明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

追蹤機械痕迹 回看紡織技術演變

【明報專訊】CHAT客廳部分是展後的休息空間，今年春季開始舉行「…的痕跡」（Artefacts of ... ）展示系列。策展人李勺言（Bruce）指其英文Artefacts一詞，容易令人聯想到舊物、檔案、文獻等具歷史的東西。「這些展品均來自我們的藏品，但內容或策展方向會回應當代藝術展覽，或者為當代藝術展提供歷史背景。」現時舉行的「機械的痕跡」展覽早於1年多前構思，呼應「傾聽地球旋轉」，以3個館藏為切入點，令公眾了解機械的演變和技術提升，如何推動人類歷史。

印度手紡車走入家庭 象徵自給自足

展示從左邊一台軠紡車（Spindle Wheel）開始。相傳在古時，山東地區為了提升紗線產量，供給踏板織機織布，製造成第一部帶式傳動的紡車，象徵紡紗的機械化。中間是印度摺疊式手紡車（Charkha），背後蘊藏紡紗令印度人民自給自足的精神。20世紀初甘地認為自動化現代紡紗技術帶來手工藝失傳、失業等問題，他認為如果自己能夠製造物件，便會成為自己的主人，不需依賴機器。帶進印度家庭的摺疊式手紡車，正是令人人能夠實踐自由和自給自足的工具。右邊則展示空氣紡（open-end spinning）的零件，象徵產量最大化的年代。上世紀1960、70年代牛仔褲興起，製作一條牛仔褲需要10公里長的棉紗，1970年代南豐紡織引入空氣紡技術，只需數十分鐘便能生產出同等數量的紗線，成為全港產量最高的紡紗廠。

場內既有資訊展品，也照顧感性層面，現場播放3部機械運作的聲音，閉上雙眼聆聽規律的聲音和節奏，感覺療癒。在CHAT 六廠內還有「種學織文2024：菠蘿核開放工作室」展覽，以及互動遊戲體驗「織光機」等與紡織相關的活動，別錯過！

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