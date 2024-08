延續中環總局風格 平衡功能需求 九龍灣香港郵政大樓 戰後現代主義再演繹

【明報專訊】建築往往代表着一個地方的文化,見證着一幕幕歷史時刻。而公共建築除了強調功能之外,更應該為市民提供「看見與被看見(to see and be seen)」的生活空間。大眾使用公共建築所創造的回憶,卻不停被城市發展的巨輪撼動。歷史建築可能不予保留,但建築師在重置服務市民多時的公共建築,令回憶得以保留、功能得以延續,便要花上不少心思。去年建成、由建築署負責設計的九龍灣香港郵政大樓便是其中一例。