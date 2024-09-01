{特奧伙伴達人}翁榮俊 小伙子伴智障健兒闖特奧

齊赴高峰會 助翻譯發言

國際特殊奧林匹克組織（特奧）每兩年舉辦一次特殊奧林匹克世界比賽（特奧世界賽），讓智障運動員大顯身手，2023年夏季世界賽在德國柏林舉辦。你可能會問，殘奧不也有智障運動員參與嗎？如剛在巴黎殘奧摘下S14級100米蝶泳銀牌的「女飛魚」陳睿琳。據Kelvin說，有些智障運動員會一併參加殘奧和特奧世界賽，不過有別於前者只有乒乓球、游泳和田徑項目設智障分級，後者專門為智障人士而設，他們可參與更多體育項目，包括足球、滾球、體操等比賽。

特奧除了舉辦運動項目，另一特色是藉非運動項目如領袖訓練活動、共融體驗，讓智力障礙人士展現潛能，推進社會共融。Kelvin主力參與這方面的義務工作，從他過往經歷可見，智障人士不止是大眾眼中的受助者，部分更願意且有能力擔任領袖、倡議者角色。

2019年仍是中學生的Kelvin，參加在北京舉行的特奧東亞青少年領袖高峰會；去年他更走出國際，飛往德國柏林參與國際青少年領袖高峰會，是委員會中唯一的東亞區區域代表。兩次會議他都不是孤身一人，而是與運動員拍檔一起，協助他們表達意見。

年輕人同聲同氣，由年紀相若的主流學生擔任「融合伙伴」，一同前往高峰會，有助鼓勵智障運動員發聲。融合伙伴的工作並不簡單，會議期間需高度專注，翻譯講者內容，將其精簡以便拍檔理解，再協助對方回應。大眾常常忽視智障人士聲音，或是出於好意直接代為完成任務。「拍檔有時說了一些東西，是我自己也想不到。」Kelvin一位特奧運動員拍檔提過，每當自己想做資料蒐集，總碰上篇幅太長、不易理解的資料，希望提供者可將重要資訊變得易讀。特奧尊重這些來自運動員的意見，後來官方網頁推出了易讀版本。「這些東西怎樣發生，都是由我們特奧運動員去發聲。」

闡複雜概念 「郁吓聽吓」易吸收

「我們經常說要尊重他（智障人士）的意見，但是始終有偏見在其中，就是他們做不到一些很fair（合理）的意見。」或許只是社會沒有足夠空間讓他們理解、再產出想法。在去年的高峰會，Kelvin與運動員拍檔站在來自45個國家或地區、過百位參加者面前，介紹何謂可持續發展。先不說智障人士，「可持續發展」對主流大眾而言也是複雜概念，要怎樣解釋？

經過資料蒐集及諮詢專業意見，Kelvin與拍檔善用互動形式，寓教於樂。聯合國17個可持續發展目標（Sustainable Development Goals；SDGs）已有各自的鮮明標誌，對智障人士來說圖像比文字更容易吸收，所以Kelvin一伙人把標誌列印出來，放在每個代表團的桌子下。各個國家或地區特奧均帶着一個計劃與會，參加者聽完SDGs的簡介後，需要將與自身計劃相關的目標標誌貼上計劃書。縱使運動員未必完全理解概念，但他們身旁的共融伙伴可加以解釋，協助理解。

國際特奧分為七大區域，除了Kelvin來自的東亞區，其他區域代表同樣需要主辦環節，形式各異。「較多資訊的模式，我會見到他們（運動員）比較疲累，未必投入很多。」上述的SDGs環節，Kelvin形容與會者可以「郁吓聽吓」，更容易吸收知識。他憶述過往出席會議，有時連自己也覺得內容很難明白。「我都不想聽，更何况我的運動員領袖拍檔，他更加不會想聽。」

集體遊戲拉近距離

問Kelvin應如何與智障人士相處，他答說很難找到一套萬用公式，因每個人的性格截然不同。多年經驗下來，他覺得彼此溝通難度不大。「我自己可能比較easy going （隨和），我跟他們會聊得很開心。」回想最初與香港特奧結緣，Kelvin仍是中二學生，其中學提供機會讓學生參與特奧東亞區滾球比賽的義工服務。他的崗位是輔助頒獎流程，與運動員接觸的機會不多，但事前難免有些擔心。「始終不熟悉他們的群體，我們不是很知道怎麼相處，不知道哪些行為可能令他們不開心、不喜歡。」

