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《黑神話：悟空》：體驗阻礙卻又恨又愛？ 高難度遊戲的欣賞門檻

【明報專訊】早在數年前《黑神話：悟空》的預告片出現時，遊戲界對其討論已極為熾烈。作為少數中國內地製作的3A大作，討論度高是意料之內，但發售後能登上Steam全球銷量排行榜的首位，更超越了《電馭叛客2077》和《艾爾登法環》等作品的最高Steam同時上線人數，峰值超過200萬人，就算當中內地玩家佔了九成，也的確令人喜出望外。

可以想像這慕名而來的200多萬人中，有不少人並沒有接觸過高難度的動作遊戲，但恰巧《黑神話：悟空》被很多人歸類為「魂系（Souls-like）」遊戲，而「魂系」遊戲的其中一個共通點就是「難」。

《黑神話：悟空》並沒有選擇難度的選項，所有玩家都需要在同一難度下遊玩，結果可想而知。網上有報道引述玩家的各種哀號，如「一小時死了8次」、「這就是上天對湊熱度的笨蛋懲罰」、「連回血的機會也沒有」等等，可見其難度擊潰了不少玩家。

以遊戲設計的角度去看，過於困難的遊戲會讓一般人卻步，同時又吸引人去挑戰；如果以欣賞藝術的角度切入，高難度遊戲又如何令人又恨又愛？

恨：電子遊戲的獨特欣賞門檻

美國哲學家約翰．杜威（John Dewey）認為藝術是感知、情感和智力活動的綜合表現，這種綜合產生了一種獨特而完整的「經驗」。因此藝術的經驗不僅僅是感官的，它還包括情感和理智的深度參與。而且觀賞者與藝術作品之間的互動不僅僅是被動的接受，而是一個積極的、參與性的過程。

名畫鑑賞家與普通市民看同一幅畫，因為對畫家及其時代的了解不同，看畫的經驗亦有差別，鑑賞家會看到更多的細節，感受也會更深；音樂家與學生聽同一個演奏會，留意的地方會不一樣，接收到的資訊亦會不同。正因藝術的體驗不止感受，因此藝術都有門檻，並有「內行看門道，外行看熱鬧」之說。

但試想想，在你欣賞一齣電影時，每15分鐘會有職員出來問你剛剛電影的劇情，假如你答不到的話，則需要回帶15分鐘再看過，直到你答對問題才能繼續看——雖然這聽起來很怪，但很多電子遊戲，尤其是要通關的動作遊戲，其實正是以上的情况。

詩、音樂、繪畫、電影等等藝術模式，就算是外行人，在沒有任何基礎下都不會停止你的體驗，最多只是體驗的深淺有差別。在眾多藝術體驗中，唯獨電子遊戲才需要參與者有一定技術和知識，否則不給你繼續欣賞。

在《黑神話：悟空》中，每一關完結後都會有小劇場，講述該關卡頭目的成妖動機和背景故事。第一關的是手繪動畫，第二關是定格動畫，兩個動畫都有非常高的水準，可見製作團隊放了不少心思在內。只是，假如你沒有相應的技術去擊敗那關卡的頭目，你就不能從正常途徑欣賞這些內容。

也就是說，如果過不了《黑神話：悟空》的第一關，那麼遊戲及後的所有故事、音樂、配音、美術、機制，如第二關沙漠廢村的場景、非玩家角色（NPC）以陝北說書旁述故事等等藝術元素，你都無從知曉。

更甚的是，電子遊戲為一種主動娛樂，其互動性體驗才是重點，這個體驗除了控制角色作出選擇外，也包含了破關那一刻的快感。假如你沒技術，就連這快感也與你無關。

愛：學而時習之，不亦說乎？

因此，一個適合的難度，對遊戲體驗非常重要。太難就「趕客」，太易則沒快感，那如何是好？

最簡單的做法，就是交給玩家決定，讓其選擇適合自己的難度。一個朝九晚五的打工仔，回家還要做家務，好不容易才有時間打機，他不需要挑戰，那一刻他只想變成無敵的英雄，這類玩家需要的就是「簡單模式」。

