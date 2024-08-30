常玉「裸女」11月秋拍亮相

【明報專訊】富藝斯「現代及當代藝術」香港秋季拍賣會預展在首爾的三清洞同場舉行，當中常玉的裸女作品為現代及當代藝術專場擔正。拍賣行表示，常玉的《曲膝仰臥裸女II》來自著名巴黎藏家Eric Edwards，悉心珍藏超過40年。他曾收藏多款常玉著名、在拍場上締造佳績的鉅作，當中包括創下藝術家拍賣紀錄的《五裸女》。該作是常玉創作生涯後期出品，展示對藝術、時代和人世的執著，2019年在香港以3億多港元成交。拍賣行表示，常玉構圖大膽、線條簡潔，有力地打破藝術常規，同時又巧妙地把中國山水畫意念融入西方裸體畫，以東方藝術底氣重新展示西方經典，集合其畢生絕學。