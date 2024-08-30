明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化特別版

徐嘉蔚+霍金+黃健朗 獨立音樂聚三人 無邊星海逐一夢

【明報專訊】銀白色的鼓、電子琴、古箏、牆身貼滿一塊塊隔音棉……這裏是獨立歌手徐嘉蔚（Emiko）、鼓手霍金和結他手黃健朗（Billy）的工作室。三人同讀香港浸會大學創意產業音樂學士，專修流行音樂表演及創作。他們在2021年浸大一場名為「Bring Me To Life」的音樂演出相識。霍金憶述，當時他聽到Emiko的歌聲，第一反應是「點解呢個世界上有人唱歌咁好聽？」讓在旁的Emiko、Billy哄笑：「有無咁誇張啊？」

他們仨合作至今，發表了5支單曲，7月剛推出單曲《虛偽光彩》，三人在這條獨立音樂路上結伴「攀山涉水」，我自求我道。

「一早決意 下決心 釋出動人聲線」

三人中最早接觸音樂的是Emiko。她小六時看了日本動漫《K-ON！輕音少女》，講述5個女孩高中時一起夾band。Emiko深深着迷，決定升上中學後一定要夾band，因而開始學習低音結他、鼓等。但升中後發現根本沒有人夾band，她唯有「自己同自己玩」——自彈自唱及征戰大小歌唱比賽。Emiko發現自己喜歡唱歌多於玩樂器，「唱歌可以做到頭腔共鳴，有治癒的感覺」。因為喜歡，Emiko中一時已經決定未來要讀音樂。而Billy則是中三開始學結他，後來接觸無伴奏合唱（A cappella），Billy笑說「很老套，但我在那裏（A cappella）找到自己」，所以中四時便決定要走音樂路。

霍金雖然初中時已經接觸打鼓，卻是三人中最後一個決定讀音樂。他大學聯招的第一選項本是理大物理治療，但在最後一刻決定把浸大音樂擺到第一選項，老師得悉後道「其實你可以唔使咁」，但霍金現在還是覺得「如果讓我再選一次，我還是會選音樂，我沒有後悔這個決定」。Billy即笑着接話「我們都看到有條大路可以走，但我們喜歡攀山涉水」。

「不斷 不斷 整裝待發」

2021年起，Emiko分別推出《試驗》、《彼岸花》及《星海》，霍金的名字第一次出現在《彼岸花》混音一欄。及後，由《醬醬醬》起，至今年7月的最新歌曲《虛偽光彩》的製作名單上，霍金和Billy的名字從來沒有離開過。他們異口同聲形容他們的合作是「順其自然」，例如《醬醬醬》是霍金認為當時Emiko需要一首跳舞歌，所以製作了demo（樣本唱片）給她；《驚魂曲》則是Emiko先作曲，後由霍金編曲。而Billy就負責結他伴奏及和音等。訪問期間盡見三人默契，但創作音樂又怎會沒出現分歧？

他們憶述，在新歌《虛偽光彩》的編曲上，他們各執己見，Billy想編曲簡單些，但Emiko卻想起承轉合的幅度再大些。霍金說，最終都會交由Emiko決定，因為負責演繹歌曲的Emiko的感受才是最重要。Billy也覺得音樂只是一種選擇，「譬如我喜歡辣，Emiko喜歡甜，我們可以創作『甜』，但創作我們都喜歡的『甜』」。

除了創作音樂，他們還會參與MV（音樂影片）製作。製作一部MV花費不少時間、金錢，作為獨立音樂人，他們如何應付呢？Emiko 2020年認識了導演李漢峰（Kenneif），Kenneif主動提出合作邀約，他們一拍即合，共同製作《醬醬醬》、《再見再不見》、《星河馳騁》、《虛偽光彩》等多部MV。拍MV前的一個月，導演在會議上會提出兩個構思給他們選擇。拍攝時，他們三人擔當不同角色，在《醬醬醬》裏霍金和Billy穿上玩偶服陪Emiko載歌載舞；在《星河馳騁》裏，霍金和Billy為Emiko打鼓、彈貝斯伴奏；在《虛偽光彩》裏，Billy自薦成為其中一條故事線的男主角。他們亦會在導演初剪MV後給予意見，例如《驚魂曲》有一幕是Emiko剪捕夢網，Billy便建議與音樂中一個「砰」一聲的音效互相配合。

