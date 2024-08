John Galliano時裝紀錄片 高低過後的告解

來到下半年,其個人紀錄片High & Low: John Galliano將於9月在港上映,這一連串曝光,可能是時裝史上最強的洗底計劃。

英國導演Kevin Macdonald拍過不少紀錄片,不少以著名音樂人為對象,如Mick Jagger、Whitney Houston和Bob Marley,亦有不少奧斯卡和英國電影電視藝術學院得獎作,例如以早前Bella Hadid因代言Adidas SL 72 OG波鞋捲入爭議的「1972年慕尼黑奧運」為題材的One Day in September。High & Low: John Galliano(下稱High & Low)是他的首套時裝紀錄片。在這個取消文化/社會性死亡(Cancel Culture)盛行的年代,John Galliano本身因為反猶太主義(Anti-Semitism)的個人言行,在2011年被當時效力的Christian Dior開除,亦被巴黎法院判為有罪。

1984年畢業於Central Saint Martins的John Galliano,畢業系列Les Incroyables以法國大革命為靈感,展後旋即被英國時裝精品店Browns買入。雖然在創業初期經歷經濟問題,但在時裝創意上算是順風順水,先於1995年被羅致為Givenchy創意總監,1997年升格成Christian Dior創意總監。在業內,特別是時裝媒體,算是人見人愛人人肯幫的設計師,如Vogue時裝雜誌的Anna Wintour、André Leon Talley的支持,名模Naomi Campbell、Christy Turlington、Linda Evangelista等為他的1994秋冬系列免費行騷,已故藝術收藏家São Schlumberger亦借出大宅給他舉辦時裝騷。就算在2011年種族歧視言論後,不少業內人士依然支持他作為時裝設計師的貢獻。

跟Alexander McQueen的對壘狀態

大部分時裝紀錄片均以時裝設計師私生活和個人風格為主脈,如Valentino: The Last Emperor(2008)、Lagerfeld Confidential(2007)和Dries(2017),以揭開設計師神秘面紗作號召,其中Valentino: The Last Emperor就像驪歌,紀念一代大師退休,Dries則是為品牌賣盤鋪路和設計師的封爵紀念。最能與High & Low對照的紀錄片,可能是解構已故英國時裝設計師Alexander McQueen生涯和推測其死因的McQueen(2018)。

兩者的對照之處,除了因為二人均曾為法國品牌效力的英國知名設計師,他們都是草根出身、白手興家,卻因酒藥上癮而影響一生,也是時裝業加速下的犧牲品。John Galliano在紀錄片中細數當時每年要兼顧自家品牌和Christian Dior合共32個系列,而無獨有偶,他現時效力品牌Maison Margiela的同名創辦人也是因為時裝節奏過快而離開行業。1992年才畢業的McQueen和Galliano屬於不同世代,但在時裝界,他們就像Yves Saint Laurent和Karl Lagerfeld一樣常被比較。事實上他們亦處於對壘狀態,英國著名時裝寫手Dana Thomas在Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano一書中,便細述二人各自效力LVMH旗下的Givenchy和Christian Dior時的搞騷預算相距甚遠,又或是McQueen對Galliano的貝殼千層紗裙製作技巧的「虎視眈眈」,呈現二人的角力。

時裝界解畫 以電影懺悔

看畢High & Low,予人有別於傳統時裝紀錄片的感覺。當中有對John Galliano時裝生涯高低起落的描寫,如他為Christian Dior設計的2000春夏高級訂做系列引來露宿者抗議,也有其得力助手Steven Robinson離世的段落。片中穿插了黑白電影Napoleon(1927)的片段,側寫John Galliano性格。而另一方面,片名亦一如紀錄片中其靈感女神Suzanne Von Aichinger所言︰「也許是一條舊褲,而且已穿過又破,當他看着它時,他並沒有視之為醜。他就像︰『哦,天哪,這太神奇了。』他並沒有看不起它。他確實有看到……高低的眼界,並知道如何平衡兩者。」

High & Low也像一套以電影為媒介的懺悔錄。跟文學中聖人Augustine of Hippo、Saint Teresa,法國哲學家Jean-Jacques Rousseau所著的自傳式懺悔錄不同,電影由他人拍攝,請來不少時裝業界人士解畫,大意為John Galliano已為所犯過錯悔改,過錯的元兇其實是時裝業現有生態。對比傳統時裝紀錄片,歌頌他設計功力的部分相對小,反而着重他返璞歸真的部分。

國際級公眾人物大翻身?

現時John Galliano在合約上仍為Maison Margiela創意總監,但在今年6月清空個人社交帳號,為其將於10月完成Maison Margiela十年之約後的去向引來不少揣測,例如接掌Chanel、Christian Dior、Givenchy、Fendi等。過去2年,其活躍而恰到好處的曝光,就像是整個時裝工業為其造勢,為他造王回歸。這「造王之舉」可能也能帶動近來轉弱的奢華品牌巿道,一如英國時裝作者Colin McDowell於片中所言:「他曾是時尚界最具代表的成功案例。他崛起於時尚工業規模尚小的時​​候,其職業生涯與時尚行業的全球化平行發展,是時裝界發展最貼切的比喻。」

John Galliano可能是國際級公眾人物如何翻身的重要案例。如House of Cards演員Kevin Spacey即使在前年美國和去年英國法庭上打甩性侵控罪,聲望仍未能回復當年勇。但能否翻身,除了涉及能否和應否將作品與個人德行掛鈎,更重要的是社會對當事人有多寬宏大量,會否將Cancel Culture的年代轉變為''Uncancel Culture''。●

High & Low: John Galliano

《John Galliano的高山低谷》

上映日期:9月8日

網址︰https://cinema.com.hk

