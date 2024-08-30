追蹤機械痕迹 回看紡織技術演變

印度手紡車走入家庭 象徵自給自足

展示從左邊一台軠紡車（Spindle Wheel）開始。相傳在古時，山東地區為了提升紗線產量，供給踏板織機織布，製造成第一部帶式傳動的紡車，象徵紡紗的機械化。中間是印度摺疊式手紡車（Charkha），背後蘊藏紡紗令印度人民自給自足的精神。20世紀初甘地認為自動化現代紡紗技術帶來手工藝失傳、失業等問題，他認為如果自己能夠製造物件，便會成為自己的主人，不需依賴機器。帶進印度家庭的摺疊式手紡車，正是令人人能夠實踐自由和自給自足的工具。右邊則展示空氣紡（open-end spinning）的零件，象徵產量最大化的年代。上世紀1960、70年代牛仔褲興起，製作一條牛仔褲需要10公里長的棉紗，1970年代南豐紡織引入空氣紡技術，只需數十分鐘便能生產出同等數量的紗線，成為全港產量最高的紡紗廠。

場內既有資訊展品，也照顧感性層面，現場播放3部機械運作的聲音，閉上雙眼聆聽規律的聲音和節奏，感覺療癒。在CHAT 六廠內還有「種學織文2024：菠蘿核開放工作室」展覽，以及互動遊戲體驗「織光機」等與紡織相關的活動，別錯過！

[開眼 玩樂擴志]