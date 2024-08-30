徐嘉蔚+霍金+黃健朗 獨立音樂聚三人 無邊星海逐一夢

他們仨合作至今，發表了5支單曲，7月剛推出單曲《虛偽光彩》，三人在這條獨立音樂路上結伴「攀山涉水」，我自求我道。

「一早決意 下決心 釋出動人聲線」

三人中最早接觸音樂的是Emiko。她小六時看了日本動漫《K-ON！輕音少女》，講述5個女孩高中時一起夾band。Emiko深深着迷，決定升上中學後一定要夾band，因而開始學習低音結他、鼓等。但升中後發現根本沒有人夾band，她唯有「自己同自己玩」——自彈自唱及征戰大小歌唱比賽。Emiko發現自己喜歡唱歌多於玩樂器，「唱歌可以做到頭腔共鳴，有治癒的感覺」。因為喜歡，Emiko中一時已經決定未來要讀音樂。而Billy則是中三開始學結他，後來接觸無伴奏合唱（A cappella），Billy笑說「很老套，但我在那裏（A cappella）找到自己」，所以中四時便決定要走音樂路。

霍金雖然初中時已經接觸打鼓，卻是三人中最後一個決定讀音樂。他大學聯招的第一選項本是理大物理治療，但在最後一刻決定把浸大音樂擺到第一選項，老師得悉後道「其實你可以唔使咁」，但霍金現在還是覺得「如果讓我再選一次，我還是會選音樂，我沒有後悔這個決定」。Billy即笑着接話「我們都看到有條大路可以走，但我們喜歡攀山涉水」。

「不斷 不斷 整裝待發」

2021年起，Emiko分別推出《試驗》、《彼岸花》及《星海》，霍金的名字第一次出現在《彼岸花》混音一欄。及後，由《醬醬醬》起，至今年7月的最新歌曲《虛偽光彩》的製作名單上，霍金和Billy的名字從來沒有離開過。他們異口同聲形容他們的合作是「順其自然」，例如《醬醬醬》是霍金認為當時Emiko需要一首跳舞歌，所以製作了demo（樣本唱片）給她；《驚魂曲》則是Emiko先作曲，後由霍金編曲。而Billy就負責結他伴奏及和音等。訪問期間盡見三人默契，但創作音樂又怎會沒出現分歧？

他們憶述，在新歌《虛偽光彩》的編曲上，他們各執己見，Billy想編曲簡單些，但Emiko卻想起承轉合的幅度再大些。霍金說，最終都會交由Emiko決定，因為負責演繹歌曲的Emiko的感受才是最重要。Billy也覺得音樂只是一種選擇，「譬如我喜歡辣，Emiko喜歡甜，我們可以創作『甜』，但創作我們都喜歡的『甜』」。

除了創作音樂，他們還會參與MV（音樂影片）製作。製作一部MV花費不少時間、金錢，作為獨立音樂人，他們如何應付呢？Emiko 2020年認識了導演李漢峰（Kenneif），Kenneif主動提出合作邀約，他們一拍即合，共同製作《醬醬醬》、《再見再不見》、《星河馳騁》、《虛偽光彩》等多部MV。拍MV前的一個月，導演在會議上會提出兩個構思給他們選擇。拍攝時，他們三人擔當不同角色，在《醬醬醬》裏霍金和Billy穿上玩偶服陪Emiko載歌載舞；在《星河馳騁》裏，霍金和Billy為Emiko打鼓、彈貝斯伴奏；在《虛偽光彩》裏，Billy自薦成為其中一條故事線的男主角。他們亦會在導演初剪MV後給予意見，例如《驚魂曲》有一幕是Emiko剪捕夢網，Billy便建議與音樂中一個「砰」一聲的音效互相配合。

