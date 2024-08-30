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遊戲延續原著魂——悟空，再會

【明報專訊】「關關都卡，點打？」

「四大天王有邊幾個？」

「廣智、廣謀，邊位？」

「二郎神、蜘蛛精個古仔本身係點？」

內地遊戲《黑神話：悟空》（下稱《悟空》）推出10日，各地討論熱烘烘，有人讚賞有人彈；有網民指遊戲設計疑似抄襲，亦捲入「辱女」風波，惟未阻大眾投入遊戲。至今售逾千萬套的《悟空》，掀動原著《西遊記》閱讀熱潮，連外國玩家也借書補課。《悟空》故事設定在《西遊記》完結後，原著膾炙人口角色如孫悟空、豬八戒和牛魔王等來到遊戲，延續各自命運。

喜愛藉打機紓壓、刺激思考的香港恒生大學中文系助理教授凌頌榮，受邀挑選《悟空》兩幕畫面，道出遊戲如何改編《西遊記》，延續其世界觀。遊戲想像孫悟空獲封「鬥戰勝佛」後，一心回到花果山逍遙快活，卻遭天庭猜忌，巨靈神、二郎神、四大天王率兵殺至花果山。悟空與二郎神激戰之際，緊箍咒突然「冒頭」，為了拒絕束縛，悟空分散自身「六根」，藏在世間各處，就此殞命。身為天命人的玩家，踏上「尋根」之旅，解開結局。

凌頌榮揀選遊戲首尾兩幕過場動畫。第一幕是悟空站在觔斗雲上，單人匹馬迎戰天庭眾神，畫面令人憶起原著大鬧天宮。他認為，製作人只有讀過《西遊記》，才能做出這部展現原著世界觀的遊戲，「妖怪在《西遊記》完結後接續發展，例如很多人在講的牛魔王故事（在遊戲裏變成老弱殘兵），將整個世界觀延續下去」。

遊戲延續原著世界觀，有助中華文化傳播得更遠。各地不少影視、動漫及遊戲作品改編自《西遊記》，例如鳥山明《龍珠》漫畫主角就是孫悟空，但劇情發展與原著關係不大，世界觀不同。凌頌榮認為《悟空》的文化影響更深遠，「外國人要知道的不止是monkey king這個概念，而是究竟他在做什麼，以前的人甚至乎外國（本來）未必在意《西遊記》和佛學的關係」。

《西遊記》歸類神魔小說，興盛於明清時期。凌頌榮指出，遊戲明白神魔小說跟志怪小說的分別。神魔小說一詞出自魯迅，他在《中國小說史略》提出神魔與三教（儒釋道）之爭有關。《西遊記》世界觀存在宗教體系，至於崇佛抑或崇道向有爭議；《搜神記》、《聊齋志異》等志怪小說題材以神怪靈異傳說為主，篇幅較短、情節較簡單，沒有一套完整世界觀。

第二幕畫面可見老猴手持頭箍。這幕出現於遊戲尾聲播放的動畫，老猴準備為主角戴上緊箍。《悟空》結局不止一個，戴上緊箍或超越緊箍，還靠玩家力量。凌頌榮指出，緊箍咒在小說和遊戲裏都別具意義，遊戲這幕帶給他輪迴之感，「戴了緊箍咒，暗示會再一次輸給天庭，顯示所謂的輪迴結果沒有改變」，就像無限循環。

凌頌榮表示，《西遊記》最後一回關於緊箍咒的情節很過癮。孫悟空成佛後盼唐僧為他「鬆綁」，唐僧卻說「今已成佛，自然去矣」，悟空摸摸頭，緊箍果然消失，代表其日常修行內化心體。然而緊箍咒在遊戲再次出現。「緊箍沒有脫下而是消失，和脫了下來是兩回事，遊戲就在這裏大做文章。」凌頌榮說。坊間就《悟空》緊箍咒意義議論紛紛——天庭箝制悟空，以防其勢力蔓延，令人聯想現實種種。他認為，遊戲正正踏出了多一步，重新思考緊箍咒的意義。

（美藝客廳‧二十六）

「客席策展人」簡介

凌頌榮，香港恒生大學中文系助理教授，喜愛打機紓壓、刺激思考。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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