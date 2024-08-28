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重溫Disco黃金時代 DJ教父打造夜繽紛新體驗

【明報專訊】要香港夜繽紛，怎能遺漏1980、1990年代盛極一時舞照跳的disco文化？

Andrew Bull與Marina Bullivant皆是香港夜場的重要幕後推手，前者是經典Canton Disco創辦人之一，被譽為香港DJ之父，後者曾任千禧後另一經典夜場KEE Club的總經理。這次二人聚頭是應香港文華東方酒店之邀策劃活動——逢周五晚舉行的The Aubrey After Dark，除了重溫昔日歌舞昇平，更分享營運夜場心得！

DJ像風水師傅 帶起全場氣氛

Andrew Bull說話時廣東話和英文夾雜，笑問記者：「有看過《鬼新娘》（1987年電影）嗎？那就對（電影中取景的）Canton Disco有大概印象吧！」他生於英國，19歲來港，1973年在香港電台和無綫電視台擔任英文台播音員。「從來沒打算在港落地生根，只因父親是英軍隨隊牧師，一年來港3次，港台請他上電台佈道，繼而成為港台DJ，我算是第二代港台DJ。」

Andrew首次當夜場駐場DJ是當時半島酒店地庫的The Scene，那原本是他港台同事的兼職，其後因工作衝突請辭，轉介給當自由工作者的Andrew。「總經理聽過我打碟後便問『可否做長工？』，一簽便簽了3年合約，月薪6500港元，收入非常可觀。」他說1970年代中環寫字樓秘書月薪不過2000元，但他要一星期打足6晚（晚上9時至翌日清晨）！其後到其他本地經典夜場Taipan Club、Disco Disco中擔任常駐DJ，將外國夜場文化引入香港。在外國，大家會視派對中帶起全場氣氛的DJ為「神」，被譽為「香港DJ之父」的Andrew有何看法？「不完全認同，我覺得DJ更像風水師傅吧！當人們覺得你好，那你就是師傅。DJ是帶領現場的人游走真實與夢幻之間，用音樂加強illusion和dilution的效果。我富冒險和大膽精神，用音樂拿捏現場氣氛這方面，對自己永遠有信心。」

畢竟夜場不是電台，現場反應即時直接，「打得不好觀眾會柴台」。他認為成功DJ要訣是聽多些音樂，懂得怎樣聽，和如何把它們融會貫通。他在英國音樂學院上過堂，10歲曾跟隨家人移居南美洲，耳濡目染下愛上如Osibisa的黑人音樂。「口味會隨時間改變，像我在英國時較鍾情rock、hardcore，當年我港台第一個節目就是跟Uncle Ray推介搖滾音樂。在The Scene打碟時適逢越戰，很多美國海軍到來，我便投他們所好播多些funky music！他們隨歌舞為現場帶來生氣，我亦從中吸收令自己風格不斷演變，自始沒離開過disco，深信house music不會退潮，因為它才是真正可以『與人互動』的音樂。」

融合新舊音樂 活化夜生活

經過10年每天不間斷打碟的日子，他懂得年輕人喜好，掌握夜場市場需要，於是跟拍檔Taipan Club老闆合作，在廣東道海港城開設佔地15,000平方呎的Canton Disco。

「好多人以為我想打造香港版Studio 54（紐約知名俱樂部），我心目中的是The Haçienda（位於英國曼徹斯特），比較underground。這想法源自在Disco Disco時，我們會做Noon D（不賣酒精飲品的下午時段），我看到年輕人成長和轉變，他們穿Dr. Martens，喜歡YMO和Depeche Mode，喜歡New Romantic文化，會看The Face雜誌……」他目標清晰，消費族群是新一代香港人，是以沒為場地定立風格。「能突圍而出的秘密是選擇合適的DJ，一星期9場（每晚1場、周六日下午各1場） 大概10至12名DJ輪班，着重燈光效果，重金聘請了7個VJ（Video Jockey）呢！」