「我要的光 原來有刺」

Emiko坦言，作為獨立音樂人「做音樂只佔小部分」，沒有經紀公司支持，她只能自己找MV贊助、安排MV的角色分工、出歌後宣傳、設計周邊產品等。獨立音樂人承受的壓力非旁人能想像，Emiko想起自己推出《星河馳騁》後收到回饋，指她的錄音不夠好，甚至認為她應找專業監製帶領錄音。這令以往一直都是自己到錄音室錄歌的Emiko有點迷失，她向相熟的學校老師傾訴。她的老師、著名音樂製作人曾奕文（Edmond）一句「我幫你監啦」便促成新歌《虛偽光彩》的合作。

「第一日去錄音是放空自己，沒有刻意去想什麼是好，只是跟隨Edmond的指示。」Emiko說。但當她第二日重聽錄音，「我覺得唱得很難聽，第一反應我很疑惑，是不是讓人監製的效果更差？」她誠實跟Edmond提出己見，想用自己的唱法重錄。一向是Emiko音樂軍師的霍金和Billy認為兩種唱法各有好處，Emiko的唱法較着重技巧，而Edmond則較重視感情，建議Emiko嘗試將兩者結合。因此，最終版本部分採用Edmond監製的唱法，部分沿用Emiko自己的唱法。Emiko形容以前自己錄音容易「當局者迷」，這個新嘗試發掘更多她以前不會做的事，「以往我不習慣將自己心中所想或是情緒直接表露，令我唱歌時大多都會專注在技巧上，這次我嘗試將更多感情放在歌裏，加入想像、代入角色，感覺真的很不同」。

這兩年，他們三人相繼畢業。他們都說畢業後有點迷惘。霍金說，音樂沒有明顯的職涯規劃，不是讀完書、考個牌就有工作，「這裏很講求際遇、人脈，無法預計未來有沒有人找我做歌，現階段只能裝備自己，例如練鼓、累積demo等」。Billy認同道：「就算最頂尖的結他手退下來，為何要找我？市場上仍然有很多選擇，所以最重要是裝備自己。」但脫離學生身分，收入難免成為他們的煩惱。Billy說：「100個（獨立音樂人）有90多個都要用教學作為收入（來源）。」Billy教結他每月約有幾千元收入，霍金則表示，創作音樂很多時都「大出大入」，「教班一個月一萬元左右，但工作室要交租，要買樂器、其他器材」。Emiko亦笑說：「他們總說我掙得最多，但我也是用錢用得最多。」因為前幾首MV都是導演Kenneif自掏腰包負責製作成本，Kenneif只說「你之後有錢繼續搵我合作咪得囉」，但Emiko近年多了不少演出的工作機會後，便堅持自己承擔製作成本。

「存在正是為人生上一課」

Emiko和霍金去年到台灣音樂公司實習，他們比較兩地獨立音樂，認為台灣很照顧地下音樂，「他們有很多音樂節，而且會主動找不太有名的音樂單位出席」。反觀香港，近幾年有不少展演空間倒閉，加上地租貴，令獨立音樂人難有地方展示自己的作品。被問到怎樣形容在香港做獨立音樂，三人陷入沉思。Emiko想起《星河馳騁》的一句歌詞「存在正是為人生上一課」，「無論獨立音樂能否做得起，做一首歌，平有平做、貴有貴做，但總要繼續存在於這個行業」。只要存在，獨立音樂永遠有希望。據Billy觀察，一說起廣東歌，聽眾心中自然就有一把聲音——主流的抒情歌。但他認為獨立音樂人在樂壇擔當的角色，就是發揮其沒有框架限制的特性。當聽眾有一天想聽抒情以外的廣東歌，獨立音樂一直都在。

Emiko亦正籌備一張圍繞電競、生活及音樂的迷你專輯，將收錄以電競遊戲「英雄聯盟」裝備命名的《星河馳騁》、《虛偽光彩》及兩首新歌。以電競為題寫歌，除了因為Emiko說自己「人生兩大興趣是音樂和打機」，亦是因為她想「用電競裝備，裝備自己的音樂路」。在這個小小的工作室裏，有3個充滿想法和希冀的年輕音樂人正在真誠且耐心地準備着、等待着。

（作者按：文內小題為Emiko所唱歌詞，依次來自《星海》、《醬醬醬》、《虛偽光彩》及《星河馳騁》）

文：譚雅詩

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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