beauty：瀰漫田園風味 番茄清新香氣引進室內

當每天過着營營役役的日子,很多城市人總愛把「嚮往田園生活」掛在口邊,可是他們卻不了解自己也許一天也抵受不了沒有網絡、沒有Netflix的深山生活。還是來自紐約的護膚品牌Malin+Goetz了解城市人較為「貼地」的現實,品牌以“designed. for all the ways we live.”為核心理念,推出的產品均為都市生活而設,透過「生活提案」的手法,把目標顧客群渴求的物質和精神層面連結。

後花園種逾40種植物與香草

舉例說,品牌推出的家居香氛產品,便為「創造」空間而設計,透過刺激用家的嗅覺和視覺,連接到他們熟悉的地方,重現一種舒適體驗,為心靈產生幸福感和滿足感。早在2022年,品牌曾推出「番茄香氛蠟燭」,靈感出自於品牌兩名創辦人Matthew Malin和Andrew Goetz對園藝的熱愛,兩人在哈德遜河谷家中的有機後花園,種滿了超過40種植物與香草。他們在眾多選擇中挑選了番茄為主題,是因為這水果跨越各種文化,並且是許多經典菜餚的核心。不過別擔心氣味聞起會像剛從烤爐取出的番茄,創作這款「番茄香氛蠟燭」的目的是捕捉番茄的清新、微酸和綠色特點,而不是它的鹹香或焗香味道。香氛以羅勒、薰衣草、薄荷葉作前調,後續中和番茄、柑橘與苦橙葉,再以雪松木、綠甜椒作結尾,塑造出溫和清新的氣息,把在自家後院種植番茄並用來烹飪,再與他人共享美食的體驗糅合其中,讓人聯想起穿梭於花園、園藝帶來的愉悅感覺。

據品牌透露,這款氣味清新的「香氛蠟燭」是品牌熱賣產品,每次推出均很快售罄,而隨着這款「番茄香氛蠟燭」大受歡迎,品牌近日亦延伸推出番茄居室噴霧,讓大家更容易在家居空間使用番茄香。

居室噴霧採用無酒精配方

新推出的番茄居室噴霧,採用無酒精配方製成,不但聞起來清新,還具備除臭功能,透過與異味分子結合的技術,聲稱能針對並中和室內不同區域的異味,從廚房頑強的油煙味、浴室,以至寵物在家中的「地盤」,能減少高達99%的異味。此外,配以創新的噴霧技術,聲稱有助香氣均勻地散佈在居室空間中,輕輕一噴,讓人感受到陽光普照的番茄香。●

beauty news:芫荽香水 歌頌墨西哥城

若有人以法語問「J'aime beaucoup la coriandre, et vous ?」,不懂法語的當然會一頭霧水,不過改為中文問:「我很喜歡芫荽,你呢?」你的答案可以是與對方惺惺相惜,又或是引起一場論戰。原來除了香港,芫荽在世界各地的都是一種令人極度喜歡或厭惡的食物,正如Le Labo的全球品牌總裁暨創意總監Deborah Royer(圖四左)也𠄘認芫荽的確備受爭議。

香水品牌Le Labo每年都會透過City Exclusive系列,以香氣來描述一個城市,今年為墨西哥城推出的CORIANDRE 39香水(圖四右),主要香氣就是來自coriandre(芫荽的法語)。Deborah Royer稱:「我們最新的City Exclusive香水CORIANDRE 39,是對墨西哥城的頌歌。就如同這支香水的名字,低調(同時具爭議)的芫荽植物,賦予了它一種鬱鬱葱葱卻又令人驚訝地親切的情緒,就像這座充滿活力和歷史深厚的城市,每個角落都有無限的全新發現,融合了鳥鳴和城市嗡嗡作動的聲音,令人陶醉。」聽過Deborah Royer對CORIANDRE 39香水的形容,芫荽控相信也會躍躍欲試。●

