作的動力並非來自樂趣，而是作品的成績。「一部電影能夠賣座代表它一定不會太差，誰也不應該討厭這件事吧？」所以對他來說，通過計算把作品做好是必然的。不過，話說回來，世上又那有創作不是計算得來的呢？

「我覺得『見山不是山』這句話很適合套用在創作上。」因為每個認真的創作決定，也是經過創作者千辛萬苦地思考出來，怎可能不是計算？「但當你成功把它想出來後，它就變成不是計算，而是自然而來，但事實上它又是計算得來的。」箇中的微妙真的很難形容，但韋家輝導演確實也說過類似的話：（大意）編劇的靈感乃來自苦思後上天賜予的靈光乍現，所以編劇的工作只是接生。

信導突然談起佛理，皆因這是我和他極有興趣的共同話題，而最令人期待的，是他亦創作了一部結合佛理與魔術/他個人兩大興趣的電影《誰變走了大佛》，暫時計劃於明年上映。相關的電影是一個關於一名唐氏症小朋友、他自殺的父親與一名魔術師變走寶蓮禪寺大佛故事，其中更有魔術師助小朋友「奪回」大佛腳下「智慧」的動人情節。

「魔術的其中一個效果是出現和消失，我嘗試將之代入佛理的緣起緣滅之中去講故事。」他強調，自己並非學者，更非修行人，所以他筆下的佛理未必精準，「只是我深信有緣的話，觀眾或會因這部電影找到另一些東西。」這就是信導對《大佛》的期望。

■答

葉偉信，電影編劇、導演及監製，執導電影超過二十部，包括《葉問》系列、《殺破狼‧貪狼》及《龍虎門》等等，其中兼任編劇的作品則有《爆裂刑警》、《殺破狼》及《朱麗葉與梁山伯》等，並憑《爆裂刑警》贏得「第六屆香港電影評論學會大獎最佳編劇」獎。

對葉偉信來說，編劇是一群幸福的人，因為創作是一種使命，它有能力可以影響人，因為我們都曾被電影影響過，而這種可以影響人的力量是珍貴的。

■問

李春暉，電影編劇，憑着與游乃海合編的劇本《命案》榮獲「第42屆香港電影金像獎最佳編劇」，其餘作品包括《摯愛》、《狗咬狗》、《軍雞》與《狂獸》等等。由於答不了「為何離不開編劇行業」這問題，所以想憑訪問同行尋找答案，亦乘機向不同編劇請教各種創作疑問。

文˙李春暉

編輯•谷理揚

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