後來他以義工身分，協助香港特奧籌備及設計共融營會的活動。營會同時有主流學生與特殊運動員參與，一起玩集體遊戲例如組裝拼圖、簡單的歷奇活動，拉近彼此距離。這次有機會與智障人士交流，Kelvin慢慢摸索他們的特點。「其實他們很單純，好的那種單純，只要你開心他都會開心。」不論有否得分，眾人都會拍手鼓勵，而這些看來誇張的表達方式，其實是讓大家融入氣氛。雖然沒有正規培訓，但Kelvin會細心觀察，模仿特奧職員、資深義工和教練與運動員的相處模式，發掘自己一套技巧。

過程中當然試過碰壁，2019年他去北京參加高峰會，大家一同乘搭旅遊巴，運動員拍檔把手信放在身旁的座位。Kelvin有禮貌地問「可不可以坐呀」，卻換來冷冰冰的一句「唔可以」。一般人未必能理解他們的做事邏輯，這些挫敗容易讓人卻步，Kelvin的經驗則是需時建立關係。「一開始不止是我們對他有戒心，他們對我們都會有戒心。無端端有一個人企喺度話『我同你一齊去會議啊』，他們不知道是誰，可能覺得會對自己唔好。」

磨合後願交心 前進動力

經過磨合，Kelvin慢慢打開他們心房，被他們的真摯觸動。北京高峰會最後幾天，另一位與會的運動員代表問他：「點解你願意同我玩嘅？點解你咁好嘅？」那女生一連問了好幾個「點解」，智障人士過往經歷他人的不理解、不友善，Kelvin的「好」大抵彌足珍貴。事隔5年，他仍然印象深刻。「一兩句已經可以將前面的煩惱拋開晒。在他們口中，你成為他們認同的人，覺得你好好會跟他們玩，願意與他們溝通。平時未必很多人做到。」

這份感動推動Kelvin繼續前行，參與特奧的倡議工作。運動員拍檔的成長，則是另一個感動泉源，尤其知道他們需要很長時間學習，「如果你的參與可以令他變好，其實很難得」。他提起某位自我要求很高的運動員，犯了小錯都會怪責自己，甚至打自己的頭。有次碰巧搭上同一部升降機，二人聊着聊着，在對方開始有些情緒化時，Kelvin慢慢引導他思考。後來配合導師、家長的悉心指導，那運動員有明顯改善，還在總結會議分享：「Kelvin同我講過，我就算做錯一件事，但不代表我唔叻。」大大小小的感動，Kelvin都放在心上。

現在他會用什麼心態與特殊運動員相處？Kelvin說要緊握輔助的角色：「你唔係湊佢，你唔係組爸，佢唔係組仔。」訪問之時正是大學OCamp（迎新營）時節，組爸媽總有種照顧組仔女的責任，但融合伙伴與特殊運動員不是這種關係，「伙伴」一詞本身便意味平等。在會議上，他會盡量還原拍檔的意思，不把自己意見加諸在對方身上，有需要時才幫手。

「不要整天覺得他們做不到，其實他們做到，但要給予機會和幫忙。」有次Kelvin參與帶領活動，每當需要參加者安靜專注時，便會拿起咪唱兒歌If you're happy and you know it, clap your hands（如果快樂你就拍拍手）。到第3次，身旁拍檔輕聲說「Kelvin我想試吓」，然後自己拿着咪指導參加者。

能力有限都可享受

Kelvin本身熱愛運動，當然沒有錯過奧運精彩賽事。看着張家朗在賽場上「決三劍」，全港市民熱血沸騰，着緊每一劍的得失。「我覺得奧運相對來說是殘酷一點」，勝者激動歡呼，敗者失望不忿；但Kelvin說特奧世界賽同樣有競技成分，整體氣氛卻沒那麼嚴肅。香港代表團於2023年特奧夏季世界賽共摘39金、25銀、11銅，成績斐然，不過特奧的中心思想是即使能力受限，仍可享受運動樂趣。除了前3名可以獲得獎牌外，第4名之後的運動員亦可站上頒獎台，獲頒緞帶以示鼓勵。「參加到特奧已經好勁啦，（正如）我們說香港運動員，其實參加到奧運已經好厲害了。」

智障人士縱使學習能力有限制，但只要獲得機會和訓練，他們可以是游泳世界冠軍，亦可以成為特奧的「全球信使」。特奧世界賽開幕禮上，代表特奧七大區域的「全球信使」穿上西裝，發表講話，這些智障運動員領袖都是經過培訓及選拔的。「其實他們真的能言善道」，就讀醫科的Kelvin看着他們，不禁感歎他們的表達能力、英文水平高，「比我更加好」。智障人士固然能力差異很大，但特奧的宗旨是提供平台，讓不同人按程度參加培訓。

主流大眾可以怎樣參與？Kelvin說每年香港特奧舉行很多賽事，均需要義工幫忙。此外，現時義工大多是退休人士，亦需要中學生、大學生的「生力軍」加入，推動共融應從下一代入手，長遠才可使社會轉變。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

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