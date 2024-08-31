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嚴選高性能掌機 暢玩《悟空》

【明報專訊】《黑神話：悟空》締造中國遊戲業的神話，8月20日推出後3天內已賣出逾1000萬套，外界估計最終收入可高達60億人民幣。玩家反響亦十分熱烈，不少人盛讚遊戲質素足以匹敵外國的3A大作。想感受這話題遊戲的頂尖水平，但家中電腦規格或許跑不動遊戲，又或者Xbox用家不想特意另購一部PlayStation 5，有些人或考慮購買近年大熱的掌上遊戲機。不過牌子眾多，花多眼亂，不如看看「e潮」貼心送上的掌機推介。

《悟空》測試程式

檢視家中電腦性能

《黑神話：悟空》（下稱《悟空》）是一款動作遊戲，故事改編自《西遊記》，（以下微劇透）講述孫悟空協助唐三藏取西經後，再次展現不受拘束的個性，結果和天庭再次爆發衝突，更被二郎神殺死，魂魄一分為六散落人間。玩家飾演的花果山小猿猴踏上旅程，到不同的壯麗場景中冒險，打敗一眾妖魔鬼怪，集齊6件魂魄去拯救孫悟空。

小猿猴拯救悟空之旅

首先玩家最關心的問題：家中電腦或掌機跑得動《悟空》嗎？遊戲商為此在Steam市場內推出《黑神話：悟空 性能測試工具》應用程式，通過播放一段遊戲實際畫面，初步檢測電腦性能和系統相容度能否匹配遊戲，建議準玩家先測試一下。而根據網絡上不同玩家分享，較新年代推出、配備16GB RAM或以上的掌機，大致上都能穩定地以大約40至50fps的幀率暢玩遊戲，視乎不同的畫質設定。建議大家調整遊戲畫質設定時，盡量以高流暢度為先。●

《黑神話：悟空》

遊戲平台：Windows、PlayStation 5；Xbox版本發售日期有待公布

價錢：標準版$298，數碼豪華版$368

■規格最強：Asus ROG Ally X 兼顧畫質流暢度

今年夏天才推出的Asus ROG Ally X，是上代ROG Ally的改良版，搭載與上代同款處理器，但記憶體升級為24GB，儲存空間增至1TB SSD，可分配8GB記憶體給GPU使用，電池亦升級至80Whr。從網民分享所見，ROG Ally X大致上能夠以穩定及精細的畫質去玩《悟空》，即使將「貼圖質量」設定為最細緻的「影視級」，遊戲大部分時間都能保持約50fps的流暢度。這裏再分享一個冷知識，如果一邊連接電源一邊玩遊戲，可以進一步提升流暢度，多款遊戲機都有這個「密技」。

ROG Ally X配有16:9比例的7吋IPS多點觸控顯示器，立體聲雙喇叭支援Dolby全景聲及AI降噪技術。雖然機身重量為678克，比上代稍重，但握持設計經過改動，更符合人體工學。跟上一代最大分別在機頂，散熱通風口增至3個，機身不易燙手，風扇聲問題也減輕不少。另外，機頂支援雙USB-C接口，其中一個更支援Thunderbolt 4。●

Asus ROG Ally X

屏幕：7吋IPS（1920×1080）

體積：280×111×24.7至36.9mm

重量：678g

售價：$6999（1TB）

網址：rog.asus.com/hk

■輕巧之選：Valve Steam Deck OLED 7.4吋HDR芒 光暗位煞食

去年尾推出的Valve Steam Deck OLED，經網上遊戲達人測試，都能夠以較穩定流暢的狀態玩《悟空》。不過和ROG Ally X使用相同設定並列比較的話，會發現Steam Deck OLED畫質相對較低，流暢度略遜一點，續航力也短一些。這點也不是不能理解，因為Steam Deck OLED的1280×800屏幕解像度、16GB RAM、50Whr電量，規格上都不及ROG Ally X。不過Steam Deck OLED價錢便宜一截，屏幕更大之餘機身重量卻更輕巧，玩家可視乎需要而選擇。

Steam Deck OLED一大賣點是7.4吋OLED觸控屏幕，峰值亮度達1000尼特，更勝ROG Ally X的500尼特，而且支援HDR，畫面光暗非常仔細。Steam Deck OLED的OS系統本來是專為Steam遊戲而設計，所以玩Steam市場內的遊戲會特別流暢和省電；至於Steam市場以外的Windows遊戲兼容問題，亦隨着它可安裝雙系統而解決。●

Steam Deck OLED

屏幕：7.4吋HDR OLED（1280×800）

體積：298×117×49mm

重量：640g

售價：$4588（512GB）、$5488（1TB）

網址：steamdeck.komodo.jp

■巨屏之選：Lenovo Legion Go 手柄可拆變身坐枱機

去年尾推出的Lenovo Legion Go，亦是其中一款能夠穩定流暢地玩《悟空》的掌機之選。事實上Legion Go使用的處理器、GPU等都跟Asus ROG Ally X相若，但內置RAM只得16GB，可以預期玩《悟空》的流暢度仍是稍稍不及ROG Ally X。另外Legion Go僅內置49.2Whr電量，配上更大更耗電的8.8吋屏幕，續航力亦及不上同級對手。

Legion Go跟其餘幾款掌機的最大分別，是它的手柄可以拆出來遊玩，跟Nintendo Switch的設計如出一轍，其中一邊手柄更可直立放在枱面上，像槍柄般操作。Legion Go是其中一款屏幕最大的掌機，雖然重量高達854克，但由於手柄屬可拆式，玩家可以把掌機屏幕放在枱面上玩，反而更加省力。（Legion Go更詳細介紹，可重溫shorturl.at/7UzlV）●

Lenovo Legion Go

屏幕：8.8吋IPS（2560×1600）

體積：299×131×41mm

重量：854g

售價：$6498（512GB）

查詢：2593 0388（Lenovo）

●同場加映

PS5「遙控」主機 唔使爭電視

要最舒服地暢玩《悟空》，PS5配上大電視是最方便的選擇。如果想要像掌機一般可以周圍暢玩，可以考慮即將於香港推出的PlayStation Portal（圖）。PlayStation Portal看似是一部掌上遊戲機，但其實它是用來操作家中PS5的「遙控器」，並不能獨立使用。用家首先要打開家中PS5並連上網絡，之後PlayStation Portal可連上別處的Wi-Fi網絡，以遙控的方式玩家中主機。

PlayStation Portal配備8吋LCD屏幕，支援最高1080p/60fps的顯示規格，並設有3.5毫米耳機接口。屏幕兩旁的手掣具備PS5手掣的主要功能，包括自適應扳機和振動回饋等。PlayStation Portal在9月4日正式上市，不過有消息指訂單超出預期，要有心理準備或會缺貨。●

PlayStation Portal

屏幕：8吋LCD（1920×1080）

體積：337×150×95mm

重量：529g

售價：$1580

網址：www.playstation.com

文：黃振宇

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

[E潮]

相關字詞﹕e潮 悟空 黑神話：悟空 掌上遊戲機

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