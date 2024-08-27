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副刊
Happy PaMa 教得樂 第516期

Happy Pa Ma

自在講媽：夾娃娃的成長啟示

【明報專訊】話說暑假到日本旅行，五光十色的商場滿佈夾娃娃機，在老公推波助瀾之下，「一大兩細」3個男孩建立了共同嗜好，幾天下來夾了很多（本人認為）無聊的小玩偶……

回到香港後意猶未盡，雞蛋仔心癢癢提出周末帶他去夾娃娃。本來也沒什麼大不了，反正透過夾娃娃減壓的港人很普遍，只要適可而止也無傷大雅。問題是兩個小朋友還未建立金錢概念，未有自制能力，加上香港的夾娃娃機（似乎）命中率頗低，孩子們夾不到玩偶感到很沮喪，情况有點一發不可收拾，尤其是大兒子的情緒高敏，屢試屢敗的遊戲，讓他不止一次在夾娃娃機前大發雷霆、委屈哭泣。

吃一杯雪糕比夾娃娃快樂

隔了幾天，興趣班下課，我有空陪大兒子逛街，他再次被路經的夾娃娃機吸引，於是乎我們認真地討論100元可以兌換多少代幣、每一局需要多少代幣、如何設立預算等。糊里糊塗的數學題當然不能克制玩遊戲的衝動，結果100元只換了4局，贏了一個空氣獎。

他眼泛淚光，垂頭喪氣地跟着我離開，又走了幾步，望着餅店誘人的朱古力蛋糕，他用試探的眼神望着我，我搖搖頭：抱歉，你把預算花光了。

他泄氣地跟着我回家，路上沉默不語。我不是什麼財經達人，看見他這個樣子很心痛，心軟給他20塊錢買杯雪糕。他珍而重之地拿着錢，認真地查看價錢牌，看看有什麼選擇。回到家，他仍然默不作聲，一口一口享受着小雪糕杯。我估算，孩子應該仍然很難受，果然，晚上他輾轉反側不能入睡，告訴我很後悔，因為他着實不太喜歡那些小玩具，只是覺得夾娃娃很刺激。可是今天又發現，買一杯雪糕吃似乎比遊戲更快樂。我安慰他，每個人都會有後悔的時候，已經過去了，好好休息。

花100元讓兒子反思價值觀

自問不是一個精明的消費者，但我覺得花100元讓兒子反思價值觀，感受複雜的情緒，這成長經驗值回票價。自己也反覆思考，往後要給予多少空間讓小朋友探索成長？

最近敘舊得悉前輩的兒子已經長大成人，可是成了別人眼中的「不務正業」，因為開設了連鎖的夾娃娃機中心！他兒子一派認真從日本入口小玩偶、分租夾娃娃機、管理生意，甚至為了維修機器而進修水電工牌，維持了一整年這種生活。兩老表面平靜但內心實在焦急。不過他們也知道兒子的性情，受軟不受硬，生意收支平衡讓他賺到自信和創業機會。多年的育兒經驗，讓前輩深信，父母要有胸襟，循循善誘，只要小朋友願意分享，懂得回家，他們的成就都是指日可待。

文：彭梓雅

作者簡介：註冊社工，認證MBTI分析師。現職大學助理講師（臨牀督導），關注兒童及青少年身心靈健康。二子之母，積極實踐正念家庭生活。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第516期]

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