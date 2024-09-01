周日話題：隨心捉精靈助出征 黎青龍：鍾意無得解

黎青龍是香港大學榮休教授，以及香港大學李嘉誠醫學院臨牀醫學學院內科學系名譽臨牀教授，亦是公認的肝臟科權威，膝下桃李滿門，立法會前議員陳沛然便是其一。這名肝臟專家近年與學生合著了不少有關新冠病毒的學術研究，其中關於疫苗的論文被輯錄成新書Understanding the Pandemic： Pathophysiology, Transmission and Treatment of COVID-19的一部分。新冠病毒會變型，各地斷斷續續出現新一波疫情。「到𠵱家仲有啊」，黎青龍說學術界有繼續研究新冠肺炎的必要。說到這裏，他語帶自豪地說：「我打了6針（新冠疫苗）中過0次，哈哈。」

等級第二高

現有7560精靈

筆挺有型的西裝下，藏着黎青龍一顆童心，從2016年Pokémon GO一發布就開始玩，「見人玩，覺得好玩就玩」，玩到現在等級49，現存7560隻小精靈。Pokémon GO的最高等級是50，從41等開始升到50等不是一件易事，尤其升上49等需要3000萬經驗值，相當於要捉3萬隻新小精靈。當記者驚歎黎青龍現存的小精靈數目之多，他立即更正：「（現有）很少，我收服了很多小精靈， 但多到要transfer，我的（小精靈容量）爆了。」

話口未完，黎青龍坐在醫院辦公室裏捉獲一隻紫色臭泥（Grimer），然後趕緊查看牠的CP值（類似對戰實力）。他共有7隻臭泥，各有不同造型，有的戴了一頂生日帽，有的則是全身綠色。小精靈形象之多變，就如黎青龍的彩色時尚一樣，記者好奇小精靈為何有多個造型，他說原因無法解釋。黎青龍一周在港怡醫院診兩日症，他說見完病人，有空檔便會掏出電話捉小精靈，「每日都玩」。到底Pokémon GO對他有何吸引？他說這也是一個無解的問題，「我不懂解釋，就只是喜歡」。

一面之緣捐一萬

「讓他們玩吧」

新冠疫情爆發以前，玩Pokémon GO挑戰道館要周圍去，一次黎青龍到近尖沙嘴天星碼頭的道館，碰見Pokémon GO世界錦標賽前香港領隊張樂行（Sam）。那是兩人唯一一次見面，黎坦言除了Sam以外，他從未見過其餘參加世界錦標賽的隊員，或其他線上結識的小精靈訓練員。去年Sam寫信給他，指有一班小精靈訓練員要赴日本出戰世界賽，卻沒有旅費，請他幫忙，黎馬上答應，資助他們一萬元，相當於他當時月薪約四分之一，「就讓他們去玩吧」。黎青龍為何二話不說就資助素未謀面的人？他說：「無得解。」也許對黎青龍來說，他一切行為都憑心而動，隨性而行，沒複雜的原因，正如他當醫生只是為了救人；當教授教書也是為了幫人一樣。

今年只有鄭業楷（蝦皮）一人出戰Pokémon GO世界錦標賽，他更勇奪冠軍，Sam今年沒再請求黎青龍資助，黎甚可惜，他看見有關消息，「我在奇怪為何他們不找我資助呢？」蝦皮成為世一，Sam說這冠軍也有黎青龍份。黎聽見這番話後笑言：「不太安樂，他們今年沒找我捐款。但好多謝他們幫我賣好多告白（廣告）。」未見蝦皮其人，先聞其名，黎青龍問記者：「你知道為何蝦皮叫蝦皮嗎？」原以為他要解惑，他卻說：「我不知道，但有朋友說蝦皮可能是happy的意思。」

今年無資助港隊

「奇怪為何不找我」

蝦皮現時16歲，在平行時空，16歲的黎青龍獲香港大學醫學院破格錄取。他那時早已立志做醫生，說「不行就讀多年」，從沒想過行醫以外的選擇，遑論若Pokémon GO當時推出並舉辦世界賽，他會否想做電競選手。黎青龍玩了Pokémon GO 8年，未曾與玩家對戰。他說不敢像蝦皮一樣出外比賽，因為他討厭跟別人鬥的感覺，「我怕會輸，輸了會很醜（羞恥）」。

文˙姚超雯

美術•劉若基

編輯•周淑樺

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