首登太空 首創自動計時 澳門巡展 140年「第一」腕表

原來統統答錯，正確答案是Breitling。今年是品牌誕生140周年，特別舉行Time Capsule展覽，將品牌最精華的歷史表款在世界各地巡迴展出。展覽上周巡遊到港，但因為要「趕行程」，逗留數天已然離開，但好消息是展品現正移師至澳門威尼斯人專門店，有興趣的朋友不容錯過，親身欣賞品牌多個「第一」腕表！

Breitling由同名家族創辦、後來由Schneider家族接手，到現時由CEO Georges Kern掌陀，一直推出不少首創腕表設計，故周年紀念也以「140年來的多項首創」（140 Years of Firsts）為口號，慶祝品牌豐厚歷史。「 Time Capsule時間膠囊：百年靈歷史傳承展覽」展示了品牌140年歷史中最重要的時計作品，在今年內陸續在全球四大洲55站巡迴展出。

跟很多歷史悠久的品牌一樣，Breitling最早也是由懷表起家，創辦人Leon Breitling在1906年推出Vitesse Pocket Chronograph，為當時極受歡迎的計時器，奠定了品牌以計時功能為重心的發展方向。

雙按鈕計時表始祖

如果要大家想像一枚計時表，大部分人的腦海中會即時浮現出表殼2時和4時位置設有兩個計時按鈕的設計——這個經典計時表造型正是出自Breitling。最早期的計時腕表（和懷表）按鈕其實設於表冠位置，後來Leon兒子Gaston在1915年推出首枚單按鈕計時表，將計時按鈕移到2時位置，更符合人體工學。到1934年Gaston兒子Willy再將計時功能分拆成兩個按鈕，將第2個按鈕設於4時位置（2時位置按鈕為啟動、停止，4時位置按鈕則為重設），此設計推出後大受歡迎，成為後來其他品牌推出計時表的基本格局。Willy統領品牌期間，為品牌帶來了眾多系列，例如1943年面世的Premier、1952年的Navitimer、1957年的SuperOcean、1960年代的Top Time等，均成為品牌的重要款式，時至今日仍不斷推陳出新。

首個品牌機芯全獲COSC認證

1979年，Breitling家族因石英危機而將品牌賣給Ernest Schneider，Ernest帶來了新版Chronomat、Emergency等系列。Ernest兒子Theodore接手後，他看準各高級品牌發展自製機芯的趨勢，在2009年推出品牌首枚自製機芯B01，並配搭計時功能，突顯品牌跟計時功能密切的關係。Breitling也是第一個品牌要求所有機芯均獲得COSC認證，確保腕表的精準度。

這次展覽的展品包括Gaston Breitling 1915年發表的單按鈕計時腕表；Willy Breitling受柯達Brownie相機啟發，在1937年以親民價格大量生產以接觸更大顧客群的Populaires計時表系列；1940年代品牌為女士特別設計的Cocktail腕表，以黃金和寶石手工製作而成。

圓形飛行滑尺表圈是品牌的一大特色，場內便展出了1942年的「第一款智慧腕表」Chronomat（跟Schneider年代推出的Chronomat為不同表款），是第一款配備圓形飛行滑尺的腕表。後來滑尺功能也在1952年的Navitimer腕表中現身，方便飛行員在駕駛時快速計算，就像一款戴在腕上的飛行電腦，此腕表甚至得到航空器擁有者及駕駛員協會（AOPA）的認可，也成為品牌最廣為人知的表款。

首創圓形飛行滑尺表圈

1960年代人類開始探索太空，品牌按太空人Scott Carpenter的要求，設計一款帶有24小時顯示功能的Navitimer用於區分太空中的晝夜，1962年誕生的Cosmonaute腕表便成為第一款進入太空的瑞士腕表。Breitling當時也跟腕表品牌Heuer（TAG Heuer前身）、Hamilton Buren（即現時的Hamilton）和機芯廠Dubois-Depraz秘密聯合開發首款將計時功能與自動上鏈結合的機芯，並在1969年推出了市面首枚自動計時表Chrono-Matic腕表，為計時歷史揭開新一頁。

除了計時，腕表可能也可以救人一命。1995年由Ernest Schneider發表的Emergency緊急求救腕表，是第一款配備微型國際求救信標的腕表，就算在雪山、沙漠等極地遇險，腕表也能提供定位，讓救援人員找到並拯救遇險人士，品牌資料顯示，此表款至今曾救出至少20人！●

Time Capsule時間膠囊展覽

地址：澳門威尼斯人購物中心 瑰麗堂3樓005A號舖

日期：即日至9月2日

時間：周日至四，早上10:00至晚上11:00；周五、六，早上10:00至晚上12:00

查詢：+853 2857 8149

網址：https://www.breitling.com/hk-zh/140-years/travel-exhibitions

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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