這家店名叫「俄歐集市」，原來是俄羅斯官方授權的俄貨超市。店內人頭湧湧，不乏講廣東話、北上消費的港人，售賣酒水、零食、蜂蜜等日用產品。我到網上找攻略才知道，這家店不簡單，甚至有地緣政治的意味……

港人北上喜歡逛什麼，買什麼？「美帝」的山姆（Sam's Club）和Costco（開市客）是通關後的熱潮，一度有港人搬空貨架的場面。但今期流行的是俄貨超市，香港北上玩樂的社交群組開始熱議，旅行社的大灣區掃貨團更新增俄貨超市的路線。

想想都有趣，來自地緣政治兩極的超市爭相在中國華南地區佈局，箇中重要的客源之一是來自鄰近地區、被稱為「現金奶牛」的港人。

但作為港人，我發現俄貨超市和美帝倉儲式超市的賣點不同，有截然不同的購物經驗和樂趣。山姆超市主打空間大、樓底高，動輒租用兩三層商場，置身其中有種「物慾將我包圍」的感覺。儘管如此，很多山姆所售之物還是熟口熟面，畢竟香港也是跨國食品巨頭的銷售地。

反倒是俄貨超市，還真塑造出「異國情調」的感覺。比起囤積全球工業製成品的美帝超市，俄貨超市更像是出售俄羅斯及鄰近地區的特色商店。儘管產品沒山姆那麼多，但俄貨超市足夠新奇和琳琅滿目，日常的食品如朱古力、肉腸、蜂蜜、薯片等，印上密密麻麻俄文，好像有種熟悉又陌生的驚喜。尤其是烈酒，就算我不好杯中物，也被那些精美的酒樽吸引。當然，這些特產也是批量生產的工業產品，只是那不是來自我們熟知的體系。

俄國風味 中國製造

有趣的是，俄貨超市的產品不全是來自俄羅斯，有些是中國製造的「俄羅斯風味」產品。例如一款「俄羅斯風味海參鮑魚月餅」，我看到便心想：難道俄羅斯人也吃月餅？還吃海參口味這麼奇特？翻開月餅盒的背面才知道，原來這款月餅的產地是黑龍江牡丹江市，所謂「俄羅斯風味」，指的大概是俄羅斯海參罷了。從網上的討論可見，識別俄貨的關鍵是看包裝有沒用中文字標榜「俄羅斯風味」，若有，很大可能只是「風味」而已，未必真的來自俄羅斯——就像「檸檬味」汽水，不一定來自真檸檬。

真俄貨，還要看條碼、食物標籤來判斷。翻轉我買的那盒99%蜂蜜糖，條碼是465字頭，即是俄國國際貨品專用條碼，而產品說明亦有中文俄文對照的標籤。這裏最重要的信息是，產品原產國是「俄羅斯」，由黑龍江綏芬河市的公司進口。

我翻過很多俄貨產品，發現綏芬河的進口商老是常出現。究竟綏芬河在哪裏？為什麼是綏芬河？追問下去，原來這是與俄羅斯接壤的口岸城市，也是中國最大的俄羅斯商品集散地，不但匯集了俄貨實體店數百家、電商7000多家，還擁有500多個品牌、2000多款俄羅斯進口食品零售和經銷權。也就是說，全國各地的俄羅斯商品，幾乎都從這裏發散出去。

作為自然資源豐富的鄰國，俄羅斯和中國貿易往來密切，但歷來都是礦產資源（即石油、煤炭和石油產品）佔中國進口俄羅斯商品的大宗。在零售百貨的層面，俄貨主要在東北三省流行，直到近年才走進全國的尋常百姓家。尤其是俄烏戰爭之後，經綏芬河發散出去的俄貨，開始更為人熟知。

