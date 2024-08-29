local mode：可持續發展珠寶首飾 實驗室培育鑽石新潮流

The Future Rocks屬周生生集團的子公司，品牌於2019年底成立，歷經一年多時間建立起網購平台後，於2021年率先在美國上市，銷售原創和來自世界各地的鑲嵌實驗室培育鑽石珠寶首飾。品牌現時與20多名、來自超過10個不同地區的設計師合作，包括日本品牌Eney、倫敦品牌Alondra，以及法國品牌Unsaid等；產品的生產地，因應設計師而各有不同。品牌創始人兼CEO曾冠雄（Anthony Tsang）過往曾從事零售和數據管理工作，他的職業背景與珠寶行業，可說是「風馬牛不相及」，讓人好奇為什麼會突然選擇進入珠寶行業，「我向來貪靚，而且一直都對科技感到有興趣，而培育鑽石正是科技產物，可以製造珠寶，我感覺這是一個大趨勢，可以針對一些新的顧客群。」Anthony說。

跨界視角助發展新行業

旁觀者可能會懷疑Anthony對珠寶的認識程度，不過他卻認為自己作為門外漢，反而更具優勢。「我並非來自傳統珠寶行業，因此不會受框框所限，再加上一切有關培育珠寶的東西都是新的，若是老行尊的話，可能會很難接受。」他補充：「加上我擁有marketing、brand management，以及零售的背景經驗，可從另一角度營運公司。」Anthony還透露：「公司的同事當中不超過10%曾從事珠寶行業，這亦是刻意的安排……我們並非做穿梭機上太空，所以並不需要很專業，marketing和branding的常識比起珠寶行業更重要。加上我們賣的是成品，並不是製造培育鑽石，懂得市場定位更重要。」

那麼在Anthony的眼中，怎樣定義The Future Rocks的原創設計風格？「突出、大膽、與眾不同。」他簡單指出這些都是品牌的獨特賣點：「我認為世界不需要多一個普通珠寶品牌，市面上沒有近似我們的設計，例如用上培育藍寶石作外環，襯托中央的培育鑽石，再配上不同的色彩運用，相信我們將循着這個創作方向發展。」Anthony指出由於培育鑽石的成本較低，可以切割出不同形狀，「雖然傳統鑽石也可以做到，不過卻會很昂貴」。

消費者喜歡具創意的設計

放眼歐美國家市場，培育鑽石的發展相對成熟，而且得到市場的認受，甚至受到不少明星追捧；相反在香港以及亞洲地區，培育鑽石屬新興概念，大眾對其接受程度顯然不及歐美那麼高。Anthony承認這說法：「雖然香港人對珠寶很熟悉，不過我們做過簡單的調查，發現百分之五十的香港人，從來沒有聽過培育鑽石，這是很高的數字。」不過「有危便有機」，Anthony視之為商機所在，努力開創這盤生意：「我認為這是商機，同時亦是挑戰，我們要懂得教育消費者培育鑽石並不是『假嘢』，加上我們的產品擁有IGI和GIA證書，可信程度高，我相信消費者會慢慢接受。」對於培育鑽石在香港的發展，Anthony對前景抱有信心和希望。「香港的市場很細，再加上現時全球經濟也不好，這些我們也不能控制，我們能做到的便是做好本分，多下工夫，除了做好marketing和定位，更重要是做好設計的工作，我認為消費者總喜歡具創意特色的設計。」他強調：「若只做出普通的設計，競爭力便會降低。」●

品牌名稱：The Future Rocks

成立日期：2019年

品牌概念：專注於未來導向的珠寶和來自世界各地的培育鑽石珠寶，目標將顛覆的設計和創新材料帶給全球消費者，以推動可持續、創新和創造力為核心價值。

貨品種類：□時裝 ■配飾 □化妝護膚品 ■其他：培育珠寶

客群：■女 □男 年齡：■15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：■實體店 ■網店 □IG store □直播 □市集 □其他：__________________

生產地：□香港 □內地 ■其他 備註：品牌現時與20多名、來自超過10個不同地區的設計師合作，生產地因應設計師而各有不同。

文：劉詩言

編輯：陳淑安

查詢：The Future Rocks https://www.thefuturerocks.com

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