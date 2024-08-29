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beauty：瀰漫田園風味 番茄清新香氣引進室內

【明報專訊】田園予人原始寧靜的感覺，一呼一吸，盡是清新愜意的氣息。近年市面出現不少捕捉田園氣息的香氛產品，從Malin+Goetz到Le Labo都分別把番茄、芫荽氣味引進室內，重現繁茂蔬菜園瀰漫着的田園香氣。

當每天過着營營役役的日子，很多城市人總愛把「嚮往田園生活」掛在口邊，可是他們卻不了解自己也許一天也抵受不了沒有網絡、沒有Netflix的深山生活。還是來自紐約的護膚品牌Malin+Goetz了解城市人較為「貼地」的現實，品牌以“designed. for all the ways we live.”為核心理念，推出的產品均為都市生活而設，透過「生活提案」的手法，把目標顧客群渴求的物質和精神層面連結。

後花園種逾40種植物與香草

舉例說，品牌推出的家居香氛產品，便為「創造」空間而設計，透過刺激用家的嗅覺和視覺，連接到他們熟悉的地方，重現一種舒適體驗，為心靈產生幸福感和滿足感。早在2022年，品牌曾推出「番茄香氛蠟燭」，靈感出自於品牌兩名創辦人Matthew Malin和Andrew Goetz對園藝的熱愛，兩人在哈德遜河谷家中的有機後花園，種滿了超過40種植物與香草。他們在眾多選擇中挑選了番茄為主題，是因為這水果跨越各種文化，並且是許多經典菜餚的核心。不過別擔心氣味聞起會像剛從烤爐取出的番茄，創作這款「番茄香氛蠟燭」的目的是捕捉番茄的清新、微酸和綠色特點，而不是它的鹹香或焗香味道。香氛以羅勒、薰衣草、薄荷葉作前調，後續中和番茄、柑橘與苦橙葉，再以雪松木、綠甜椒作結尾，塑造出溫和清新的氣息，把在自家後院種植番茄並用來烹飪，再與他人共享美食的體驗糅合其中，讓人聯想起穿梭於花園、園藝帶來的愉悅感覺。

據品牌透露，這款氣味清新的「香氛蠟燭」是品牌熱賣產品，每次推出均很快售罄，而隨着這款「番茄香氛蠟燭」大受歡迎，品牌近日亦延伸推出番茄居室噴霧，讓大家更容易在家居空間使用番茄香。

居室噴霧採用無酒精配方

新推出的番茄居室噴霧，採用無酒精配方製成，不但聞起來清新，還具備除臭功能，透過與異味分子結合的技術，聲稱能針對並中和室內不同區域的異味，從廚房頑強的油煙味、浴室，以至寵物在家中的「地盤」，能減少高達99%的異味。此外，配以創新的噴霧技術，聲稱有助香氣均勻地散佈在居室空間中，輕輕一噴，讓人感受到陽光普照的番茄香。●

查詢：Malin+Goetz 2326 3678（ifc店）

文：劉詩言

beauty news：芫荽香水 歌頌墨西哥城

若有人以法語問「J'aime beaucoup la coriandre, et vous ?」，不懂法語的當然會一頭霧水，不過改為中文問：「我很喜歡芫荽，你呢？」你的答案可以是與對方惺惺相惜，又或是引起一場論戰。原來除了香港，芫荽在世界各地的都是一種令人極度喜歡或厭惡的食物，正如Le Labo的全球品牌總裁暨創意總監Deborah Royer（圖四左）也𠄘認芫荽的確備受爭議。

香水品牌Le Labo每年都會透過City Exclusive系列，以香氣來描述一個城市，今年為墨西哥城推出的CORIANDRE 39香水（圖四右），主要香氣就是來自coriandre（芫荽的法語）。Deborah Royer稱：「我們最新的City Exclusive香水CORIANDRE 39，是對墨西哥城的頌歌。就如同這支香水的名字，低調（同時具爭議）的芫荽植物，賦予了它一種鬱鬱葱葱卻又令人驚訝地親切的情緒，就像這座充滿活力和歷史深厚的城市，每個角落都有無限的全新發現，融合了鳥鳴和城市嗡嗡作動的聲音，令人陶醉。」聽過Deborah Royer對CORIANDRE 39香水的形容，芫荽控相信也會躍躍欲試。●

查詢：Le Labo https://www.lelabofragrances.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕香氛 番茄 Malin+Goetz Le Labo 芫茜

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