買俄貨為表態

2022年3月是俄貨在華的重要時刻。當俄羅斯被西方制裁後，不少中國網民為表支持俄羅斯，都湧到電商平台京東的「俄羅斯（Russia）國家館」衝動式消費。幾日之內，這家由俄羅斯駐華大使館授權的店舖，粉絲人數從8.9萬上升到191萬，網店的貨品被掃蕩一空，就連清潔用品也不放過。如此盛情之下，俄羅斯總商會大使還專門拍片感謝中國網民：「在這個複雜及風雲變幻的國際局勢下，我們看到中國老朋友的情誼……也請各位中國朋友理性購買。」

事隔兩年，「俄羅斯國家館」開始從線上走向線下，並南下廣東。連同出現在我眼前的華強北俄歐集市，今年深圳起碼新開了4家俄貨超市，全部都租用人流暢旺的商場。據俄羅斯國家館中國區負責人介紹，他們計劃在全國範圍內開展俄羅斯國家館的連鎖直營加聯營業務，預計到2025年底將開設500家實體店。可以預見，俄貨將掀起一股全國擴張的熱潮。

然而，為什麼俄貨超市要如此聲勢浩大地急速擴張呢？

根據深圳傳媒報道，「俄羅斯國家館」是俄羅斯國家杜馬遠東和北極經濟發展委員會特批，並經由俄羅斯出口中心官方授權的官方運營機構，其在中國設立分館，旨在「將俄羅斯頂級商品與豐富文化直接帶給中國消費者」。

這個說法沒有言明的是，走進中國人日常的俄貨超市其實在幫俄國賺取人民幣——一種無可替代的戰時外幣。自俄烏戰爭以來，美國為首的西方國家迅速制裁俄羅斯，凍結俄國存放在西方國家的價值2800億美元的海外資產，並切斷俄國使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統。在這種情况下，俄羅斯持續擴大與中國的經貿和金融合作，包括增持人民幣資產、提高外匯存底存放於中國大陸，以及增加中俄跨境貿易以人民幣計價及支付清算之比重。

俄羅斯的最佳選擇

據彭博的報道顯示，人民幣目前佔俄羅斯進出口支付的40%左右，以及俄羅斯外匯市場成交量的超過一半；而今年初在俄羅斯銀行的存款中，人民幣已超過美元成為主要的儲蓄外幣。俄羅斯央行年初就表示，在俄烏衝突爆發兩年、俄羅斯資產被大量凍結後，人民幣成為了俄羅斯外匯唯一、也是最佳的選擇。簡言之，遭西方制裁的俄羅斯政府，非常渴求人民幣這種外幣資產，支持俄羅斯的經濟、外貿與戰爭。

由此推論，俄羅斯食品和日用品似乎能在傳統的石油和其他大宗商品之外，幫助俄國政府開拓新的渠道賺取人民幣：物美價廉的俄貨超市，背後很可能有地緣政治的意味。

如果熟知香港的歷史，這種國家級超市賺外匯的方式也許並不陌生。在冷戰時期，有內地背景的香港國貨公司，正是靠售賣國貨和地方特產，為一窮二白的新中國賺取港幣外匯。當中的名牌產品如大白兔奶糖、梅林牌午餐肉、大地牌恤衫、雲南白藥，更是很多基層港人的集體回憶。歷史押韻的是，無論是舊冷戰的香港國貨公司，還是新冷戰的俄貨超市，都主打物美價廉，質量優良，但背後也有符號消費和政治表達的意味：國貨公司是消費中國文化和情懷，「愛祖國，用國貨」；俄貨超市則消費俄國情調和風味，「買了俄產品，支持俄羅斯」。

想到這裏，我嘴裏的那粒俄產蜂蜜糖的滋味不一樣了，那場歐洲自二戰以來最大規模的戰爭，好像與我有關，也好像與很多北上買俄貨的港人有關。「無窮的遠方，無數的人們，都和我有關。」魯迅如是說。

文、圖˙艾迪

編輯•王翠麗

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