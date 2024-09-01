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念在開學前

【明報專訊】一不留神已是踏進了9月，莘莘學子也許已憂憂愁愁了好幾日，暑假結束，學生固然要收拾心情，一路說着的「暑假外遊人潮」未知會否亦同告稍事歇息，給本地零售和市道帶來喘息空間。去年開學後頭一個月，學童精神情緒健康問題引起社會上下極大關注，紛紛想方設法提供支援努力接住孩子，開學前記者朱令筠訪問了幾位老師和校長，為迎接開學打底做準備。

正在打風的日本暴露米荒危機，而當北上消費已經成為習慣，潮流花樣萬紫千紅，繼山姆、Costco，今期又有新玩意——俄貨超市，中俄之間的民間交流原來非常昌盛。在巴黎上演的殘奧關注度大大遜於早前，但仍可聽見為香港代表運動員打氣之聲，當中有多年陪伴智障健兒出戰「特奧」的醫科生翁榮俊，聽他縷述其中的友情故事，才知原來這個更少人留意的世界比賽，競賽精神以外，在共融方面還有更多有意思的育成。

早前勝出Pokémon Go國際賽的少年暫時也要回到學業去，先前有份贊助他出戰的黎青龍教授則繼續努力儲精靈，一有時間就一頭栽進遊戲世界，西裝筆挺的他一身公仔，很有點反差萌。「編劇是什麼系列」今期訪問葉偉信，引出一個疑問，寫劇本故事應以人物抑或情節為先？另，Oasis宣告復合震驚樂迷，潘拔交來了長文。

開學了，趁有陽光的時候，先好好伸個懶腰。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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