「我要的光 原來有刺」

Emiko坦言，作為獨立音樂人「做音樂只佔小部分」，沒有經紀公司支持，她只能自己找MV贊助、安排MV的角色分工、出歌後宣傳、設計周邊產品等。獨立音樂人承受的壓力非旁人能想像，Emiko想起自己推出《星河馳騁》後收到回饋，指她的錄音不夠好，甚至認為她應找專業監製帶領錄音。這令以往一直都是自己到錄音室錄歌的Emiko有點迷失，她向相熟的學校老師傾訴。她的老師、著名音樂製作人曾奕文（Edmond）一句「我幫你監啦」便促成新歌《虛偽光彩》的合作。

「第一日去錄音是放空自己，沒有刻意去想什麼是好，只是跟隨Edmond的指示。」Emiko說。但當她第二日重聽錄音，「我覺得唱得很難聽，第一反應我很疑惑，是不是讓人監製的效果更差？」她誠實跟Edmond提出己見，想用自己的唱法重錄。一向是Emiko音樂軍師的霍金和Billy認為兩種唱法各有好處，Emiko的唱法較着重技巧，而Edmond則較重視感情，建議Emiko嘗試將兩者結合。因此，最終版本部分採用Edmond監製的唱法，部分沿用Emiko自己的唱法。Emiko形容以前自己錄音容易「當局者迷」，這個新嘗試發掘更多她以前不會做的事，「以往我不習慣將自己心中所想或是情緒直接表露，令我唱歌時大多都會專注在技巧上，這次我嘗試將更多感情放在歌裏，加入想像、代入角色，感覺真的很不同」。

這兩年，他們三人相繼畢業。他們都說畢業後有點迷惘。霍金說，音樂沒有明顯的職涯規劃，不是讀完書、考個牌就有工作，「這裏很講求際遇、人脈，無法預計未來有沒有人找我做歌，現階段只能裝備自己，例如練鼓、累積demo等」。Billy認同道：「就算最頂尖的結他手退下來，為何要找我？市場上仍然有很多選擇，所以最重要是裝備自己。」但脫離學生身分，收入難免成為他們的煩惱。Billy說：「100個（獨立音樂人）有90多個都要用教學作為收入（來源）。」Billy教結他每月約有幾千元收入，霍金則表示，創作音樂很多時都「大出大入」，「教班一個月一萬元左右，但工作室要交租，要買樂器、其他器材」。Emiko亦笑說：「他們總說我掙得最多，但我也是用錢用得最多。」因為前幾首MV都是導演Kenneif自掏腰包負責製作成本，Kenneif只說「你之後有錢繼續搵我合作咪得囉」，但Emiko近年多了不少演出的工作機會後，便堅持自己承擔製作成本。

「存在正是為人生上一課」

Emiko和霍金去年到台灣音樂公司實習，他們比較兩地獨立音樂，認為台灣很照顧地下音樂，「他們有很多音樂節，而且會主動找不太有名的音樂單位出席」。反觀香港，近幾年有不少展演空間倒閉，加上地租貴，令獨立音樂人難有地方展示自己的作品。被問到怎樣形容在香港做獨立音樂，三人陷入沉思。Emiko想起《星河馳騁》的一句歌詞「存在正是為人生上一課」，「無論獨立音樂能否做得起，做一首歌，平有平做、貴有貴做，但總要繼續存在於這個行業」。只要存在，獨立音樂永遠有希望。據Billy觀察，一說起廣東歌，聽眾心中自然就有一把聲音——主流的抒情歌。但他認為獨立音樂人在樂壇擔當的角色，就是發揮其沒有框架限制的特性。當聽眾有一天想聽抒情以外的廣東歌，獨立音樂一直都在。

Emiko亦正籌備一張圍繞電競、生活及音樂的迷你專輯，將收錄以電競遊戲「英雄聯盟」裝備命名的《星河馳騁》、《虛偽光彩》及兩首新歌。以電競為題寫歌，除了因為Emiko說自己「人生兩大興趣是音樂和打機」，亦是因為她想「用電競裝備，裝備自己的音樂路」。在這個小小的工作室裏，有3個充滿想法和希冀的年輕音樂人正在真誠且耐心地準備着、等待着。

（作者按：文內小題為Emiko所唱歌詞，依次來自《星海》、《醬醬醬》、《虛偽光彩》及《星河馳騁》）

文：譚雅詩

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