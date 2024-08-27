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Happy PaMa 教得樂 第516期

Happy Pa Ma

半職爸爸：文言文的好處是留白

【明報專訊】兒子升讀中一，學校指定要讀楊振中編著的《歷代文言小故事（一）》（有為書店），剛巧這本書家裏有，於是暑假開始，就是親子共讀文言文時間。

廣東人讀文言文有個好處，因為有些中文字，文言文和廣東口語相通，例如廣東話的「走」字與文言相通，即現代白話「奔跑」的意思，又如廣東話的「行」字亦與文言文相通，即現代白話「走路 / 步行」的意思。

閱讀需要勇於猜想

不過，親子共讀文言文之際，個人覺得最有趣的是，文言中因為用字精煉，作者或有心或無意，字裏行間，每有「留白」。這可能是孩子閱讀文言文時摸不着頭腦的地方，偏偏卻是喜歡閱讀的人覺得有趣和可堪玩味之處。

譬如說，有一篇文章節錄自《史記．仲尼弟子列傳》，提及顏回，孔子說：「自吾有回，門人益親。」白話語譯為：自從我有了顏回，學生對我更親近。可是，為什麼門人會更親近孔子呢？後文再沒有論及。這成了一個「留白」，讀者必須在這個地方把自己的推論和猜想填補進去，才能「讀通」文章。也許，是顏回人緣很好，同門都以他為榜樣，看他很喜歡親近孔子，也就自自然然和他一樣喜歡親近孔子？也許，是門人從顏回和孔子互動之中，看到了孔子的另一面，於是更明白孔子是一位既可敬又可親近的老師？

沒有標準答案，卻留下更多思考空間。

未必正確 但必然印象深刻

又譬如說，另一篇文章節錄自《荀子．解蔽》，提到有個叫做涓蜀梁的人，「其為人也，愚而善畏」（又蠢又怕死），一天，夜行，在月光之下，「俯見其影，以為伏鬼也；仰視其髮，以為立魅也」（低頭見影，以為是趴在地上的鬼；抬頭看見自己垂下的頭髮，又以為是站起來的鬼），於是大驚，「背而走，比至其家，失氣而死」。最後一句，白話翻譯為「轉過身奔跑，等到回到他家中時，就斷氣而死了」。可是，「背而走」一定是轉身逃跑的意思嗎？古人惜字如金，上文用一個「走」字就可以了，何必強調「背而走」？譬如《孟子．梁惠王》有「棄甲曳兵而走」一句，慌忙逃跑，根本不用加上「背而」兩字，如果作者故意加上「背而」二字，很可能特指某一種跑法，就好像《漢書．枚乘傳》有「人性有畏其景（影）而惡其跡（腳印）者，卻背而走」一句，「卻背而走」正是「倒着跑」的意思。假設上文的涓蜀梁先生，正是嚇得不敢轉身，一邊後退，一邊看着亦步亦趨的「鬼影」，自己後退得愈快，眼前鬼影追得愈快；那麼，以這種不正常的「倒後跑法」，一路跑回家中，眼前鬼影卻一直擺脫不了，情景既詭異又滑稽無比，最後回到家中「失氣而死」，想來比正正常常轉身逃跑至死更為「合理」。

以上所講，純為個人猜想，聊為閱讀自添趣味，貽笑大方，不足為訓。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第516期]

相關字詞﹕張帝莊 親子筆陣 文言文 半職爸爸

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