今年另一款大賣遊戲、由韓國「SHIFT UP」開發的《劍星》，同樣是以手遊起家的公司的處女3A大作，同樣是借鑑了某些「魂系」元素的動作遊戲，亦同樣地大賣，卻沒有被指過於困難，原因就在於《劍星》有難度等級供玩家選擇。挑戰高難度的「連環頭目戰」可以獲得戰衣獎賞，但難度與劇情之間沒有影響，玩家遊玩「簡單模式」仍能好好享受故事。

另一個較難的做法，則是用難度逼玩家學習遊戲機制，再把這個學習過程變成體驗的一部分。在眾多遊戲開發商中，「魂系」宗家「FromSoftware」於2019年發售的年度遊戲《隻狼：影逝二度》可謂跟隨此方程式的代表作。

《隻狼：影逝二度》非常困難，而且不能刷經驗然後靠數值輾壓敵人，因為提升攻擊力及血量的道具均來自頭目們，所以每個玩家面對各個頭目時的數值都差不多，過關與否，全看玩家自己。

此遊戲的巧妙之處，在於關卡中的小怪或中頭目，都在教導你如何面對大頭目；而且每個大頭目都有一個明顯的「主題技術」需要玩家練好才打得過。如遊戲內其中一關的頭目「葦名弦一郎」，攻擊緊密但有一定節奏，假如玩家遇到他之前都在「逃課」，沒練好遊戲重心「完美格擋」的話，基本上贏不了他。

「葦名弦一郎」就像個考試，考題就是「完美格擋」，過關代表玩家已有一定能力，可以應付遊戲接下來的其他部分。

《隻狼：影逝二度》整個遊戲，重點都不是在提升角色的能力，而是在提升玩家的能力，所以整個學習過程都是體驗的一部分。投入其中並學以致用，到最後完成目標的快感，正是高難度遊戲才有的醍醐味，亦是「魂系」讓人着迷的地方。

難不是重點 如何塑造遊戲體驗才是

為了在沒難度選項下，讓不擅長動作遊戲的玩家較易通關，《黑神話：悟空》製作團隊「遊戲科學」已花了不少工夫。機制上，角色死亡的懲罰近乎零，因此可以放心推圖（從現在的儲存點去到下一個儲存點）、刷怪、升等；就算氣力條用盡也可以攻擊和翻滾，不像《黑暗靈魂》那樣什麼也做不到；或者在遊戲前期就給了極為強力的定身術和化身形態，都令玩家有更多「解難」手段。

另外，角色可以在特定位置「打坐」獲得技能點，此舉增加了玩家探索地圖的意欲，又能同時以非戰鬥方式提升角色能力，並使玩家靜下來欣賞遊戲內的場景，雖然帶有《對馬戰鬼》的影子，但仍算是「遊戲科學」的一點心思。

只是在整體關卡設計上，其「教學」過程並不如「魂系」般明顯，也感覺不到各個頭目有明顯想玩家熟習的技術，結果玩下去遊戲更偏向傳統的動作角色扮演遊戲，側重在角色的強化，而不是玩家的能力提升。假如玩家未能有系統地學習，並確切感到進步，那麼就算再多的「解難」方法，「高難度」對大多數玩家來說都是阻礙，而非吸引之處。

儘管如此，對比起很多高難度遊戲，《黑神話：悟空》並不難。小怪不是特別難打，閃避的判定也不需要很精準，頭目也不會如《艾爾登法環》那樣「兩刀片死你」，所以就算是新手多練也一定能過關。縱然有時會出現「空氣牆」及視點問題，但憑其美術、音樂、畫面、遊戲性等等表現，仍然瑕不掩瑜是個佳作，大家不妨一試。

文：小島陸秀夫

（哲學文學士、社會學碩士。I人卻去了當公關，唯有周末打機寫作替心靈充電。尤愛能和電腦組隊的日式RPG。）

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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