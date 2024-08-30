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開眼 大都會文藝誌

【新加坡】「超客體時代」的藝術

【明報專訊】推開展廳緊閉的大門，只見漆黑中一道手電筒的光照在一處指示牌上——「Danger」的提示。那一瞬間的驚悚，讓我以為走錯地方，然而工作人員旋即揭開的幕簾把我帶入一個奇幻世界。天幕低垂，水、光、霧在頭頂波詭雲譎，蔓延至遠方。這是怎樣一副景象，恢宏又壓抑，絕美又稍縱即逝，宛若未來，又宛若末世。

可能見我表情訝異，有工作人員一直跟着我輕聲講解：「這是激光和霧氣組成的薄薄一層天幕，不是天花板……」這是當代藝術界最受人矚目的藝術家之一、丹麥裔冰島籍藝術家Olafur Eliasson的創作——《共視共識》（Symbiotic seeing），由可能會帶來危險的激光、造霧設備、通風系統、聲效系統等構成的大型裝置藝術品，佔滿新加坡美術館（SAM）丹戎巴葛分銷園3樓展館的整個空間。然而這只是Olafur Eliasson這次名為「你的好奇之旅」（Your curious journey）展覽呈現的作品之一。在1樓展館還有大約17組不同形式的藝術作品，這也是他在東南亞的首次個展。

進入1樓展廳，首先映入眼簾的是《冰川融化系列1999/2019》。牆上每一對照片都呈現了生態的變化。左邊是1999年的一座冰川，那麼右邊就是20年後同一座冰川的航拍照片。每個人站在這幅作品牆前，都能夠明顯地看到冰原在消退，岩石在裸露，苔蘚在生長。這組攝影作品，用一種毋庸置疑的方式，把人們直接帶入一個「超客體」（hyperobjects）的世界。另一組作品《冰川的最後七天》也彰顯巨大冰川在面對氣候波動時的脆弱。冰島冰塊的不同融化階段，都被藝術家用象徵永恆的金屬鑄造，每個鑄件還配有一個透明的玻璃體，象徵冰塊流失的水量。整個裝置猶如一首輓歌，唱給這個「超客體」的時代。

過去，我們以人類為中心，區分主體和客體。但是，自從美國哲學家Graham Harman於1990年代提出客體導向本體論（Object-oriented Ontology），人們開始在「客客關係」中平等地看待萬物。在此思想背景之下，生態哲學家Timothy Morton提出「超客體」的概念和幽暗生態學理論（Dark Ecology）。 他指出，「超客體」是大規模分佈的各種事物，超越人類主觀意志而存在。環境既包括人類，也包括「非人客體」（nonhumans），它們都以「超客體」形式存在，例如「氣候變暖」就是一個超客體。他認為，生態中人類與環境間的唯一關係就是「共存」（coexistence）。人類需要認識到，這是一個人類自身與眾多「超客體」彼此獨立，卻又相互關聯地共存的「超客體時代」。

在這樣的思潮之下，我們理解Olafur Eliasson的作品就會變得容易。「超客體時代」中，自然是不受人類控制的存在，人類與其他宇宙萬物都以「超客體」的形式平等存在。人類在藝術中需要承認和反映自然中的危機、死亡等陰暗面。Olafur Eliasson作品踐行的正是這樣的理念，讓人意識到人與環境的永恆共存關係。其中，我們人類應該如何承擔起對環境的責任，值得每個人反思。

作者簡介：前媒體人

文：徐海娜

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕藝術 氣候變化 冰川融化 新加坡美術館 Olafur Eliasson 藝術展覽 超客體 新加坡 開眼 大都會文藝誌

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