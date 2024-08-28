Watch News：復刻表款提供潮汐顯示

Hodinkee選擇復刻這枚腕表，也見證品牌與平台之間的深厚友誼。腕表配搭品牌自製TH20-13潮汐指示計時機芯，外觀上保留了1968年2446C Seafarer型號的特色，黑色和乳白色的主表盤，以及綴上天藍色和寶藍色的倒數計時和潮汐指示小表盤的設計均忠於原版。腕表為無表圈表殼設計，相關資訊移至表盤外圍，配搭42毫米Carrera Glassbox表殼。

顏色忠於原版 改良水晶鏡面

新表並非一成不變，也有經過改良的地方，例如拱形藍寶石水晶鏡面復刻了當時有機玻璃水晶的外形，但比後者更耐用和讀時更清晰。12時位置設TAG Heuer和Carrera標誌（前作為Heuer標誌和Mareographe字樣），6時位置的小表盤則加上Seafarer標誌。為呼應Seafarer表款的傳統，腕表不設日期顯示。●

查詢：TAG Heuer 2295 0200

Hodinkee https://www.hodinkee.com

文：張曉冬

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