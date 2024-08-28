潮流復古：Barbie展回味飛越太空

展內250多件展品中，除了180個精挑細選的特別版Barbie外，亦有不少特別展品，例如Barbie電影中的戲服（A）、意大利家品品牌Kartell設計的Barbie Design Furniture（B）、相關雜誌和設計圖，呈現Barbie文化現象。除了1959年首款Barbie，另一焦點展品是曾到外太空的Barbie Astronaut Samantha Cristoforetti（C），以首位意大利女太空人Samantha Cristoforetti為設計藍本，曾在太空陪伴她長達6個月，既是女性主義的象徵，亦代表只要有夢想凡事可成真。●

網址：https://designmuseum.org

文︰Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）