1985年3月Canton Disco開幕，Andrew回憶：「到今天仍然最緊張和難忘的是開幕當日吧！當天人數多達11,000人，但場地只能容納1500人！」新場隨即成為全球知名夜場，在國際級音樂人中打響名堂，7年內盡見世界級星光熠熠：Swing Out Sister、New Order和Run DMC到過此地開音樂會；Kylie Minogue在維基也標明其處女騷是在Canton Disco舉行。他謙稱：「我們只提供場地，因為有一個很flexible的舞台，只要主辦單位付場租便可。」

為照顧本地樂迷需要，Andrew不定期在周末下午舉行Band Sound音樂會，本地樂隊Beyond、太極和歌手陳百強也曾在此舉行mini concert。回看Canton Disco興起，他認為是當時通訊科技沒那麼發達。「其時沒有社交平台，想認識人大多選擇disco，Canton Disco就是一個名牌，有國際class的品味吧。就好像著衫，去哪裏hangout，是一種身分statement。」

「1960、1970年代最輕鬆，1980年代愛滋病出現、閉路電視令私隱度變低，少了人出來玩。Disco文化隨之改變，沒那麼free，跟現在是兩個截然不同世界，不可同日而語了，另外也因貴租金而有所局限。」Canton Disco後Andrew搞過不少大型派對如97回歸Party，其後主力演唱會幕後製作，不少國際巨星在內地和香港開演唱會，他都是重要推手。他也不時以DJ El Toro的身分游走兩地夜場。「新冠疫情後，內地很多場所關門，連音樂都變了。」

不過他深信每個人總有to see and to be seen的心態，只要音樂對、環境好，仍可吸引派對動物重出江湖。恰巧2021年開張、走日式華麗格局的居酒屋The Aubrey銳意為周五晚製造夜場新體驗，於是邀請Andrew相助，The Aubrey After Dark應運而生。「他們有一個媲美night club的DJ booth！但我認為不應走回頭路將舊東西restore，而是順勢而走，於是邀請更多外地年輕音樂玩家來港表演獻技交流，融合新舊音樂才可活化夜生活！」名單包括來自倫敦的Scotch of St. James、The London Edition，巴黎的Pamela和洛杉磯的APT200等，將soulful house、disco和amapiano等音樂，加上最新的非洲和拉丁節奏，串連成富時代感的節拍，大家不妨來感受一下。

文：Joshua Wong

●回到舞池：The show must go on

新冠疫情為全球帶來廣泛變化，香港夜生活也成重災區，擁有豐富酒店和夜場管理經驗包括凱悅酒店集團、JIA集團和都爹利會館等的Marina Bullivant表示：「長期的社交距離措施確實對夜生活帶來毀滅性影響，很多場所關閉，大眾愛上早起、到戶外活動，還有不少港人離開，訪港旅客消費的結構性轉變……」不過the show must go on，她對香港夜生活的發展仍抱樂觀態度，深信提供高質服務，能吸引顧客回流。「這幾年餐飲業面臨持續挑戰，但仍有希望。香港夜生活正復蘇，小進步也重要！」

Marina曾任凱悅酒店集團亞太區行銷傳播總監，適逢1994年Planet Hollywood開幕，多位老闆（包括史泰龍）訪港，她負責帶領他們感受香港五光十色的夜生活，回顧當日情景，她說：「整個城市都on fire！」她效力KEE Club時，曾款待無數國際巨星：滾石樂團（The Rolling Stones）曾在此享用點心午餐，並為結他手Ronnie Wood舉辦藝術展；英國男歌手Sting、Bryan Ferry等，都因為她的熱情款待而成為朋友。她歸納幾個讓夜生活回復繽紛的點子：場地氣氛很重要，不止偌大的空間，也要提供較小的房間，讓人有交談的角落；要適當平衡不同音樂風格和帶來新鮮感，吸引不同世代的人回到舞池；鼓勵顧客盛裝出席，因為處於派對心態而參與其中，有助帶來意想不到的快樂。

但Marina坦言重中之重，是要讓顧客感到被認可。「你可能擁有豪華場所硬件配套，但始終情感體驗擔當最重要角色。人們會喜歡回到讓他們感到被認可、被關注和歸屬感的地方！」●

文：Joshua Wong

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕香港文華東方酒店 The Aubrey 夜場 Marina Bullivant Andrew Bull

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