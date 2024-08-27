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副刊
Happy PaMa 教得樂 第516期

Happy Pa Ma

小學雞媽媽：童年傻事錯事當笑話

【明報專訊】曾聽少年分享，原來他們若在學校以外偶遇同學，壓力非同小可——該招呼還是不招呼？招呼的話，那人可會認不出然後不理不睬？但若不幸對上眼而不招呼，如何排解尷尬？我追問，在偶遇的千鈞一髮間，怎樣才算理想結局？少年們回覆：互相閃躲成功，免去彼此的友情試煉。

不慎犯錯 以為天崩地裂

媽媽聽着，覺得他們的半熟腦袋真神奇（也挺幸福），竟為這些環節煞有介事，大傷腦筋。但話說回來，自己好像也曾如是，畢竟，成長本來就充斥着各種傻傻的不可思議。像王淑芬在《童年原來是喜劇》裏「招認」：「小時候，真是傻呼呼的。不過，最傻的是，不小心犯了錯，就以為天崩地裂，萬劫不復。我曾經為了踩斷媽媽的長裙，嚇得打算離家出走，到一個沒有人認識的地方，隱姓埋名，重新做人。」

男女生學跳舞 為避牽手各出奇招

王淑芬是「君偉上小學」系列的作者，寫了一堆孩子笑死也愛死的校園小說，從《一年級鮮事多》寫到《六年級怪事多》，每個年級出一本。這套書首版於1993年，今年原來剛過30年。至於《童年原來是喜劇》則是2019年的作品，寫的正是自己的「蠢人史」。書中大方地分享各樣叫人捧腹的傻事，像是：體育課老師預告男女生要牽手學跳舞，但兩個性別對彼此的粗魯野蠻和嘮叨愛告狀都看不順眼，各自想出曠世奇招：有女生備手帕，有男生備小樹枝，共舞時牽着手帕或啞枝的兩頭，無論如何不碰到。又像是：聽到「女兒紅」的典故——父母在女兒出生時釀下美酒，待出嫁時才開封慶賀——太入迷了，待知道媽媽沒預備，便決定自己動手，亂採一堆果子埋在地下釀製水果酒。也像是：寫了卡片向心儀的班長告白，卻抵不住打折多買兩張，順勢送給另外兩個「備胎」，最後得回兩張「知名不具」回覆表示願作知己，但她從此傻傻的弄不清該對誰人冷臉誰個親熱……

別在相同陷阱再跌一跤

這些瑣事雖然來自上個世紀60年代，但無論哪個童年都有它的雋永。「主要是想讓小朋友安心——世界上的孩子都是一樣的，難免會犯錯；同時，也可以提醒你，別再跟我同出一轍，在相同的陷阱裏再跌一跤。」真是重要的提醒，成長哪裏免得了犯錯？只要勇敢地撐一撐，所有傻事錯事，以後都可以拿來當笑話。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第516期]

相關字詞﹕親子筆陣 蘇美智 小學雞媽媽

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