明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 收藏

首爾藝術周群展 探索藝術家的藍

【明報專訊】美國蠟筆製造商Crayola曾在1993和2000年做了兩次不太嚴謹但有趣的調查，訪問小朋友最喜歡的蠟筆顏色，結果兩次調查中標準藍色均成為第一名。其中在2000年調查中，另外6種藍色同時出現在前10名位置，包括蔚藍（cerulean）、午夜藍（midnight blue）、海藍（aquamarine）、長春花色（periwinkle）、牛仔布藍（denim）和暴風雪藍（blizzard blue）。無獨有偶，不少藝術家也鍾愛藍色，現正舉行的首爾藝術周中，富藝斯拍賣行便舉辦以藍色為主題的特別展，呈現藝術家筆下各種藍色的魅力。

富藝斯在8月底至9月初的首爾藝術周期間，在三清洞松原藝術中心（Songwon Art Center）舉行國際知名藝術家群展Azure Horizons: A Journey Through Blue。三清洞是昔日富有人家生活的地方，近年則匯聚當代藝術藝廊進駐。

藍色層次豐富 藝術史上貴重顏料

群展由拍賣行的私人洽購部門PhillipsX主理，把國際和韓國當代藝術家的作品共冶一爐。重點是群展作品可供私人洽購，收藏家不用與其他人競投，看上了便可買回家，沒有拍賣時爭奪拍品的壓力。展覽以藍色為主題，卻並非代表憂愁，而是探討藍色的多重美感與象徵意義。拍賣行專家表示，藍色層次豐富，是藝術史上貴重的繪畫顏料。展覽呈現的作品所用的藍色細膩優雅，既有時尚的簡約主義，亦有永不過時的高雅格調。

在日常生活中，大家最常看到的藍色來自天空，而藝術家以藍色為主的創作與藍色的天空景致也有相似之處：同樣變化無常。展覽焦點之一的Nicolas Party作品Tree with Snow，作品在深冬季節創作，藝術家在同期另創作了以枝葉茂盛的樹木為主角的作品，如《藍色日落》（2018）。他的古典繪畫功力深厚，擅長繪畫風景和肖像。他另一幅2017年的作品《靜物》使用類似色彩運用方法，曾在拍賣會中以591萬港元成交，是Nicolas Party第3高成交作品。粉彩的色調柔和，是不少學畫畫的人心愛的顏料，卻並非當代藝術家常用的顏料。但對Nicolas Party來說，粉彩可算是其殺着，大部分作品均以粉彩創作。拍賣行指，他能以色調柔和的粉彩優雅並精準地表達其藝術視野。Nicolas Party生於瑞士，經常接觸大自然，所以作品常用「樹木」這個藝術史上悠長久遠的元素作為創作主題。2022年他在香港舉行首場個展「紅色森林」時，便展示出他對樹的熱愛和其粉彩功力。

「雲彩畫」虛幻錯視空間對比

展覽另一亮點，是瑞士藝術家Ugo Rondinone的vierundzwanzigsterjunizweitausendundfünfzehn，作品名字為「2015年6月24日」的德文。Ugo Rondinone多才多藝，擅長混合媒體創作，作品有點古靈精怪，考驗觀眾的想像力。拍賣行指，這作品屬於藝術家於2008年開始創作的雲彩畫作品系列，畫布轉化為起伏的雲彩，在虛幻的錯視空間中形成對比，散發迥異的「有限」和邊界感。

Flora Yukhnovich的Tondo則是藝術家對洛可可風格繪畫的當代詮釋。這名以倫敦為基地的藝術家，擅長在當代視角中滲入18世紀初法國華麗藝術風。拍賣行指作品Tondo在抽象和具象之間的遊移轉換，是她的創作特色。作品把午夜藍、海水綠和檸檬奶油色結合成夢幻般的色調，也標誌藝術家由以往玫瑰色和粉紅色為主調的作品，轉向其他色調的風格轉變。細看其作品，會發現她的色調輕巧柔和，是典型的女性畫家筆觸；而圓形的框架亦令觀眾耳目一新，把洛可可風格提升至當代視覺藝術世界。

富藝斯韓國區代表Yeonah Lim指，過去兩年拍賣行在首爾藝術周期間舉辦的展覽都反應熱烈，很開心今年再度舉辦。她表示藝術和市場充滿挑戰，今年上半年來自韓國的客戶，在拍賣行全球拍賣貢獻成交總額較去年增長近70%，日後拍賣行將繼續帶來頂級藝術家作品。

Azure Horizons: A Journey Through Blue

地點：Songwon Art Center, 75, Yunposun-gil, Jongno-gu, Seoul, 03061, Korea

日期：即日至9月8日

網址：www.phillips.com/zh

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]

相關字詞﹕展覽 Pierre Soulages Piet Mondrian 首爾藝術周 常玉 富藝斯 秋拍 拍賣 收藏 開眼

上 / 下一篇新聞