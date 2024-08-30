高雄探問藝術界線 繪畫與攝影「纏綿」創作瞬間

「從今天起，繪畫已死（From today, painting is dead）。」攝影技術發明後，法國畫家保羅．德拉羅什（Paul Delaroche）如是說。攝影技術的發明，對繪畫造成極大衝擊——寫實與客觀記錄不再是繪畫的第一要務，畫家費心半生鑽研透視、結構，也不及快門按下的一個瞬間來得精確。同時，攝影普及也讓藝術變得更加「親民」：原本富裕家庭與貴族才能擁有的肖像，隨着相機普及而變得大眾化。不少人認為，圖像變得廉價和可複製，降低了藝術價值。

然而，亦有人說，攝影的出現，推動繪畫走向新的高度——拋下「真實」的枷鎖後，畫家將重心放在如何透過繪畫傳遞意向、表達情感，許多新的繪畫風格和流派自此誕生：印象派、野獸派、抽象派、普普藝術、超現實主義……攝影帶來的藝術大眾化，改變了社會對美的定義與認知，讓藝術走下神壇，走入生活，在日常中無處不在。

「畫家創造世界，攝影師揭露世界」

「瞬間－穿越繪畫與攝影之旅」展覽策展人葛雷格．謬爾（Gregor Muir）受訪時表示，攝影與繪畫存在千絲萬縷的共同點，「無論是畫家還是攝影師，他們都試圖定格某個特定的時刻」。畢竟，攝影與繪畫都是表達形式，傳遞情感才是藝術家最終目的。因此，謬爾希望透過展覽，展示藝術家如何在畫筆和鏡頭間選擇，以定格特定的情感。

展覽引用美國作家蘇珊．桑塔格（Susan Sontag）之言：「畫家創造世界，攝影師揭露世界。」從攝影與繪畫的關係切入，將展品分為「攝影時代的繪畫」、「如畫的場景」及「融合新境」等6大主題，邀請觀眾從不同角度回看攝影與繪畫歷史上的重要作品，思考攝影與繪畫的關係，看見其帶來的影響力。「這種關係最終定義了整個20世紀的現當代藝術。」謬爾說。

預設場景「失真」惹爭議

展場中，最能體現攝影與繪畫間的模糊邊界，當屬加拿大攝影師傑夫．沃爾（Jeff Wall）的作品。展覽第3部分「如畫的場景」展出他最廣為人知的攝影作品《突如其來的一陣風（借鑑葛飾北齋）》。畫面中，平坦開闊的田野上忽然颳起一陣風，相中4人或是緊緊護帽、或是抬頭仰望天空，還有人手中文件被風吹散，伴隨繽紛落英飄揚空中。乍看之下，會以為相中場景不過是攝影師捕捉的風起瞬間。然而，相中的場景、人物動作，乃至樹木彎曲的弧度、文件飛起的姿態，全部來自攝影師的提前編排。沃爾以日本畫家葛飾北齋著名畫作《富嶽三十六景‧駿州江尻》為參考，預設場景、燈光和人物的位置及動作，耗費一年多時間，前後拍攝百餘張相片，並運用數碼技術疊加相片中的元素，才完成對畫作的演繹。

不少人曾質疑沃爾這幅作品：當相片經過綵排和場景調度，能否視作對「真實」的再現？當失去「真實」這一屬性，攝影應該何去何從？沃爾曾回答，攝影其實是一門藝術。在他看來，他的作品並不是對繪畫的模仿和還原，而是捕捉腦海中對畫的記憶，再重新演繹。因此，他認為攝影目的不止是再現真實，而是跟繪畫一樣，是一種創作的藝術。

電影化成畫 色彩筆觸營造緊張

沃爾用攝影繪下記憶的創作方式，被稱為「電影式攝影」（cinematography）。其實，在攝影師從繪畫借鏡、創造如電影般具有故事的相片同時，畫家亦常在電影中提取靈感。在「融合新境」展區，有彼得‧多伊格（Peter Doig）畫作《獨木舟湖》。畫中，湖水青綠，遠處是葱鬱的密林，女子孤身坐在獨木舟，隨流水漂動，她的一隻手臂無力垂靠在舟側。畫面靜謐，卻令人感到隱隱不安，彷彿有什麼東西即將躍出水面。原來，畫家的創作靈感源自著名恐怖片《十三號星期五》（Friday the 13th），畫中場景，正是電影尾聲時，倖存女子氣若游絲等待救援的場景；而下一刻，殺人魔傑森將突然出現，殺害女子。繪畫雖不如電影場景般逼真，但藝術家運用色彩、筆觸，將緊張氛圍藏入畫中，引發觀眾聯想，更添幾分不寒而慄。

從攝影技術發明那刻，攝影與繪畫糾纏的關係便隨之誕生。有人認為攝影方可記錄真實，有人斷定繪畫才是藝術創作。但在兩者互相借鑑、相互推動的過程中，歷史的瞬間得以凝成藝術的永恆。在策展人謬爾眼中，攝影與繪畫均是「非凡的藝術作品」，兩者相輔相成，用各自的方式將歷史定格。若想一窺藝術之非凡，不如走入高美館，穿越繪畫與攝影，凝視經典瞬間。

瞬間－穿越繪畫與攝影之旅

日期：即日至11月17日

時間：周二至日上午9:30至下午5:30

地址：台灣高雄市鼓山區美術館路80號高雄市立美術館

網址：bit.ly/471xmWi

文：王梓萌

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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