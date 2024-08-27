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Happy PaMa 教得樂 第516期

Happy Pa Ma

幸福拼圖：孩子在關愛中獲安全感

【明報專訊】初小的朗仔（化名）平常容易發怒，甚至會尖叫、掉書本發泄情緒。他在接受遊戲治療時，最喜歡玩射球，因為他可以不斷入球，為自己創造很多勝利場面，更會在遊戲中加添小懲罰，從而建立一些能力感。

有些孩子總會給人較反叛的感覺，但其實每個不合作的行為背後，可能顯示孩子的不同需求。反叛行為愈多的孩子，可能比其他小朋友經歷更多，更需要被人關愛。朗仔的外婆表示，朗仔在幼兒時期已經歷父母離異，他們各自有新家庭或伴侶，從那時候開始，朗仔便由外婆照顧。當別人問及他的父母時，他都會大發脾氣，並指父母是拋棄他的「衰人」。同時，朗仔從小有讀寫障礙及專注力不足，每逢溫習做功課時，家裏都會上演「六國大封相」，令外婆無計可施，甚至會向朗仔說：「你再不聽話，我便不要你，不再愛你！」

相信很多父母也對自己的小孩說過類似的話：「為什麼這麼簡單你也不懂？」、「你初小時仍會溫習，現在高小便不聽教了，真的比弟弟更難教呢！」當家長急於掌控孩子反叛的場面，很多時會將他和其他孩子比較，又或者指摘子女的行為不符合期望，令孩子容易感到被嫌棄，認為自己總是被家人比下去，變得更不願跟父母合作。

怕被拋棄 情緒不受控

朗仔最大恐懼是再被人拋棄，他很清楚自己已經失去了父母，不想再失去外婆。面對外婆的責罵，朗仔會選擇抑壓情緒，不再吵鬧，但他的恐懼和不安全感一直存在，所以有時候朗仔會很頻密地問外婆：「我乖嗎？」、「外婆愛不愛我？」期望獲取肯定及關愛。如果提問中得不到讓他安心的回應，脾氣便會變得更不受控。

每個小孩都怕自己不被父母所愛，其實大部分家長並非不愛自己的孩子，而是不喜歡孩子的某些行為。曾經有幾名中學生向筆者透露心聲：「因為我成績較差，媽媽較疼妹妹，我覺得自己好無用」、「像我們這些天生有特殊學習需要的學生，其實怎樣努力，父母都不會滿意」。或者在現實生活中，這些父母並非真的偏愛其他兄弟姊妹，而孩子想表達的是他們十分需要被關愛、肯定和接納。有些有特殊學習需要及學習能力較弱的孩子，會較難達到一定的學習水平或遵從大人所設立的規則，因此，孩子會較主觀地認為自己沒有價值，很難感受到被愛的感覺。

每個孩子都有其獨特之處，或許他們不擅長讀書，但不難發現孩子在籃球、排球、藝術或樂於助人的性格中有可取之處。作為父母，有時也需要學習接納他們本身的學習能力可能與其他孩子有異，容許他們與自己心中的期盼不同，同時也可以嘗試找出孩子努力過並值得欣賞之處。

經過社工輔導後，外婆對朗仔「說教」前，會先了解其出現情緒問題背後的原因，明白他能力有所限制，漸漸地外婆沒再說出威嚇的說話。有時朗仔只是做出很微小的舉動，外婆也會給予肯定，這樣也令朗仔知道與他相依為命的外婆心底裏仍然很愛他。這一年朗仔再配合遊戲治療，明顯少了脾氣，即使間中情緒失控，但過後也會自覺地向外婆道歉。孩子有了足夠安全感，內心便有愛自己的能力，也會開始有能力去愛身邊的人。

文：呂雅欣（香港家庭福利會社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第516期]

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