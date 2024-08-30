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寵物毛球 「編織」宇宙樂章

【明報專訊】不少養寵物的朋友也可能會儲下心愛毛孩留下來的毛，雖然沒什麼用途，但它卻記錄了人寵之間的感情。最近有本地藝術家在荃灣的CHAT六廠舉辦展覽，以寵物毛重新演繹人與寵物之間的關係，並以場地本身的紡織背景為切入點，透過多媒體裝置和人物故事，「傾聽地球旋轉」的聲音。

寵物毛變展品 喚起相聚回憶

CHAT六廠近期帶來伍韶勁（Kingsley）的大型個人展覽——「伍韶勁：傾聽地球旋轉」。Kingsley擅於詮釋展覽場地的特質和歷史，「我平時做很多創作，也會extend每個地方的genius loki（場所精神），它本身的特性」。CHAT六廠本身是南豐紗廠的一部分，自然令人聯想到其紡織文化遺產，而現時紗廠活化成寵物友好的藝文地標，於是Kingsley結合紡織和寵物元素，配合聲音、光線、影像、文字和動態裝置，簡單中見細節，輕柔地說故事，帶大家走進一場充滿詩意，又讓人不經意地靜思的獨特藝術體驗。

展覽題目「傾聽地球旋轉」源自多媒體藝術家小野洋子1960年代出版的書本Grapefruit。當中「地球篇」的第一句：Listen to the sound of the Earth turning啟發了Kingsley，將turning改為同樣有轉動意思的spinning，成為這次展覽的題目。除了傾聽地球旋轉，spinning也有紡紗之意，回應場地。「紡紗是一些很觸摸到、很有溫度、很有視覺的東西。」

走進會場首先看到作品《寰》，在窗邊懸掛着近百個如星球般的毛球，建構成一個小「宇宙」，交「織」人類與寵物的相遇與回憶。Kingsley從半年前找來近100名飼養貓咪、狗、兔仔等的寵物主人，利用從毛孩梳理出來的毛創作，部分寵物已離世。「因為我和太太經常幫家中的貓Whisky梳毛，我們不會丟掉這些毛，久而久之堆積成一個毛球。我想有動物在家的人都有相似的經歷，不知道如何使用這些毛，這次我們便邀請朋友一起參與製作毛球。」結果反應很好，很多人也有留下寵物毛，覺得運用它們做一些事很有意思，「有人將毛球對着天空拍照，那一刻很感動」。因為每種動物梳理出來的毛量不一，或者寵物主人收藏的毛量不同，作品是在發泡膠球外加上毛製作，如寵物毛量多便100%使用寵物毛，太少的話便會攙雜羊毛，令其成形。現場亦有Whisky的毛球，「家中的那個是實心，現場這個就是空心（內有發泡膠球），比較輕巧」。

手搖式音樂盒 帶觀眾穿越時空

同一空間，放置了3個手搖式音樂盒，作品名為《傾聽時間》，演繹不同時空中跟編織有關的故事。參觀者可以將已打孔的紙卡插進音樂盒中，然後搖動手把，當紙卡送進音樂盒時，隨即播放音樂。第一個是日本JR平塚站播放的開車音樂《七夕歌》，傳說牛郎和織女每年只有一天在銀河相聚，當天民間有祝福的習俗；實際兩顆星相隔16.4光年，不能相遇。第二首是匈牙利音樂家李斯特（Franz Liszt）的《華倫城之湖》，李斯特本身是個關注紡織工人權益的作曲家，曾作曲支持里昂紡織工人起義。第三首是印度教拜讚歌Raghupati Raghava Raja Ram，與印度國父聖雄甘地有關，他希望印度能夠自主，想家家戶戶也有紡紗機以自給自足。

Kingsley透露《寰》還有一個細節，就是毛球按《七夕歌》穿孔卡的紙孔位置擺放。而《寰》旁邊還有大型顯示屏播放每個「毛球」背後主人與寵物的故事。

270年織布機 「織」出光線和音樂

繼續走下去會來到一個漆黑空間，感受音樂光影體驗。首先會看到一台擁有270年歷史的織布機，結合光敏器材和編碼技術製成《音樂紡織機》。它是Kingsley在Le Fresnoy（法國國立當代藝術工作室）的畢業作品，紀念法國北部在工業革命期間作為紡織重鎮的歷史。參觀者在棉線上輕搖雙手，便能「織」出光線和音樂。紡織機後為藝術裝置《摩伊賴》，以希臘神話中的命運女神命名，現場光線投影近200條棉繩，參觀者可游走其中，恍似身處奇異空間。細心留意的話，會發現《摩伊賴》是重新演繹《傾聽時間》部分的音樂盒聲音加上紡織聲效等而成，長約21分鐘多。另一作品《織之歌》，則以一條繩令參觀者感受不同的聲音和共振頻率。

最後來到作品《33.8Hz》，Kingsley推介大家躺坐在震動櫈上觀看毛球如「地球」轉動的動畫，伴隨着低頻聲效。他說：「這是33.8Hz的低頻聲效，是地球的共振頻率之一，貓咪的咕嚕咕嚕聲都是同一頻率。」這種近在咫尺的不謀而合令人驚訝，對不少毛孩主人來說，寵物就是他們的地球中心。《33.8Hz》呼應第一組作品，也回應場地與寵物之間深厚的聯繫，即使沒養寵物的人，亦會被喚起情感而動容。

「伍韶勁：傾聽地球旋轉」展覽、 「種學織文2024：菠蘿核開放工作室」展覽、 「機械的痕跡」專題展示

日期：即日至11月10日

時間：上午11:00至晚上7:00（周二休息）

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠4樓CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）

查詢：3979 2301

文：陳麗斯

設計：賴雋旼

編輯：周淑樺

電郵：friday@mingpao.com

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